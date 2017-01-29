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Иванович – это похороны! Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бранислав Иванович (в центре)
Бранислав Иванович (в центре)Источник: Reuters

Проявившийся вдруг интерес «Зенита»  к Браниславу Ивановичу, на старости его игровых лет, сам по себе был бы нормален вполне.

Замечательный парень, не чуждый российским футбольным реалиям, сделал отличную карьеру. Мастер обороны – а иные защитники живут на поле долго. Глядишь, поможет год-другой. Притом «Челси», в знак признательности мастеру обороны за заслуги, готов отпустить его бесплатно.

Но важен контекст. И вот в контекст-то наметившееся приобретение Ивановича вписывается не то что со скрипом – со скрежетом. Классика рынка диктует: чтобы купить что-то нужное, следует продать что-то не нужное. Но вот с этим-то у «Зенита» большие проблемы. Ибо он элементарно не умеет расставаться с не нужным. Он – этакий скопидомок, затоваривающий свои склады. Денег-то не жалко.

А еще интерес к Ивановичу противоречит курсу на обновление, вроде бы обозначенному пунктиром. Мирча Луческу хочет от команды молодого задора, новых скоростей. И предыдущие приобретения в нынешнее трансферное окно вроде как активно шли навстречу этому тренерскому запросу. Появление Лунева, Цаллагова, Эрнани, Молло, Зуйкова предвещало новостройку. Перезарядку батареек. Но 33-летний Иванович?..

Я думаю, у зенитовских боссов взыграло ретивое. Денег у них, как известно, не просто много, а очень много. И нынешняя скромность «Зенита» на рынке показалась боссам несоразмерной бренду и амбициям. Даешь срочно человека с именем, из знатного клуба! «Спартак» вон и то персонажа не откуда-то, а из «Милана» притянул. Надо срочно перебить «Спартак» по звону трансфера. Тогда уж точно сместим его и в таблице! Не к лицу нам на перифериях пробавляться, понимаешь.

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Сложно ждать огневой самоотдачи от игрока, проделавшего карьерный маршрут Россия – Англия – Россия. В случае Ивановича люди отправляются в Китай, то есть прицельно за деньгами (что синонимы). Вон богатырь Халк перебрался на пышные хлеба в Поднебесную и сразу, заметьте, как-то резко занемог. Тогда как в Питере столь ощутимых проблем со здоровьем не испытывал.

Возможно, и Ивановичу, коли перейдет в «Зенит», потребуется хорошенько полечиться.

Ну и напрашивается метафора. Так и тянет перенести громко прозвучавший осенью спартаковский лозунг на реалии «Зенита»: Иванович – это похороны!

Первым делом – похороны карьеры Ивана Новосельцева. Посмотрите, что происходит после переезда в Питер с центрдефом, питавшим наши надежды на качественное обновление обороны сборной. Его, похоже, накрыл синдром Жиркова. В «Ростове» Новосельцев блистал здоровьем, играл постоянно и сильно. Потому что был на своем месте. Был необходим, и это его заряжало. А в Питере что-то у человека сразу надломилось. Совсем как у Жиркова, потерявшего себя после продажи в «Челси».

Придет Иванович – Новосельцеву будет уготована участь Бухарова в его зенитовской ипостаси. Он будет волен играть в карты или на бегах, ловить покемонов, основать картинную галерею своего имени и пополнять оную за счет доходов от пребывания на зенитовском довольствии. А потом на закате игровых лет, быть может, повезет вернуться к Бердыеву, но даже он, гений шлифовки, уже не восстановит в полной мере навыки защитника Новосельцева.

Придет Иванович – и я разуверюсь в перспективах Цаллагова, Зуйкова, в восстановлении недавнего потенциала Шатова и Смольникова.

Потому что в «Зените», да, очень много денег – но мало жизни.

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