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В центре поля с Евгением Ловчевым. Магомет пришел к горе

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Советский футболист, заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев, мэр города Сочи Анатолий Пахомов, заместитель губернатора Краснодарского края, войсковой атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда (слева направо) на праздничных мероприятиях в Сочи, на которых отмечают 500 дней до начала чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Советский футболист, заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев, мэр города Сочи Анатолий Пахомов, заместитель губернатора Краснодарского края, войсковой атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда (слева направо) на праздничных мероприятиях в Сочи, на которых отмечают 500 дней до начала чемпионата мира по футболу 2018 года в России.Источник: РИА «Новости»

Обозреватель «Советского спорта» побывал в Сочи и запустил часы, отсчитывающие 500 дней до начала ЧМ-2018.

Говорят, Россия – нефутбольная страна. А Сочи, чуть ли не в воздухе такое витает, - нефутбольный город. И вот в этом городе, который вообще-то самый спортивный в России на сегодняшний день, проводится мероприятие - празднование 500 дней до начала нашего домашнего чемпионата мира...

Не знаю, как было в других городах, – меня пригласили в Сочи. Да, мероприятие символическое, немножко напоказ. Собралось множество детей, приехали замгубернатора Краснодарского края Николай Долуда и мэр Сочи Анатолий Пахомов, часы с обратным отсчетом мы запустили в горах, около ратуши на Розе Хутор. Но!

Вот что я сказал о нефутбольности Сочи, когда предоставили слово: «Вы не представляете, сколько футбольного пота было пролито именно здесь, у Черного моря. Больше, чем где-либо в стране! В Сочи зимой собирались ведущие отечественные клубы, автобусы с командами сновали по всему побережью, звенели мячи, дымилось гаревое поле у Центрального стадиона, наматывались тысячи беговых километров».

Более того, «Спартак» в 1973 и 1975 году дважды встречался в Сочи с «Миланом»! И оба раза – при аншлаге, на те официальные еврокубковые матчи приходило по 15 тысяч зрителей! Извините, но такой город нефутбольным я считать не могу. Слишком много теплых и очень футбольных воспоминаний связано с Сочи.


Или вот еще пример. В рамках празднования были выступления, Сергей Крылов исполнил футбольную песню, а группа ребят жонглировала футбольными мячами. Среди них был сын Манука Какосьяна – помните такого «малыша» из «Жемчужины»? Так вот этого паренька, Арсена, пришлось останавливать. Оказалось, он способен чеканить мяч без перерыва до десяти тысяч раз. Однажды это удивительное действо продолжалось четыре часа! А вы говорите – нефутбольный город.

Естественно, ждут в Сочи и сборную России, которая в марте сыграет здесь с бельгийцами. С нетерпением готовится принять большой футбол красавец «Фишт». А еще ходят слухи, что все-таки возродят местную команду. Пора бы уж. Почему бы той же «Кубани» сюда не переехать? т? «Краснодар» затмил ее в краевой столице, пусть поиграет у моря, в однозначно футбольном Сочи!

Правда, там, где стадион, сейчас безлюдно, вся спортивная жизнь бурлит в горах, а не в Имеретинской долине. Встретил на Красной Поляне много футбольных знакомых, вставших на горные лыжи. Оно и понятно – зима. Ничего страшного: если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. Или в горы, как в данном случае.

Но случилась и символическая расплата за то, что торжества состоялись в горном кластере, а не около «Фишта». В воскресенье на Сочи обрушился снегопад. Все было зелено, а теперь белым-бело. Сижу в аэропорту, не могу вылететь, пишу эти заметки…

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Евгений Ловчев
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