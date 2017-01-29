В центре поля с Евгением Ловчевым. Магомет пришел к горе
Обозреватель
«Советского спорта» побывал в Сочи и запустил часы, отсчитывающие 500 дней до
начала ЧМ-2018.
Говорят,
Россия – нефутбольная страна. А Сочи, чуть ли не в воздухе такое витает, -
нефутбольный город. И вот в этом городе, который вообще-то самый спортивный в
России на сегодняшний день, проводится мероприятие - празднование 500 дней до
начала нашего домашнего чемпионата мира...
Не
знаю, как было в других городах, – меня пригласили в Сочи. Да, мероприятие
символическое, немножко напоказ. Собралось множество детей, приехали
замгубернатора Краснодарского края Николай Долуда и мэр Сочи Анатолий Пахомов,
часы с обратным отсчетом мы запустили в горах, около ратуши на Розе Хутор. Но!
Вот
что я сказал о нефутбольности Сочи, когда предоставили слово: «Вы не
представляете, сколько футбольного пота было пролито именно здесь, у Черного
моря. Больше, чем где-либо в стране! В Сочи зимой собирались ведущие
отечественные клубы, автобусы с командами сновали по всему побережью, звенели
мячи, дымилось гаревое поле у Центрального стадиона, наматывались тысячи
беговых километров».
Более того, «Спартак» в 1973 и 1975 году дважды встречался в Сочи с «Миланом»! И оба раза – при аншлаге, на те официальные еврокубковые матчи приходило по 15 тысяч зрителей! Извините, но такой город нефутбольным я считать не могу. Слишком много теплых и очень футбольных воспоминаний связано с Сочи.
Или
вот еще пример. В рамках празднования были выступления, Сергей Крылов исполнил
футбольную песню, а группа ребят жонглировала футбольными мячами. Среди них был
сын Манука Какосьяна – помните такого «малыша» из «Жемчужины»? Так вот этого
паренька, Арсена, пришлось останавливать. Оказалось, он способен чеканить мяч
без перерыва до десяти тысяч раз. Однажды это удивительное действо продолжалось
четыре часа! А вы говорите – нефутбольный город.
Естественно,
ждут в Сочи и сборную России, которая в марте сыграет здесь с бельгийцами. С
нетерпением готовится принять большой футбол красавец «Фишт». А еще ходят
слухи, что все-таки возродят местную команду. Пора бы уж. Почему бы той же
«Кубани» сюда не переехать? т? «Краснодар» затмил ее в краевой столице, пусть
поиграет у моря, в однозначно футбольном Сочи!
Правда,
там, где стадион, сейчас безлюдно, вся спортивная жизнь бурлит в горах, а не в
Имеретинской долине. Встретил на Красной Поляне много футбольных знакомых,
вставших на горные лыжи. Оно и понятно – зима. Ничего страшного: если гора не
идет к Магомету, Магомет идет к горе. Или в горы, как в данном случае.
Но
случилась и символическая расплата за то, что торжества состоялись в горном
кластере, а не около «Фишта». В воскресенье на Сочи обрушился снегопад. Все
было зелено, а теперь белым-бело. Сижу в аэропорту, не могу вылететь, пишу эти
заметки…