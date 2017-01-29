Феерия Фернандеса и реабилитация Ионова. ЦСКА разгромил «Хорсенс»

ЦСКА в первом товарищеском матче на втором зимнем сборе разгромил датский «Хорсенс» - 4:0.

ГДЕ ВИТИНЬО?

Болельщики ЦСКА очень хотят посмотреть на Витиньо и понять, что же все-таки из себя сейчас представляет, без сомнения, талантливый бразилец. Форвард не принимал участия в товарищеских матчах на первом сборе, не попал в заявку и на игру с «Хорсенсом». «Доколе?!», - возмущалась общественность в комментариях в официальном армейском твиттере. В ответ лишь скупые слова, оставляющие море простора для фантазии: «Тренировочный процесс Витиньо персонализирован». Равно как и у Акинфеева, Тошича, В.Березуцкого, Натхо и Оланаре, который только прибыл в расположение ЦСКА, подписав контракт на 4,5 года.

ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко продолжает наигрывать схему 3-5-2. Интересно, что центральным в тройке защитников был Васин, а Игнашевич расположился слева. Левый фланг был отдан на откуп Миланову – эксперимент с болгарином продолжается.

Но перекос в правую сторону все же ощутим. Марио Фернандес смотрелся куда живее и эффективнее болгарина, постоянно генерируя остроту на своем фланге. Именно бразилец забил первый гол в матче, разобравшись в штрафной соперника не хуже заправского форварда. Вот уж кому новая схема подходит как нельзя лучше.

Очевидно, что на вернувшегося в команду Оланаре в ЦСКА рассчитывают всерьез. Но нигерийцу придется выдержать серьезную конкуренцию с Чаловым. Осенью казалось, что молодой россиянин, при всей его старательности, играет от безысходности – настолько плох был Траоре. Но Чалов прогрессирует, и не замечать этого невозможно. Форвард здорово смотрелся на первом сборе, а в матче с «Хорсенсом» сделал дубль. Причем первый гол вышел на загляденье – Чалов, положив корпус, отменно пробил с левой ноги после подачи с углового.

БУДЕТ ЛИ КЛАССИКА?

Хотя Оланаре, безусловно, должен усилить ЦСКА. Во всяком случае, придать атаке красно-синих вариативность. Прежде всего за счет своих физических данных. В некоторых матчах весной армейцы иногда просто начинали забрасывать мячи на нигерийца, и тот, в отличие от Траоре, за них цеплялся и находил правильные продолжения атаки. И кто знает, как бы все сложилось, не получи Оланаре злополучную травму колена в финале Кубка России. Может, и не было бы никакого Траоре.

А еще одной опцией в атаке вполне может стать Ионов, игравший против «Хорсенса» в нападении в паре с Чаловым. Его будущее в ЦСКА в декабре казалось весьма туманным, настолько неубедительно он смотрелся осенью. Но сейчас хавбек цепляется за предоставленный шанс. Гол в ворота «Хорсенса» стал для него уже третьим этой зимой. Навыков игры на острие Ионову, конечно, недостает, но есть скорость и неплохая по меркам РФПЛ техника. Его возможная связка с Оланаре – классический тандем «большой-маленький». Классика, которая, казалось бы, ушла навсегда и забылась, но теперь снова может вернуться.

Впрочем, не будем забывать, что в соперниках у ЦСКА был всего лишь «Хорсенс» - седьмая команда чемпионата Дании.

Следующий товарищеский матч у армейцев намечен на 2-е февраля. Соперник – чешская «Виктория» из Плзени.