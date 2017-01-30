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Из жизни молодых пенсионеров. Взгляд Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Николай Толстых
Николай ТолстыхИсточник: «Советский спорт»

Сегодня бывшему президенту РФС Николаю Толстых исполняется 61 год.

Год назад празднование шестидесятилетия Николая Александровича мало походило на проводы чиновника на пенсию. И юбиляр вроде моложаво выглядел, и все тостующие в один голос отмечали: таким руководящим опытом взять и перестать пользоваться - практически должностное преступление. Наперебой желая Толстых какую-нибудь серьезную должность в самом скором времени занять.

Нет, он как бы и сегодня при деле - представляет футбольные интересы в исполкоме ОКР. Но уж больно далеко это от передовой, где Толстых столько лет привык находиться. Да и что там, собственно, представлять - не припомните, когда сборная России последний раз на Олимпиаде выступала? Правильно, в 1912 году, и то не сказать, чтоб успешно. Сейчас у нас в футболе другие ориентиры, далекие от олимпийских. Хотя девиз-то как раз кубертеновский, в котором участие важней побед.

Понятно, что в РФС Толстых выписали «черную метку». Но неужели он не пригодился бы в каком-нибудь отдельно взятом клубе, начиная с «Динамо»? В прошлом январе, когда «сила в движении» только еще готовилась вылетать, от представителей динамовского бомонда звучало множество застольных сожалений об ушедших временах, когда при президентстве Толстых команда не выпадала из еврокубков, а теперь вот к краю пропасти постепенно подходит. И думалось - люди, властью облеченные, от слов к действию вот-вот могут перейти, ведь в «Динамо»-то Николаю как никому все знакомо. Но нет, разбазаривание бело-голубых продолжилось без него.

И вообще, после изгнания Толстых в футболе нашем какая-то умиротворенно тихая воцарилась атмосфера. Нас убеждают, что как только стадионы новые построятся, так народ их сразу заполнит  и больше уже с трибун не уйдет. И футболисты толковые непременно появятся, только постепенно, -  ведь уже приняты и запущены сразу несколько долгосрочных программ по развитию. И агентов скоро поборами обложат - деньги в детский футбол рекой потекут. А рейтинг ФИФА - происки мировой закулисы.

Но вот Николай Александрович - тот всех в напряжении держал. Кто-то отказался вдруг спонсировать семейство Капелло - война на оба ваших дома. Кто-то лицензию на участие в чемпионате не по закону получил - в швейцарском суде скоро свидимся. Вознаграждения агентам превысили клубный бюджет - бригаду следственную туда! Футбол - это же не только на поле «экшн»!

Ну, правда - скучно же без него. Как в конторе, где дебет с кредитом каждый год сходится, а праздника почему-то нет.

...Год назад я подарил Толстых папку, пустую и красивую. Сегодня позвоню узнать, сколько за это время он успел сложить туда футбольного компромата: не в домино же Николай Александрович с дворовыми отставниками все это время с перерывами на обед стучал.

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