Дмитрий Васильев: Логинов – талант, в этом нет никаких сомнений
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел
итоги чемпионата Европы по биатлону.
- Чемпионат получился очень ярким для
российской сборной…
- Да, хороший чемпионат, но все же не будем себя обманывать
– здесь нет сильнейших биатлонистов. Все страны привезли вторые составы, а мы
укрепили команду спортсменами из первой сборной – Гараничевым, Малышко. Но то,
что Логинов станет одним из лидеров этой команды, было прогнозируемо. Мужчины
выступили сверх всяких похвал, что тут говорить. Что касается женщин, то Старых
картину поправила, У Слепцовой понравилось, что она показала на этом чемпионате
очень стабильную стрельбу.
- После одного из выступлений Логинова
Дмитрий Губерниев в репортаже воскликнул: «Берегись, Шипулин!». Да и некоторые
специалисты говорят, что Логинов функционально не уступает Шипулину.
- То, что Логинов – талантливый парень, в этом нет никаких
сомнений. И то, что он станет хорошим подспорьем Шипулину, то же. А на счет
заявлений: «Берегись, Шипулин!», для этого Логинову еще надо побегать на этапах
Кубка мира. Дадим себя Логинову проявить на чемпионате мира, если его возьмут в
команду.
- Уже неделю раздаются призывы: Логинова –
на чемпионат мира!
- Мы всех деталей не знаем, что там происходит в закулисье.
Но, на мой взгляд, Логинов явно укрепил бы команду на ЧМ. Причем не только в
эстафете, но и в индивидуальных гонках. У Саши и со стрельбой все в порядке и
ход хороший. Да и своими результатами в этом сезоне в общем, и на чемпионате
Европы в частности, он заслужил место в сборной. На ЧМ едут Малышко и
Гараничев, а Логинов явно сильнее их на данный момент. И здесь вопрос его
приглашения в сборную на чемпионат мира, носит политический подтекст.
- Вы имеете в виду, что неприятные
разговоры за спиной, указывание пальцем могут вывести из себя самого Логинова и
сказаться на общей атмосфере в команде?
- Для этого тренерам надо разговаривать со спортсменами и
самим Сашей. Объяснять, что всем никогда не угодишь. А ведь все эти разговоры
за спиной, хороший метод, чтобы вывести спортсмена из строя. Поэтому Саше надо
даже виду не подавать, что это на него действует. Просто надо делать свое дело
и все.
- Гараничев и Виролайнен выиграли
супермикст. Ну Гараничев, видимо, заслужил место в сборной, набирает кондиции,
о чем мы говорили. Волнуют больше наши девушки. Старых явно нужна на ЧМ…
- Конечно, команду укрепила бы…
- На счет Виролайнен, что думаете?
В Кубке IBU она лидирует.
- Ничего не имею против Виролайнен, одно время она даже
была лидером сборной. Но, несмотря на лидерство в Кубке IBU, на Кубок мира пока
так и не попала. Я бы в такой спорной ситуации взял бы молодого спортсмена,
чтобы он смог повариться в атмосфере чемпионата мира. Но принимать решение
тренерам.
- Слепцова?
- Если б она ярким выступлением заработала место в команде.
Опять же призываю не забывать, что на чемпионате Европы нет сильнейших. А
Слепцова даже в этих условиях не может выиграть. Как в таком случае оценивать
ее форму? Я даже не знаю.
На завершившемся сегодня в польском городе Душники-Здруй чемпионате Европы на данный в активе сборной России шесть золотых медалей.