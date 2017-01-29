Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Федерер6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3Надаль
Биатлон  Смешанная эстафета
Хоккей  СКА2 : 0Трактор
Биатлон  Супермикст
Хоккей  ЦСКА1 : 2Металлург
Футбол  ДР Конго- : -Гана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Судья не увидел тако-о-ое? Скандал!

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Защитник «Бетиса» Айсса Манди
Защитник «Бетиса» Айсса Манди

Судей привыкли обвинять в том, что они подсуживают в пользу именитых клубов. В Испании такими клубами традиционно считали два – «Реал» и «Барселона». Но то, что произошло в минувшую субботу в матче «Бетис» - «Барселона» (1:1) мало того что не вписывается в привычные представления – так и вовсе попахивает небывалым скандалом!

Случилось это за 11 минут до конца матча – в этот момент хозяева вели со счетом 1:0, а каталонцы отчаянно атаковали.

Защитник хозяев Айсса Манди выбил мяч в поле с линии ворот. По крайней мере, так показалось арбитрам, и так показалось, наверное, части телезрителей.

Вот как это было:


Между тем, если посмотреть на эту ситуацию внимательно, не в динамике, то мы увидим, что защитник выбивающий мяч, находится весь (полностью!) за линией ворот. И руки, и ноги, и туловище, и все прочие – простите! – жизненно важные органы у него оказались однозначно за линией ворот. То есть выбивать мяч с «ленточки» он точно не мог.

Посмотрите на это фото из твиттера болельщиков «Барселоны»:


«Прекрасная работа» - с иронией говорится в сообщении.

В испанской прессе теперь требуют, чтобы во внутреннем чемпионате ввели систему определения взятия ворот с помощью электроники, как в Англии. Напомним, в Англии уже существует система автоматического определения взятия ворот, о необходимости которой стали активно говорить после 2010-го года, когда на чемпионате мира был не засчитан гол английской сборной в ворота сборной Германии.

В концовке «Барселона» все-таки отыгралась благодаря усилиям Луиса Суареса, но их поклонники все равно видят заговор против своего клуба, организованный президентом «Реала» Флорентино Пересом. Вот как на эту тему шутят в интернете:

 

 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Примера. 20-й тур. «Бетис» и «Барселона» сыграли вничью, «Реал» - «Реал Сосьедад» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Ошибка судей против «Барсы», после которой в Испании обязаны ввести электроникуОшибка судей против «Барсы», после которой в Испании обязаны ввести электронику«Барселона» не смогла выиграть у «Бетиса». Каталонцы могут винить судью.Гол Суареса спас «Барселону» от поражения в матче с «Бетисом»«Бетис» дома сыграл вничью с «Барселоной» (1:1) в 20-м туре чемпионата Испании.Годин и Дейверсон обменялись плевками во время матча «Алавес» - «Атлетико»Матч 20-го тура чемпионата Испании «Алавес» - «Атлетико» был омрачен скандальным инцидентом.День в истории. Ромарио - 51!День в истории. Ромарио - 51!Сегодня день рождения отмечает бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио.Луис Энрике: Это хорошо, что футболисты могут уехать в Китай и заработать большие деньгиГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике не считает предосудительным отъезд звездных футболистов в Китай.«Сельта» на выезде обыграла «Леганес»В матче 20-го тура чемпионата Испании «Леганес» на своем поле проиграл «Сельте» со счетом 0:2.«Эйбар» обыграл «Депортиво»Матч 20-го тура чемпионата Испании между «Эйбаром» и «Депортиво» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Эйбара».«Атлетико» на выезде не сумел обыграть «Алавес»Матч 20-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Атлетико» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 0:0.«Вильярреал» обыграл «Гранаду»Матч 20-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Гранадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Вильярреала».Прогноз на матч «Эспаньол» – «Севилья» от Василия Уткина (видео)Прогноз на матч «Эспаньол» – «Севилья» от Василия Уткина (видео)Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин сделал прогноз на матч 20-го тура испанской ПримерыИван Ракитич: Заменить Хави невозможно, меня нельзя с ним сравниватьПолузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не считает, что он способен заменить на поле многолетнего лидера полузащиты каталонцев Хави.Аргентинский полузащитник Монтойя стал игроком «Севильи»Полузащитник «Росарио Сентраль» Вальтер Монтойя перешел в «Севилью» сообщает пресс-служба испанского клуба.Жорди Альба: В «Реале» говорят о невысокой значимости Кубка Испании, потому что они вылетелиЗащитник «Барселоны» считает, что представители мадридского «Реала» принижают значимость Кубка Испании только из-за неудачи в этом турнире.Пато покинет «Вильярреал» и перейдет в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»Форвард «Вильярреала» Аленшандре Пато покинет клуб. Он будет выступать в чемпионате Китая.Конте нашел замену Беговичу в «Севилье»Голкипер «Севильи» Сальваторе Сиригу, права на которого принадлежат «ПСЖ», может переехать в чемпионат Англии.Жертва чужих договоренностей. Почему Зидан обманул МоратуЖертва чужих договоренностей. Почему Зидан обманул Морату«Советский спорт» рассказывает, почему игрок сборной Испании решил покинуть мадридский «Реал».Прогноз Николая Яременко на европейский уик-энд (видео)Прогноз Николая Яременко на европейский уик-энд (видео)Главный редактор спешит поделиться восторгами от своих ожиданий матчей в других футбольных странах Европы.Серхио Роберто: «Барселону» ждет два сложных матчах, где решающую роль может сыграть любая мелочьПолузащитник «Барселоны» Серхио Роберто прокомментировал итоги жеребьевки Кубка Испании. Напомним, в полуфинале каталонский клуб проведет две игры с мадридским «Атлетико».«Барселона» и «Атлетико» поспорят за путевку в финал Кубка ИспанииСегодня, 27 января, состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Испании. Напомним, в 1/2 финала турнира вышла «Сельта», «Алавес», «Барселона» и мадридский «Атлетико».
Главные новости
Хоккей
СКА – «Трактор». Онлайн
Хоккей
ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск). Онлайн
Футбол
Агент: Есть договоренность о переходе Траоре в аренду в «Бешикташ»
Конькобежный спорт
Мурашов победил во втором забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Берлине
Волейбол
Краснодарское «Динамо» бойкотировало матч с одноклубницами из Казани
Футбол
«Фулхэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, разгромив «Халл Сити»
Футбол
Илья Геркус: У Фарфана большая мотивация проявить себя не только в РФПЛ, но и на международном уровне
Биатлон
Дмитрий Васильев: Даже не знаю, как оценить форму Слепцовой
Биатлон
Россия выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы
Футбол
Юрий Белоус: Все лучшие результаты Фарфана были 8-9 лет тому назад
все новости
Бетис
Бетискалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости