Судья не увидел тако-о-ое? Скандал!

Судей привыкли обвинять в том, что они подсуживают в пользу именитых клубов. В Испании такими клубами традиционно считали два – «Реал» и «Барселона». Но то, что произошло в минувшую субботу в матче «Бетис» - «Барселона» (1:1) мало того что не вписывается в привычные представления – так и вовсе попахивает небывалым скандалом!

Случилось это за 11 минут до конца матча – в этот момент хозяева вели со счетом 1:0, а каталонцы отчаянно атаковали.

Защитник хозяев Айсса Манди выбил мяч в поле с линии ворот. По крайней мере, так показалось арбитрам, и так показалось, наверное, части телезрителей.

Вот как это было:

VIDEO: A clear penalty denied in favour of Barcelona, and a clear goal denied to Barcelona. pic.twitter.com/NoD6sg6TXP

Между тем, если посмотреть на эту ситуацию внимательно, не в динамике, то мы увидим, что защитник выбивающий мяч, находится весь (полностью!) за линией ворот. И руки, и ноги, и туловище, и все прочие – простите! – жизненно важные органы у него оказались однозначно за линией ворот. То есть выбивать мяч с «ленточки» он точно не мог.

Посмотрите на это фото из твиттера болельщиков «Барселоны»:

New rule in La Liga:

If Barça scores then it's not a goal.



Great job pic.twitter.com/6hvAA6d1Wc