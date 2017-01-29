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Тренер ли Писарев для сборной Белоруссии?

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Николай Писарев
Николай ПисаревИсточник: «Советский спорт»

Информация о том, что Николай Писарев возглавит сборную Белоруссии (на этом посту он сменит уволенного в конце декабря прошлого года Александра Хацкевича), появилась в воскресенье рано утром. Именно ссылаясь на выходной день, тренер не стал никоим образом ее комментировать. Чуть раньше в связи с назначением на этот пост упоминались фамилии Александра Бородюка и Валерия Карпина.

Удивляет только, почему Белоруссия рассматривает сплошь российских тренеров. Сложно найти этому рациональное объяснение, как и оценить, насколько кандидатура Николая Писарева отвечает тем задачам, что стоят перед сборной наших соседей.

После четырех туров отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Белоруссии занимает предпоследнее, пятое, место в группе А отборочного турнира ЧМ-2018. Команда дома сыграла вничью с Францией (0:0), на выезде проиграла Голландии (1:4) и Болгарии (0:1) и на своем поле поделила очки с Люксембургом (1:1).

Источник, хорошо знакомый с ситуацией, дал краткие пояснения: «В настоящий момент Белорусская федерация футбола и Николай Писарев улаживают последние формальности перед подписанием контракта. В ближайшее время о заключении соглашения с российским специалистом будет объявлено официально».

Николай Писарев тренировал раньше молодежную сборную России. Находясь в ранге спортивного директора РФС, Писарев заявлял, что хочет сосредоточиться на клубной работе и сейчас рассматривает предложения. О конкретных предложениях, которые ему бы были сделаны, информации найти не удалось. Известно, что были варианты в ФНЛ, н на работу не в элитном дивизионе специалист не согласился.

В 2015 году Писарев уже уходи из «молодежки», уступив место тренера команды Дмитрию Хомухе, но после неудачного старта молодежной сборной в отборочном турнире чемпионата Европы 2017 года вновь стал совмещать посты.

Молодежная сборная России под руководством Писарева не смогла отобраться на чемпионат Европы, который пройдет в июне 2017 года в Польше. В десяти матчах отборочного турнира команда одержала две победы, набрала девять очков и заняла предпоследнее, пятое, место, опередив лишь Фарерские острова. Оба победы россияне одержали над Фарерскими островами (2:0, 3:0). В других матчах команда дважды уступила немцам (0:2, 3:4) и набрала по одному очку в матчах с Австрией (3:4, 1:1), Азербайджаном (0:3, 2:2) и Финляндией (0:2, 1:1). 

По окончании отборочного цикла Писарев ушел в отставку, на прошлой неделе его сменил бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов.

Во время своей карьеры футболиста Писарев выиграть шесть титулов чемпиона России с московским «Спартаком». В составе молодежной сборной СССР он стал чемпионом Европы в 1990 году. Также Писарев выступал за столичные «Торпедо», «Динамо» и «Торпедо-ЗИЛ», швейцарский «Винтертур», испанскую «Мериду» и немецкий «Санкт-Паули». Став тренером, он работал в штабе самарских «Крыльев Советов» и элистинского «Уралана», а также возглавлял сборную России по пляжному футболу.

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