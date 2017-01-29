В центре поля с Евгением Ловчевым. Магомет пришел к горе

Советский футболист, заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев, мэр города Сочи Анатолий Пахомов, заместитель губернатора Краснодарского края, войсковой атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда (слева направо) на праздничных мероприятиях в Сочи, на которых отмечают 500 дней до начала чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Источник: РИА «Новости»

Обозреватель «Советского спорта» побывал в Сочи и запустил часы, отсчитывающие 500 дней до начала ЧМ-2018.

Говорят, Россия – нефутбольная страна. А Сочи, чуть ли не в воздухе такое витает, - нефутбольный город. И вот в этом городе, который вообще-то самый спортивный в России на сегодняшний день, проводится мероприятие - празднование 500 дней до начала нашего домашнего чемпионата мира...

Не знаю, как было в других городах, – меня пригласили в Сочи. Да, мероприятие символическое, немножко напоказ. Собралось множество детей, приехали замгубернатора Краснодарского края Николай Долуда и мэр Сочи Анатолий Пахомов, часы с обратным отсчетом мы запустили в горах, около ратуши на Розе Хутор. Но!

Вот что я сказал о нефутбольности Сочи, когда предоставили слово: «Вы не представляете, сколько футбольного пота было пролито именно здесь, у Черного моря. Больше, чем где-либо в стране! В Сочи зимой собирались ведущие отечественные клубы, автобусы с командами сновали по всему побережью, звенели мячи, дымилось гаревое поле у Центрального стадиона, наматывались тысячи беговых километров».

Более того, «Спартак» в 1973 и 1975 году дважды встречался в Сочи с «Миланом»! И оба раза – при аншлаге, на те официальные еврокубковые матчи приходило по 15 тысяч зрителей! Извините, но такой город нефутбольным я считать не могу. Слишком много теплых и очень футбольных воспоминаний связано с Сочи.





Или вот еще пример. В рамках празднования были выступления, Сергей Крылов исполнил футбольную песню, а группа ребят жонглировала футбольными мячами. Среди них был сын Манука Какосьяна – помните такого «малыша» из «Жемчужины»? Так вот этого паренька, Арсена, пришлось останавливать. Оказалось, он способен чеканить мяч без перерыва до десяти тысяч раз. Однажды это удивительное действо продолжалось четыре часа! А вы говорите – нефутбольный город.

Естественно, ждут в Сочи и сборную России, которая в марте сыграет здесь с бельгийцами. С нетерпением готовится принять большой футбол красавец «Фишт». А еще ходят слухи, что все-таки возродят местную команду. Пора бы уж. Почему бы той же «Кубани» сюда не переехать? т? «Краснодар» затмил ее в краевой столице, пусть поиграет у моря, в однозначно футбольном Сочи!

Правда, там, где стадион, сейчас безлюдно, вся спортивная жизнь бурлит в горах, а не в Имеретинской долине. Встретил на Красной Поляне много футбольных знакомых, вставших на горные лыжи. Оно и понятно – зима. Ничего страшного: если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. Или в горы, как в данном случае.

Но случилась и символическая расплата за то, что торжества состоялись в горном кластере, а не около «Фишта». В воскресенье на Сочи обрушился снегопад. Все было зелено, а теперь белым-бело. Сижу в аэропорту, не могу вылететь, пишу эти заметки…