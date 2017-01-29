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Старикам тут место. Роджер Федерер выиграл Australian Open

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Роджер Федерер
Роджер ФедерерИсточник: Reuters

Финал чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде принес победу Роджеру Федереру над Рафаэлем Надалем. Швейцарец выиграл свой 18-й турнир «Большого шлема» за карьеру. И первый – за пять лет.

ПРИВЕТ ИЗ НУЛЕВЫХ

Ведь и в Надаля мало кто верил! Лысеющий, замученный травмами, больше двух лет не доходивший до четвертьфиналов «Больших шлемов» Рафаэль был в самом конце списка фаворитов перед началом Australian Open. «Доберется до второй недели – уже неплохо», - думали эксперты и болельщики.

А в Федерера верили и того меньше.

Но нынешний чемпионат словно был создан для того, чтобы войти в историю. Взять хотя бы решающие матчи – это ж какой привет из «нулевых»! Первый раз в истории Открытой эры всем участникам финалов в одиночках перевалило за 30 лет (сюда можно добавить и братьев Брайнов в парном разряде – близнецам и вовсе 38!). Все вместе за карьеру они взяли 60 титулов на «Больших шлемах». И это - не считая текущего Australian Open. При этом никто, кроме Серены, не побеждал на «мейджорах» в последние сезоны. Надаль – почти три года (с «Ролан Гаррос»-2014). Федерер – пять (с Уимблдона-2012), Венус – и вовсе девять (с Уимблдона-2008).

Мы одновременно и помним их победы. И успели слегка о их забыть.

Однако турнир в Мельбурне красноречиво показал, кто остается по-настоящему великими. Ведь до сих пор никто из действующих игроков не подобрался по количеству главных титулов к участникам финалов Australian Open. Как у девушек, так и у мужчин. Мария Шарапова (5 чемпионских кубков ТБШ) не догнала и Венус Уильямс (7), не говоря уж о Серене (22 – до субботнего матча). Новак Джокович (12) все еще отстает от Надаля (14) и, тем более, от Роджера. Об остальных и речи не идет.

Вся эта четверка – объективно лучшая. Мы только убедились в этом снова. А заодно и в том, кто остается лучшим среди лучших.

В итоге Уильямс-младшая стала 23-кратной чемпионкой. И 18-кратным стал в воскресенье Федерер.

Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open - ФОТО

СЛЕЗЫ ФЕДЕРЕРА

Против Роджера было все. От скепсиса болельщиков до простой статистики.

Свой последний турнир «Большого шлема» он выиграл, когда ему было 30. Сейчас швейцарцу – уже 35. В более зрелом возрасте на «мейджорах» побеждал только Кен Розуолл. И было это еще в 70-х. Андре Агасси в те же 35 подошел близко к подобному успеху – но уступил финал на US Open (2005).

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Он пропустил полгода из-за травмы. Швейцарец никогда не выбывал на такой срок. А значит – и никогда не возвращался. Получить подобный опыт ближе к концу карьеры – не самое приятное, что может случиться даже с великим игроком. И сможет ли швейцарец справиться с давлением, вновь заиграв на прежнем уровне, не знал никто. В том числе – он сам.

Он не сыграл ни одного официального турнира перед Australian Open. Приехал лишь на Кубок Хопмана, где уступил на трех тай-брейках Александру Звереву. Да, выиграл у Дэна Эванса и Ришара Гаске. Но согласитесь – по таким победам судить о перспективах Роджера было непросто.

«Федерер может не выдержать чемпионат физически. Он будет стараться играть быстро, сокращая количество ударов. А значит – станет чаще ошибаться», - делились мнением эксперты.

Впервые за всю свою карьеру швейцарец по ходу одного турнира «Большого шлема» провел три пятисетовых игры. Включая финальную – с Надалем.

С тем Надалем, который исторически считается злым гением для Роджера. Баланс очных встреч – 23:11 в пользу испанца. Он не проигрывал швейцарцу на «Больших шлемах» ровно 10 лет (с Уимблдона-2007). Тем более – не проигрывал в финалах. В пяти сетах. Ведя в решающей партии с брейком.

Что имеем в итоге?

Сил Федереру хватило. Воли – тоже. Хватило даже здоровья – несмотря на медицинские тайм-ауты в полуфинале и финале. Хватило терпения – да, самый долгий – и одновременно красивый! – розыгрыш в матче Роджер оставил за собой. Мастерства, везения (ах, сколько раз за швейцарца сыграла сетка!) – было в избытке. Характера – тем более. Уступая 1:3 в последнем сете, швейцарец взял пять геймов подряд. Не глядя на то, как активно и отчаянно пытается усилить свой теннис Рафа.

Насколько невероятной казалась подобная победа перед турниром, столь же логичной она выглядит теперь.

А слезы Федерера, вновь доказавшего, что он великий… Как тут сдержать эмоции? Ведь теннис любят, в том числе, за них.

Матч

Федерер Р. (Швейцария) - Надаль Р. (Испания) - 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3

Место и дата

29 января 11:30, , Онлайн-трансляция

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