«Это не шок, а проза жизни…» Похоже, НХЛ все-таки не поедет на Олимпиаду

Мрачные перспективы того, что НХЛ отпустит своих игроков в Пхенчхан – на зимнюю Олимпиаду-2018.

Перевожу заметку своего коллеги Грэга Вышински – ведущего блогера «Puck Daddy» на портале Yahoo.

«НХЛ выразила самые мрачные перспективы своего участия в Олимпиаде во время звездного уик-энда. Хотя сроки на принятие решения по Пхенчхану уже поджимают, - пишет Вышински.

«Если сохранится статус-кво, я не жду, что мы поедем на Олимпиаду, - говорит второй человек в лиге Билл Дэйли. – По состоянию на сегодня – мы участвовать не будем».

Дэйли и его шеф Гари Бэттман руководствуются мнением Совета владельцев, который состоит из хозяев клубов НХЛ. Изначально казалось, что главная проблема – это цена вопроса. Ведь Международный олимпийский комитет заявил, что больше не будет финансировать участие хоккеистов НХЛ в Олимпиадах. НХЛ была не в восторге от этого решения, но Международная федерация (ИИХФ) нашла деньги, чтобы покрыть эти расходы.

Но теперь, по словам Бэттмана, дело уже не в деньгах. Просто Совет владельцев не хочет делать перерыв в регулярном чемпионате на Олимпиаду в феврале 2018 года.

«Я думаю, команды беспокоит этот вопрос, - объяснил Бэттман. – Расписание. Целый ряд других моментов. Я никогда не говорил, что все упирается в деньги. Просто раньше некоторые владельцы долго думали, что Олимпиада – это хорошая идея. Хотя были и те, кто ненавидел этот проект. Ну а потом МОК сказал, что не будет оплачивать расходы. И тогда владельцы команд сказали: «Подождите, а почему тогда мы тут должны из штанов выпрыгивать?»

Совет владельцев на совещании в субботу заметил, что за 10 секунд об Олимпиаде не поговоришь. Требуется немного больше времени для переговоров, чтобы в итоге произнести слово: Пхенчхан. Нужно какое-то ключевое решение, которое сумеет переломить эту ситуацию.

«И я не знаю, что это может быть, - говорит Дэйли. – Что мы можем донести до Совета владельцев? Если есть что-то веское и серьезное – поделитесь с нами, мы обсудим».

Также Дэйли опроверг слух о том, что Гари Бэттман пытался уговорить хозяев клубов НХЛ, чтобы они отпустили своих игроков в Южную Корею. В конце концов, это ведь Бэттман переубедил лигу, чтобы поехать на Олимпиаду-1998 в Нагано.

«Гари тогда увидел, что это решение принесет много пользы, вот и принял его в 1998 году, - объяснил Дэйли. – Но с тех пор много воды утекло, и лига прошла долгий путь. Сейчас Совет владельцев видит несколько другие реалии. Откровенно говоря, нет никакой выгоды в том, чтобы НХЛ участвовала в Олимпиаде».

И тут есть еще один нюанс. Да, президент ИИХФ Рене Фазель нашел деньги для участия энхаэловцев в Олимпиаде. Но они будут взяты из бюджетов национальных федераций – а ведь эти финансы должны быть направлены на развитие хоккея в разных странах.

«Я не могу судить с колокольни ИИХФ, и я не знаю, откуда возьмутся эти деньги, и какая это будет сумма, - говорит Дэйли. – Вряд ли это как-то всерьез поменяет ситуацию. Но если участие игроков НХЛ в Олимпиаде пройдет в ущерб развитию хоккея как игры, то Гари Бэттман против этого».

Вообще от решения НХЛ, ехать ли на Олимпиаду, зависит очень много вещей, включая то, где пройдет следующий «Матч звезд» НХЛ. Это ведь до сих пор не объявили. И никто не знает, будет ли звездное шоу вообще в сезоне-2017/18. Есть два разных календаря – с перерывом на Олимпиаду и без него.

При этом профсоюз игроков по-прежнему голосует за участие в Олимпиадах. А такие игроки как Александр Овечкин прямо говорят, что поедут в Пхенчхан вне зависимости от решения НХЛ.

«Я говорил это раньше и повторюсь теперь, - сказал Овечкин в Лос-Анджелесе. – Я уверен, что на Олимпиаду хотят поехать все. Спросите всем моих товарищей в «Вашингтоне» - они дадут вам однозначный ответ. Я думаю, что Олимпиада – это очень здорово для хоккея и для всех нас», - так заканчивается материал Вышински.

И вы должны понимать. Это будет не шок, а проза жизни, если НХЛ не поедет в Пхенчхан.

«Топор войны» в этой истории выкопал МОК, когда сбросил НХЛ с бюджета. Хотя хоккейный турнир – самое яркое, что есть в зимних Олимпиадах.

Конечно, в НХЛ серьезно обиделись. Но делает ли МОК какие-то шаги навстречу, чтобы исправить ситуацию? Пока мы видим только президента ИИХФ Рене Фазеля, который титаническими усилиями пытается свести вместе два разъезжающихся континента.

МОК не делает ничего.

Может, там просто не видят игроков НХЛ в олимпийском движении. Тогда почему, как уже было сказано, НХЛ должна выпрыгивать из штанов?