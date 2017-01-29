Время бойкотов. Волейболисты краснодарского «Динамо» не вышли на матч Суперлиги

Волейболисты краснодарского «Динамо» бойкотировали матч чемпионата России в субботу. В воскресенье это же сделали их одноклубницы.

После разминки игроки извинились перед болельщиками, пожали руку сопернику и покинули площадку в знак протеста против действий руководства клуба. Ранее стало известно, что задолженности по заработной плате в команде составляют семь месяцев (с начала сезона).

Похожая ситуация наблюдается в женском клубе (тот же срок), который выступает в Лиге чемпионов. В воскресенье девушкам предстояла игра с казанским «Динамо». В Татарстан команда вылетела в субботу, а на следующий день, также после разминки, отказалось от игры с одноклубницами.

О бойкоте девушки не говорили (как молчали о нем и мужчины). По слухам, женский клуб даже хотел сняться с чемпионата России (оставаясь в Лиге чемпионов), но отказался от идеи после встречи с губернатором Краснодарского края, где были озвучены имиджевые потери региона. Так утверждают злые языки.

Видимо, пока сдвигов не случилось, а забот у главы лишь добавилось. Помимо волейбольного коллапса болеет футбольная «Кубань», долги которой возросли до двух миллиардов рублей (у «Динамо» сумма заметно ниже). Реанимация нужна двум клубам: у одного – почти вековая история и сотни тысяч болельщиков, у другого – выступление в самом крутом европейском турнире.

Бойкот матча – серьезный шаг для команд. Кубанцев уже поддержали игроки «Енисея», «Динамо» и других клубов, назвав поступок правильным.

- Чтобы хоть как-то привлечь внимание к этой проблеме, мы пошли на такие жертвы. Это непросто было сделать. Мы и так перед каждым туром не знаем, чего ждать. Готовимся без малейшего понимания перспектив, - зачем-то оправдывался после матча капитан «Динамо» Леонид Кузнецов.

Парни не скрывают, что готовы бежать из Краснодара, но пока вынуждены оставаться в команде (из-за отсутствия достойных предложений). Им удалось заставить говорить о себе и не позволить руководству продолжать скрывать происходящее в клубе.

Правда, есть и другая сторона. Мужское «Динамо» занимает последнее место в чемпионате России. В 16 матчах команда потерпела 13 поражений с ужасной разницей по партиям (11:47). Кубанцы – самая пассивная команда лиги. Снимись она с чемпионата, возможно, никто и не заметил бы, если бы не бойкот игр. А пока краснодарцы – главные поставщики новостей в нашем волейболе на ближайшее время.

К слову, девушки о побеге из клуба пока молчат. Женский клуб вообще живет иначе. За последние годы кубаночки дважды брали Кубок России и Кубок ЕКВ (Европейской конфедерации волейбола), становясь бронзовыми призерами первенства страны и получая право на участие в Лиге чемпионов.