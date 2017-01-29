Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Федерер6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3Надаль
Биатлон  Смешанная эстафета
Хоккей  СКА2 : 0Трактор
Биатлон  Супермикст
Хоккей  ЦСКА1 : 2Металлург
Футбол  ДР Конго- : -Гана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Васильев: Логинов – талант, в этом нет никаких сомнений

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Логинов
Александр ЛогиновИсточник: Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги чемпионата Европы по биатлону.

- Чемпионат получился очень ярким для российской сборной…

- Да, хороший чемпионат, но все же не будем себя обманывать – здесь нет сильнейших биатлонистов. Все страны привезли вторые составы, а мы укрепили команду спортсменами из первой сборной – Гараничевым, Малышко. Но то, что Логинов станет одним из лидеров этой команды, было прогнозируемо. Мужчины выступили сверх всяких похвал, что тут говорить. Что касается женщин, то Старых картину поправила, У Слепцовой понравилось, что она показала на этом чемпионате очень стабильную стрельбу.

- После одного из выступлений Логинова Дмитрий Губерниев в репортаже воскликнул: «Берегись, Шипулин!». Да и некоторые специалисты говорят, что Логинов функционально не уступает Шипулину.

- То, что Логинов – талантливый парень, в этом нет никаких сомнений. И то, что он станет хорошим подспорьем Шипулину, то же. А на счет заявлений: «Берегись, Шипулин!», для этого Логинову еще надо побегать на этапах Кубка мира. Дадим себя Логинову проявить на чемпионате мира, если его возьмут в команду.

- Уже неделю раздаются призывы: Логинова – на чемпионат мира!

- Мы всех деталей не знаем, что там происходит в закулисье. Но, на мой взгляд, Логинов явно укрепил бы команду на ЧМ. Причем не только в эстафете, но и в индивидуальных гонках. У Саши и со стрельбой все в порядке и ход хороший. Да и своими результатами в этом сезоне в общем, и на чемпионате Европы в частности, он заслужил место в сборной. На ЧМ едут Малышко и Гараничев, а Логинов явно сильнее их на данный момент. И здесь вопрос его приглашения в сборную на чемпионат мира, носит политический подтекст.

- Вы имеете в виду, что неприятные разговоры за спиной, указывание пальцем могут вывести из себя самого Логинова и сказаться на общей атмосфере в команде?

- Для этого тренерам надо разговаривать со спортсменами и самим Сашей. Объяснять, что всем никогда не угодишь. А ведь все эти разговоры за спиной, хороший метод, чтобы вывести спортсмена из строя. Поэтому Саше надо даже виду не подавать, что это на него действует. Просто надо делать свое дело и все.

- Гараничев и Виролайнен выиграли супермикст. Ну Гараничев, видимо, заслужил место в сборной, набирает кондиции, о чем мы говорили. Волнуют больше наши девушки. Старых явно нужна на ЧМ…

- Конечно, команду укрепила бы…

- На счет Виролайнен, что думаете? В Кубке IBU она лидирует.

- Ничего не имею против Виролайнен, одно время она даже была лидером сборной. Но, несмотря на лидерство в Кубке IBU, на Кубок мира пока так и не попала. Я бы в такой спорной ситуации взял бы молодого спортсмена, чтобы он смог повариться в атмосфере чемпионата мира. Но принимать решение тренерам.

- Слепцова?

- Если б она ярким выступлением заработала место в команде. Опять же призываю не забывать, что на чемпионате Европы нет сильнейших. А Слепцова даже в этих условиях не может выиграть. Как в таком случае оценивать ее форму? Я даже не знаю.

На завершившемся сегодня в польском городе Душники-Здруй чемпионате Европы на данный  в активе сборной России шесть золотых медалей.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Васильев: Даже не знаю, как оценить форму СлепцовойДвукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев о завершающемся чемпионате Европы по биатлону.Россия выиграла смешанную эстафету на чемпионате ЕвропыНа чемпионате Европы по биатлону в Дужники-Здруй (Польша) состоялась смешанная эстафета. Победу в ней одержала сборная России.Евгений Гараничев: В супермиксте я чувствовал себя очень комфортноБиатлонист Евгений Гарничев, который в паре с Дарьей Виролайнен выиграл чемпионат Европы в супермиксте, поделился своими впечатлениями.Виролайнен и Гараничев одержали победу в супермиксте на чемпионате ЕвропыРоссияне Дарья Виролайнен и Евгений Гараничев одержали победу в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы в Польше.Российские биатлонисты начали подготовку к чемпионату мира в ХохфильценеРоссийский биатлонист Максим Цветков сообщил в своем Instagram, что сбор национальной команды перед чемпионатом мира в Хохфильцене начался.Виролайнен и Гараничев выступят в супермиксте на ЧЕ, Слепцова и Волков - в классической смешанной эстафетеСегодня на чемпионате Европы по биатлону пройдут две эстафеты.Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону25 января в Польше стартует чемпионат Европы по биатлону.Леонид Гурьев: Гонки с четырьмя огневыми рубежами – коронные для СтарыхТренер российской биатлонистки Ирины Старых Леонид Гурьев высказался о выступлении своей воспитанницы на чемпионате Европы в Дужниках Здрое (Польша).Малышко опередил Логинова на лыжне в гонке преследования на чемпионате ЕвропыДмитрий Малышко стал лучшим в скорости на лыжне в гонке преследования, которая прошла сегодня на чемпионате Европы по биатлону.Александр Логинов: Я человек добрый и зла ни на кого не держуРоссийский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление на чемпионате Европы в Дужниках Здрой.Старых выиграла гонку преследования на чемпионате ЕвропыРоссийская биатлонистка Ирина Старых выиграла пасьют на европейском первенстве, которое проходит в Польше.Дмитрий Васильев: Скорее всего, Логинов и Гараничев поедут на мировое первенствоДвукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев ожидает, что Александр Логинов и Евгений Гараничев помогут сборной России по биатлону на чемпионате мира в Хохфильцене.К сердцу прижать или к черту послать? Включать Логинова в сборную или не стоитК сердцу прижать или к черту послать? Включать Логинова в сборную или не стоит24-летний российский биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы.Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы, Гараничев - второйРоссийский биатлонист Александр Логинов стал победителем пасьюта на чемпионате Европы, который проходит в Польше.Джима победила в спринте на чемпионате Европы, Слепцова – вторая, Старых – третьяРоссиянка Светлана Слепцова завоевала серебро в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Польше.Александр Привалов: Если бы не дисквалификация, Логинов был бы одним из лучшихСеребряный призер Олимпийских игр 1964 года в индивидуальной гонке Александр Привалов высказался о шансах Александра Логинова попасть в сборную России на чемпионат мира в Хохфильцене.Александр Логинов: Был обязан пройти чисто огневые рубежи, чтобы наравне конкурировать с Илиевым и АневымРоссиянин Александр Логинов прокомментировал свое серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше.Логинов завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы, болгарин Илиев – золотоРоссиянин Александр Логинов завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше.«Не принимали» или «не докажете»? Россия продолжает терять олимпийские награды«Не принимали» или «не докажете»? Россия продолжает терять олимпийские наградыОбозреватель «Советского спорта» – о продолжающемся оттоке российских медалей и затянувшейся паузе в решении допинговой проблемы.«Логинов и Старых вышли на свободу с чистой совестью, пусть едут на ЧМ»«Логинов и Старых вышли на свободу с чистой совестью, пусть едут на ЧМ»Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о самом горячем биатлонном вопросе последних дней: брать ли Логинова и Старых на чемпионат мира.
Главные новости
Хоккей
СКА – «Трактор». Онлайн
Хоккей
ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск). Онлайн
Футбол
Агент: Есть договоренность о переходе Траоре в аренду в «Бешикташ»
Конькобежный спорт
Мурашов победил во втором забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Берлине
Волейбол
Краснодарское «Динамо» бойкотировало матч с одноклубницами из Казани
Футбол
«Фулхэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, разгромив «Халл Сити»
Футбол
Илья Геркус: У Фарфана большая мотивация проявить себя не только в РФПЛ, но и на международном уровне
Биатлон
Дмитрий Васильев: Даже не знаю, как оценить форму Слепцовой
Биатлон
Россия выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы
Футбол
Юрий Белоус: Все лучшие результаты Фарфана были 8-9 лет тому назад
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Александр Логинов
Александр Логиноввсе новости
Дмитрий Васильев
Дмитрий Васильеввсе новости
Чемпионат Европы
Чемпионат Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости