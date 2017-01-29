Судья не увидел тако-о-ое? Скандал!
Судей привыкли обвинять в том, что они подсуживают в пользу
именитых клубов. В Испании такими клубами традиционно считали два – «Реал» и
«Барселона». Но то, что произошло в минувшую субботу в матче «Бетис» -
«Барселона» (1:1) мало того что не вписывается в привычные представления – так
и вовсе попахивает небывалым скандалом!
Случилось это за 11 минут до конца матча – в этот момент
хозяева вели со счетом 1:0, а каталонцы отчаянно атаковали.
Защитник хозяев Айсса Манди выбил мяч в поле с линии ворот.
По крайней мере, так показалось арбитрам, и так показалось, наверное, части
телезрителей.
Вот как это было:
VIDEO: A clear penalty denied in favour of Barcelona, and a clear goal denied to Barcelona. pic.twitter.com/NoD6sg6TXP— Barça News Forum (@BarcaNewsForum) 29 января 2017 г.
Между тем, если посмотреть на эту ситуацию внимательно, не
в динамике, то мы увидим, что защитник выбивающий мяч, находится весь
(полностью!) за линией ворот. И руки, и ноги, и туловище, и все прочие –
простите! – жизненно важные органы у него оказались однозначно за линией ворот.
То есть выбивать мяч с «ленточки» он точно не мог.
Посмотрите на это фото из твиттера болельщиков «Барселоны»:
New rule in La Liga:— FC Barcelona (@Laura_Geri37) 29 января 2017 г.
If Barça scores then it's not a goal.
Great job pic.twitter.com/6hvAA6d1Wc
«Прекрасная работа» - с иронией говорится в сообщении.
В испанской прессе теперь требуют, чтобы во внутреннем чемпионате ввели систему определения взятия ворот с помощью электроники, как в Англии. Напомним, в Англии уже существует система автоматического определения взятия ворот, о необходимости которой стали активно говорить после 2010-го года, когда на чемпионате мира был не засчитан гол английской сборной в ворота сборной Германии.
В концовке «Барселона» все-таки отыгралась благодаря
усилиям Луиса Суареса, но их поклонники все равно видят заговор против своего
клуба, организованный п
Well paid Perez... pic.twitter.com/fTzJ46Ny2g— Troll Football (@TrollFootball) 29 января 2017 г.