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«Победа над США поможет в будущем». Как наши разгромили американок

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Победа над США поможет в будущем». Как наши разгромили американок
Источник: ФХР

Мнение российских хоккеисток о первой победе нашей сборной на Универсиаде-2017, где наши одолели команду США – 7:1.

Удивительный факт. На уровне национальной и молодежной сборной наши девчонки дать равный бой американкам пока не могут.

Однако на Универсиадах картина резко меняется – тут уже сборная России легко разбирается с соперницами из США и Канады.

Вы только посмотрите, как легко наши повергли американок в стартовом матче на Всемирной зимней олимпиаде-2017.

Анна Шохина открыла счет уже на третьей минуте встречи, реализовав большинство. А на 11-й минуте счет был уже 3:0 в пользу россиянок.

В женском хоккее это обычно говорит о том, что исход матча предрешен, что игра уже сделана. И этот прогноз полностью оправдался!

Все на что сподобились американки – это гол престижа во втором периоде. Но и он отнюдь не стал переломным. Все три двадцатиминутки в этом матче остались за нашими.

Что еще очень показательно – россиянки с самого начала сделали упор на атаку, прижали соперниц к воротам.

- Нас тренер настроил на игру в атаке, - прокомментировала исход поединка на сайте ФХР форвард Александра Вафина, забившая шестой гол в ворота американок. - Несмотря на то, что играли против сборной США, мы придерживались плана. И все, что от нас требовал тренер, у нас получалось. США и Канада – лидеры на мировой арене. Но на студенческом уровне мы их обыгрываем и это хороший задел на будущее.

- Мы вышли на этот матч с хорошим настроем, - вторит подруге по звену Ольга Сосина. - Было важно хорошо провести первый период. Волнение немножко присутствовало, но уже после первой смены оно прошло.

Не будем лукавить, успех россиянок отчасти объясняется тем, что за нашу сборную на Универсиаде выступает немало игроков из главной национальной команды.

Но никакой хитрости тут нет. Многие девушки действительно учатся в ВУЗах. Так почему бы не сыграть на престижном турнире и не получить дополнительную международную практику?

Конечно, сборные США и Канады на ЧМ и Универсиаде – куда более разные по составу команды. Однако женский хоккей за океаном до последнего времени базировался как раз на студенческих командах. Его уровень в США и Канаде довольно высок.

И обратите еще раз внимание на ключевые слова Вафиной: «Эта победа над США – задел на будущее».

Нашим девчонкам просто необходима такая практика, чтобы с одной стороны приноравливаться к североамериканскому стилю. А с другой стороны, получать и психологическую веру в себя – что вот мы можем обыгрывать американок. И не просто обыгрывать – громить.

Я напомню, что во времена СССР наша сборная перед ОИ и ЧМ отправлялась чуть ли не в обязательное турне по Канаде, где также встречалась с любительскими командами. Но это была необходимая практика, и она давала результат.

Сейчас, я вижу, что нечто подобное происходит и в женском хоккее. Наших девчонок на Универсиадах приучают к мысли, что канадок и американок можно побеждать. И учат – как именно побеждать.

- Девчонки молодцы, установку на игру полностью выполнили и достигли нужного результата, - заявил после победы главный тренер сборной России Алексей Чистяков. - Североамериканские сборные не бывают слабыми, многие имеют международный опыт. Поэтому мы настраивали команду, чтобы они вышли и сделали то, что умеют. Для многих девчонок и для меня лично это уже не первая Универсиада, поэтому мы вышли спокойно, уверенные в себе.

Следующий матч на Универсиаде сборная России проведет 2 февраля против японок.

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