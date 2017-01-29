Дмитрий Васильев: Логинов – талант, в этом нет никаких сомнений

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги чемпионата Европы по биатлону.

- Чемпионат получился очень ярким для российской сборной…

- Да, хороший чемпионат, но все же не будем себя обманывать – здесь нет сильнейших биатлонистов. Все страны привезли вторые составы, а мы укрепили команду спортсменами из первой сборной – Гараничевым, Малышко. Но то, что Логинов станет одним из лидеров этой команды, было прогнозируемо. Мужчины выступили сверх всяких похвал, что тут говорить. Что касается женщин, то Старых картину поправила, У Слепцовой понравилось, что она показала на этом чемпионате очень стабильную стрельбу.

- После одного из выступлений Логинова Дмитрий Губерниев в репортаже воскликнул: «Берегись, Шипулин!». Да и некоторые специалисты говорят, что Логинов функционально не уступает Шипулину.

- То, что Логинов – талантливый парень, в этом нет никаких сомнений. И то, что он станет хорошим подспорьем Шипулину, то же. А на счет заявлений: «Берегись, Шипулин!», для этого Логинову еще надо побегать на этапах Кубка мира. Дадим себя Логинову проявить на чемпионате мира, если его возьмут в команду.

- Уже неделю раздаются призывы: Логинова – на чемпионат мира!

- Мы всех деталей не знаем, что там происходит в закулисье. Но, на мой взгляд, Логинов явно укрепил бы команду на ЧМ. Причем не только в эстафете, но и в индивидуальных гонках. У Саши и со стрельбой все в порядке и ход хороший. Да и своими результатами в этом сезоне в общем, и на чемпионате Европы в частности, он заслужил место в сборной. На ЧМ едут Малышко и Гараничев, а Логинов явно сильнее их на данный момент. И здесь вопрос его приглашения в сборную на чемпионат мира, носит политический подтекст.

- Вы имеете в виду, что неприятные разговоры за спиной, указывание пальцем могут вывести из себя самого Логинова и сказаться на общей атмосфере в команде?

- Для этого тренерам надо разговаривать со спортсменами и самим Сашей. Объяснять, что всем никогда не угодишь. А ведь все эти разговоры за спиной, хороший метод, чтобы вывести спортсмена из строя. Поэтому Саше надо даже виду не подавать, что это на него действует. Просто надо делать свое дело и все.

- Гараничев и Виролайнен выиграли супермикст. Ну Гараничев, видимо, заслужил место в сборной, набирает кондиции, о чем мы говорили. Волнуют больше наши девушки. Старых явно нужна на ЧМ…

- Конечно, команду укрепила бы…

- На счет Виролайнен, что думаете? В Кубке IBU она лидирует.

- Ничего не имею против Виролайнен, одно время она даже была лидером сборной. Но, несмотря на лидерство в Кубке IBU, на Кубок мира пока так и не попала. Я бы в такой спорной ситуации взял бы молодого спортсмена, чтобы он смог повариться в атмосфере чемпионата мира. Но принимать решение тренерам.

- Слепцова?

- Если б она ярким выступлением заработала место в команде. Опять же призываю не забывать, что на чемпионате Европы нет сильнейших. А Слепцова даже в этих условиях не может выиграть. Как в таком случае оценивать ее форму? Я даже не знаю.

На завершившемся сегодня в польском городе Душники-Здруй чемпионате Европы на данный в активе сборной России шесть золотых медалей.