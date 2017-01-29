Реванш армии Квартальнова

В сшибке финалистов Кубка Гагарина победу отпраздновал ЦСКА. На дубль капитана «Магнитки» Сергея Мозякина, собравшего в Москве и Подольске богатый урожай – восемь голов, двумя шайбами ответил Джефф Плэтт, а решающую шайбу в овертайме забросил Ян Муршак.

Репетиция плей-офф, генеральная. Такая зазывающая афиша подходила этому матчу с участием финалистов плей-офф-2016. «Магнитка» во дворце на Ленинградке выиграл три последних кубковых матча. А на старте этого сезона – Кубок Открытия.

- Как победить Мозякина и Ко? – я поинтересовался у легенды Бориса Михайлова, не пропускающего матчи ЦСКА.

- В сумме мастерства «Металлург» сильнее, на бумаге, можно соперника перебегать, но для этого нужна свежесть в ногах и головах. Армейцы же вернулись из турне, где потратили много сил. Но у Дмитрия Квартальнова есть фирменное оружие – ротация. А «Металлург» поджидал хозяев в Москве, в хорошем настроении после победы над «Динамо».

Вратарская дуэль двух И.С. – Ильи Сорокина и его тезки Самсонова осталась было на бумаге. Впрочем, Сорокин против Василия Кошечкина – не менее интригующая сшибка. Тем более что в финале опыт «сталевара» перевесил молодость и кураж армейца, которого лига щедро одарила по итогам сезона призами-»слонами».

И все-таки они сошлись лицом к лицу. На экваторе матча, когда хозяева вели 1:0 и остались втроем на целых две мируты, наставник гостей Илья Воробьев пошел на хитрость - заменил Кошечкина, подъехавшего к лавке попить водички, на Самсонова. Цель этой акции одна-единственная – дать передышку Мозякину и его партнерам, оставить их на льду после бесплодного штурма владений Самсонова. Через 8 секунд шайба затрепыхалась в воротах хозяев. Есть 41-й гол капитана «Магнитки», огорчающего вратарей ЦСКА больше всех – 20 раз! Данис Зарипов и Илья Ковальчук – «только» по 16.

Заполненный под завязку зал встретил успех бывшего капитана ЦСКА сдержанным вздохом. Разочарования и восхищения одновременно. А Самсонов тотчас уступил ворота Кошечкину, выиграв микроматч у Сорокина 1:0.

Еще через две с копейками минуты гости вышли вперед, вторично преуспев в большинстве, которое у них в последнее время хромало.

Хозяев нельзя не похвалить: они вылетели на лидера Востока как гориллы из клетки. Особенно усердствовал Джефф Плэтт. Он и счет открыл внезапным щелчком, заставив Кошечкина пропустить не самую сложную шайбу. Тренеры «сталеваров» долго примерялись в поисках слабого звена у хозяев. Буквально через смену бросая тройку с Мозякиным в бой.

В третьем периоде Стефан Да Коста пальнул по воротам под стать Мозякину и сравнял счет, реализовав большинство «пять на три». Однако последнее слово осталось за главным бомбардиром отечественного хоккея. Полный сил после возвращения из лазарета Богдан Киселевич расколол Александра Семина, и Мозякин изящным броском отправил шайбу в сетку подо льдом. В 21-й раз огорчив свою бывшую команду, где он начинал большую карьеру в творческой лаборатории Виктора Тихонова.

Однако у хозяев был Плэтт. Он очень не хотел проигрывать ни Мозякину, ни «Металлургу». За 35 секунд до финальной сирены неутомимый 13-й номер армейцев сквитал счет, слета переправив шайбу в ворота. Буллитов хлозяевам дожидаться не было резона, это не их тема. Поэтому они решили исход борьбы в овертайме. Главный бомбардир красно-синих выгрыз шайбу у самого результативного защитника лиги Криса Ли и доставил ее на пятачок Яну Муршаку, который принес хозяевам победу.

А капитан «Магнитки» покорил Москву и область – сделав хет-трик со «Спартаком», по два раза огорчив «Динамо» с ЦСКА и один раз забив в Подольске «Витязю». Увидит ли столица лучшего бомбардира в этом сезоне еще?