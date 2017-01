Не помнящий дебюта. Как Уэсли Со потеснил Карлсена в Голландии

Чудовищная дебютная ошибка Яна Непомнящего помогла молодому американцу Уэсли Со выиграть супертурнир в Вейк-ан-Зее.

Голландский шахматный форум – один из самых авторитетных и старейших в истории. Впервые он был проведен в 1938 году. В числе победителей соревнования – такие корифеи, как Макс Эйве, Бент Ларсен, Тигран Петросян, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров…

23-летний Уэсли Со – единственный гроссмейстер, которому удалось пройти всю дистанцию турнира без очевидных спадов. За 13 туров он выиграл пять партий и не проиграл ни одной: стало быть – итоговый успех абсолютно закономерен.

В ноябре 2009 года один из самых ярких шахматистов последних десятилетий украинец Василий Иванчук сенсационно проиграл щуплому филиппинскому подростку на Кубке мира в Ханты-Мансийске, и с досады объявил о завершении карьеры. К счастью, вскоре Василий Михайлович передумал: он по сей день остается в мировой гроссмейстерской элите, и совсем недавно в Дохе стал чемпионом мира по быстрым шахматам.

Ну а возмужавший Со после победы в Вейк-ан-Зее утвердился на третьем месте «живого» рейтинга ФИДЕ (2822 единицы Эло). Немного впереди – лишь Фабиано Каруана (2824) и чемпион мира Магнус Карлсен (2838). Можно лишь гадать, сколь велика была бы сейчас популярность Уэсли на родине, и смог бы он стать по-настоящему культовой фигурой, подобной боксеру Мэнни Пакьяо…

Однако, как и Каруану, ранее представлявшего Италию, Со технично переманила шахматная федерация Соединенных Штатов. И теперь под ее знаменами – сразу три реальных претендента на следующий матч за мировую шахматную корону (не будем забывать о Хикару Накамуре).

Но стоит отметить, что, помимо мастерства и хладнокровия, Уэсли Со продемонстрировал в Голландии еще и немалую удачливость. В ключевые моменты турнира ему везло, как первому призеру.

Так, сегодня, когда судьба титула еще не была очевидна, американец играл черными с Яном Непомнящим. В не самой популярной, но вполне известной теоретической позиции, уже на 9-м ходу уроженец Брянска «шлепнул» самоубийственный шах ферзем на поле b5. Уэсли мгновенно воспользовался нежданным подарком. Не желая попадать в хрестоматии курьезных шахматных миниатюр, россиянин сделал еще два десятка ходов, которые уже никак не могли повлиять на исход встречи.

Но гвоздем программы 13-го тура, конечно, стала очередная битва между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Чемпион мира, ранее не поставивший форсированный мат Анишу Гири и неожиданно проигравший юному венгру Рихарду Раппорту, делил в турнирной таблице 2-4 места с Левоном Ароняном и китайцем Вэй И.

We've seen it before, we'll see it again... will the result be the same? Magnus Carlsen - Sergey Karjakin 😲 #tatasteelchess pic.twitter.com/9Pcvo4XbKS