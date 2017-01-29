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«Дай бог, чтобы не раз в год стрелял». Прохоркин сделал первый дубль за СКА

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Николай Прохоркин
Николай ПрохоркинИсточник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Николай Прохоркин забил гол впервые с октября и постеснялся об этом поговорить, а СКА, ведя 5:0, вчистую проиграл концовку «Трактору».

Против травм и Матчей звезд

На последний месяц регулярки главный соперник СКА – не столько ЦСКА, который также борется за Кубок континента, сколько обстоятельства. Например, травмы. Сейчас в списке травмированных – пять человек, хотя после поражения от «Торпедо» Олег Знарок говорил о семи. Дольше всего придется ждать Виктора Тихонова, он вне игры до 6 марта. Только в плей-офф вернется Сергей Плотников – неудачное приземление на плечо привело к операции. Скоро должен поправиться Стив Мозес, к последней домашней серии в составе ждут Андрея Зубарева и Патрика Херсли. Это все официально травмированные.

Еще одного хоккеиста вносить в список не пришлось. Вадиму Шипачеву в матче против «Спартака» досталось от клюшки Ярослава Дыбленко – за это защитника удалили до конца встречи и наказали денежным штрафом – и от Антона Белова, который, бросая по воротам, попал в него шайбой. Форвард остался на льду и забил, но потом его увезли в больницу. Агент игрока Станислав Романов предположил, что Шипачеву придется пропустить несколько матчей, но на деле он не играл всего в одном. Вадима включают в заявку на домашнюю игру с «Трактором».

Второе обстоятельство – Матч звезд НХЛ, куда поехал Павел Дацюк. В Лос-Анджелесе капитан СКА был объявлен одним из ста лучших игроков за всю историю лиги. Клуб без проблем отпустил форварда, хотя в Нижнем Новгороде это решение стоило трех очков.

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Петров снова дерется в Ледовом

Матч с «Трактором» – это возвращение не только Шипачева, но и Игоря Шестеркина. Вратарь последние две недели следил за победами Микко Коскинена, однако в Нижнем Новгороде серия финна прервалась. Появление в воротах молодой вратарь отмечает новым шлемом. Раньше он играл в маске, с которой ездил еще на молодежный чемпионат мира-2015 в Канаду. Возможно, тот Игорь бережет для игр за сборную, которые совсем скоро.

Анвар Гатиятулин ставит против армейцев Василия Демченко. Для него игра в Петербурге – шанс напомнить о себе Знарку. Тренер уже брал вратаря в национальную команду на Кубок «Карьяла», но больше для ознакомления с атмосферой сборной – он не сыграл ни одного матча в Финляндии. Челябинец смотрится против СКА достойно, но игру портят партнеры. Дерек Рой и Владимир Денисов получают необязательные удаления, а Вадим Шипачев и Никита Гусев дважды преуспевают на пятаке.

У СКА большое преимущество по броскам, в такие моменты проигрывающих может окрылить драка. Вячеслав Войнов неаккуратно толкает Марселя Шолохова в борт, и за партнера заступается Алексей Петров. Остальные хоккеисты разбиваются еще на три пары, но только у Петрова с Войновым выходит хоть что-то похожее на драку. Даже когда судьи хватают игроков и пытаются проводить их на скамейки штрафников, те не перестают вызывать друг друга на бой. Для челябинца драться в Ледовом – не в новинку. В 2010-м, когда он выступал за СКА, приходилось биться с Тимом Глисоном из «Каролины».

Но «Трактору» драка не помогает. Николай Прохоркин, переведенный перед матчем в первое звено из третьего, забивает Демченко за 23 секунды до конца второго периода и в первой смене сразу после перерыва. Форвард в январе выглядел прилично в сочетании с Виктором Тихоновым и Александром Барабановым, но для убедительности не хватало голов. Последний раз Прохоркин забивал вообще в конце октября «Медвешчаку».

Гости пропускают в пятый раз и уже не мечтают стать четвертой командой в регулярке, которая обыграла СКА дважды. Однако им удается испортить концовку Игорю Шестеркину: ему забрасывают три шайбы подряд. Больше «Трактор» не успевает, поэтому самое заметное событие концовки – отсутствие одного из главных арбитров Михаила Бутурлина. У него выпадает лезвие конька, и последнюю пятиминутку отрабатывают три судьи.

«А что Прохоркин отказывается? Русский забыл?»

Автор дубля Прохоркин в раздевалке с журналистами говорить не очень хочет.

– А что он отказывается, русский забыл? – спрашивает капитан Илья Ковальчук

– Говорит: «Раз в год стреляю».
– Дай бог, чтобы не раз в год стрелял. У него была правильная подготовка, поэтому пусть за нее зацепится. Он знает, о чем я.

– Какие компоненты еще надо подтянуть перед плей-офф кроме того, чтобы не расслабляться?
– Никакие. Думаю, все понимают, зачем мы тут собрались. Большинство хоккеистов много играло в плей-офф. У нас будет время подготовиться физически и морально. Впереди важный перерыв, потом три игры дома – как раз генеральная репетиция, – подводит итог Ковальчук.

– Чувствую себя нормально, нога немножко болит. Дальше все будет лучше, – докладывает о своем состоянии Вадим Шипачев. Это важно для СКА перед поездками в Уфу и Магнитогорск.

– В третьем периоде расслабились, стали недорабатывать в обороне, поэтому игра получилась смазанной, – концовка напрягает Олега Знарка. «Металлург» и «Салават Юлаев», пусть и попавший в серию поражений, такую вольность могут не простить. 

Матч

СКА - Трактор - 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)

Голы:

Шипачёв (Гусев, Белов), 14:14 (1:0 - бол.). Гусев (Белов, Дадонов), 16:11 (2:0 - бол.). Прохоркин (Широков, Рыков), 39:37 (3:0). Прохоркин (Ковальчук, Барабанов), 40:14 (4:0). Кетов (Войнов, Каблуков), 42:18 (5:0). Новотны (Губарев, Кольцов), 47:58 (5:1). Кольцов (Якуценя, Новотны), 53:33 (5:2 - бол.). Пеньковский (Кольцов, Шаров), 55:42 (5:3).

Место и дата

29 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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