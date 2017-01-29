Не помнящий дебюта. Как Уэсли Со потеснил Карлсена в Голландии
Чудовищная дебютная ошибка Яна Непомнящего помогла молодому американцу Уэсли Со выиграть супертурнир в Вейк-ан-Зее.
Голландский шахматный форум – один из самых авторитетных и старейших в истории. Впервые он был проведен в 1938 году. В числе победителей соревнования – такие корифеи, как Макс Эйве, Бент Ларсен, Тигран Петросян, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров…
Petrosian-Spassky, Amsterdam IBM 1973 (Source: https://t.co/0JPxN6fCll.) #chess pic.twitter.com/vpxDLhdmGO— Douglas Griffin (@dgriffinchess) 15 января 2017 г.
Филиппинская сенсация-2
23-летний Уэсли Со – единственный гроссмейстер, которому удалось пройти всю дистанцию турнира без очевидных спадов. За 13 туров он выиграл пять партий и не проиграл ни одной: стало быть – итоговый успех абсолютно закономерен.
В ноябре 2009 года один из самых ярких шахматистов последних десятилетий украинец Василий Иванчук сенсационно проиграл щуплому филиппинскому подростку на Кубке мира в Ханты-Мансийске, и с досады объявил о завершении карьеры. К счастью, вскоре Василий Михайлович передумал: он по сей день остается в мировой гроссмейстерской элите, и совсем недавно в Дохе стал чемпионом мира по быстрым шахматам.
Ну а возмужавший Со после победы в Вейк-ан-Зее утвердился на третьем месте «живого» рейтинга ФИДЕ (2822 единицы Эло). Немного впереди – лишь Фабиано Каруана (2824) и чемпион мира Магнус Карлсен (2838). Можно лишь гадать, сколь велика была бы сейчас популярность Уэсли на родине, и смог бы он стать по-настоящему культовой фигурой, подобной боксеру Мэнни Пакьяо…
Congratulations #WesleySo 🎉🎉🎉 our winner for the 2017 #TataSteelChess tournament! pic.twitter.com/15q3T6Wz72— Tata Steel Chess (@tatasteelchess) 29 января 2017 г.
Однако, как и Каруану, ранее представлявшего Италию, Со технично переманила шахматная федерация Соединенных Штатов. И теперь под ее знаменами – сразу три реальных претендента на следующий матч за мировую шахматную корону (не будем забывать о Хикару Накамуре).
Но стоит отметить, что, помимо мастерства и хладнокровия, Уэсли Со продемонстрировал в Голландии еще и немалую удачливость. В ключевые моменты турнира ему везло, как первому призеру.
Так, сегодня, когда судьба титула еще не была очевидна, американец играл черными с Яном Непомнящим. В не самой популярной, но вполне известной теоретической позиции, уже на 9-м ходу уроженец Брянска «шлепнул» самоубийственный шах ферзем на поле b5. Уэсли мгновенно воспользовался нежданным подарком. Не желая попадать в хрестоматии курьезных шахматных миниатюр, россиянин сделал еще два десятка ходов, которые уже никак не могли повлиять на исход встречи.
Нью-Йорк в иллюминаторе
Но гвоздем программы 13-го тура, конечно, стала очередная битва между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Чемпион мира, ранее не поставивший форсированный мат Анишу Гири и неожиданно проигравший юному венгру Рихарду Раппорту, делил в турнирной таблице 2-4 места с Левоном Ароняном и китайцем Вэй И.
We've seen it before, we'll see it again... will the result be the same? Magnus Carlsen - Sergey Karjakin 😲 #tatasteelchess pic.twitter.com/9Pcvo4XbKS— Tata Steel Chess (@tatasteelchess) 29 января 2017 г.
В итальянской партии норвежец развил опасную инициативу, но, как это не раз случалось в недавнем матче на первенство мира, сначала проявил нерешительность, затем, наоборот, излишний азарт – и уже у Сергея появились заманчивые возможности для контригры. Магнус все же сумел взять себя в руки и причалить к ничейной гавани, но не более того. Да, Карлсен остался самим собой, но едва ли он запишет Вейк-ан-Зее-2017 себе в актив.
Карякин же оказался на турнире лучшим среди россиян: он завершил соревнование с показателем «плюс один». Увы, в данном случае для борьбы за призовые места этого оказалось явно недостаточно.
Башкаран из Нагапаттинама
Если Уэсли Со оказался главным героем последних двух недель в шахматном мире, то индийский гроссмейстер Башкаран Адхибан, безусловно, стал главным открытием. В Вейк-ан-Зее, помимо основной сетки, традиционно проводится так называемый турнир Б (для шахматистов с менее высоким рейтингом), победитель которого автоматически получает приглашение на главные соревнования в следующем году. Именно так 24-летний азиат получил возможность сразиться с мировыми звездами.
Перед началом турнира Адхибан не входил даже в первую сотню сильнейших игроков мира по рейтингу ФИДЕ, хотя его нешаблонная игра привлекла к себе внимание еще на последней Олимпиаде, где индийцы по традиции выступили очень достойно. Давно миновали времена, когда шахматы в этой стране ассоциировались исключительно с 15-м чемпионом мира Вишванатаном Анандом.
Выходец из тамильского городка Нагапаттинам убедительно доказал, что отношения между супергроссмейстерами и простыми смертными далеко не всегда складываются по формуле «щука – карась».
What a chance @adhibanchess had against the World champion! #TataSteelChess But 34...Qg4 35.Re1 Re3!! is so difficult.. pic.twitter.com/ua4RY3vErF— Alina l'Ami (@alinalami) 27 января 2017 г.
На старте Башкаран потерпел два поражения, но затем, перестав нервничать, продемонстрировал исключительную смелость и незаурядную тактическую смекалку. Белыми Адхибан оригинально разыгрывал старинные начала (королевский гамбит, венскую партию, дебют слона), которые в наши дни встречаются на высшем уровне крайне редко.
А черными в разгромном стиле сокрушил самого Сергея
Карякина. Затем та же часть постигла Радослава Войташека, Дмитрия Андрейкина и Раппорта. Более того, Карлсен и Со в партиях с записным аутсайдером лишь
чудом унесли ноги! В острых позициях индиец прошел мимо решающих продолжений. Не
приходится сомневаться, что теперь Адхибан, поднявшийся в рейтинге на 45 (!) позиций, станет более частым гостем элитных
соревнований.
Mr. Karpov in the hooooouuuse!! 😱#tatasteelchess pic.twitter.com/xSKcAUE4mQ— Tata Steel Chess (@tatasteelchess) 29 января 2017 г.
Вейк-ан-Зее (Голландия)
Tata Steel Masters
Итоговое положение
1. Уэсли Со (США) - 9 очков
2. Магнус Карлсен (Норвегия) - 8
3-5. Башкаран Адхибан (Индия), Левон Аронян (Армения) и Вэй И (Китай) - по 7,5
6-7. Сергей Карякин (Россия) и Павел Эльянов (Украина) - по 7
8. Аниш Гири (Голландия) - 6,5
9-11. Дмитрий Андрейкин (Россия), Радослав Войташек (Польша) и Пенталла Харикришна (Индия) - по 6
12. Ян Непомнящий (Россия) - 5
13. Рихард Раппорт (Венгрия) - 4,5
14. Люк ван Вели (Голландия) - 3,5.