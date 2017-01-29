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Не помнящий дебюта. Как Уэсли Со потеснил Карлсена в Голландии

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Американский филиппинец Уэсли Со - будущий чемпион мира?
Американский филиппинец Уэсли Со - будущий чемпион мира?Источник: Twitter.com

Чудовищная дебютная ошибка Яна Непомнящего помогла молодому американцу Уэсли Со выиграть супертурнир в Вейк-ан-Зее.

Голландский шахматный форум – один из самых авторитетных и старейших в истории. Впервые он был проведен в 1938 году. В числе победителей соревнования – такие корифеи, как Макс Эйве, Бент Ларсен, Тигран Петросян, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров

Филиппинская сенсация-2

23-летний Уэсли Со – единственный гроссмейстер, которому удалось пройти всю дистанцию турнира без очевидных спадов. За 13 туров он выиграл пять партий и не проиграл ни одной: стало быть – итоговый успех абсолютно закономерен.

В ноябре 2009 года один из самых ярких шахматистов последних десятилетий украинец Василий Иванчук сенсационно проиграл щуплому филиппинскому подростку на Кубке мира в Ханты-Мансийске, и с досады объявил о завершении карьеры. К счастью, вскоре Василий Михайлович передумал: он по сей день остается в мировой гроссмейстерской элите, и совсем недавно в Дохе стал чемпионом мира по быстрым шахматам.   

Ну а возмужавший Со после победы в Вейк-ан-Зее утвердился на третьем месте «живого» рейтинга ФИДЕ (2822 единицы Эло). Немного впереди – лишь Фабиано Каруана (2824) и чемпион мира Магнус Карлсен (2838). Можно лишь гадать, сколь велика была бы сейчас популярность Уэсли на родине, и смог бы он стать по-настоящему культовой фигурой, подобной боксеру Мэнни Пакьяо

Однако, как и Каруану, ранее представлявшего Италию, Со технично переманила шахматная федерация Соединенных Штатов. И теперь под ее знаменами – сразу три реальных претендента на следующий матч за мировую шахматную корону (не будем забывать о Хикару Накамуре).

Но стоит отметить, что, помимо мастерства и хладнокровия, Уэсли Со продемонстрировал в Голландии еще и немалую удачливость. В ключевые моменты турнира ему везло, как первому призеру.

Так, сегодня, когда судьба титула еще не была очевидна, американец играл черными с Яном Непомнящим. В не самой популярной, но вполне известной теоретической позиции, уже на 9-м ходу уроженец Брянска «шлепнул» самоубийственный шах ферзем на поле b5. Уэсли мгновенно воспользовался нежданным подарком. Не желая попадать в хрестоматии курьезных шахматных миниатюр, россиянин сделал еще два десятка ходов, которые уже никак не могли повлиять на исход встречи.

Нью-Йорк в иллюминаторе

Но гвоздем программы 13-го тура, конечно, стала очередная битва между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Чемпион мира, ранее не поставивший форсированный мат Анишу Гири и неожиданно проигравший юному венгру Рихарду Раппорту, делил в турнирной таблице 2-4 места с Левоном Ароняном и китайцем Вэй И.

В итальянской партии норвежец развил опасную инициативу, но, как это не раз случалось в недавнем матче на первенство мира, сначала проявил нерешительность, затем, наоборот, излишний азарт – и уже у Сергея появились заманчивые возможности для контригры. Магнус все же сумел взять себя в руки и причалить к ничейной гавани, но не более того. Да, Карлсен остался самим собой, но едва ли он запишет Вейк-ан-Зее-2017 себе в актив.

Карякин же оказался на турнире лучшим среди россиян: он завершил соревнование с показателем «плюс один». Увы, в данном случае для борьбы за призовые места этого оказалось явно недостаточно.

Башкаран из Нагапаттинама

Если Уэсли Со оказался главным героем последних двух недель в шахматном мире, то индийский гроссмейстер Башкаран Адхибан, безусловно, стал главным открытием. В Вейк-ан-Зее, помимо основной сетки, традиционно проводится так называемый турнир Б (для шахматистов с менее высоким рейтингом), победитель которого автоматически получает приглашение на главные соревнования в следующем году. Именно так 24-летний азиат получил возможность сразиться с мировыми звездами.

Перед началом турнира Адхибан не входил даже в первую сотню сильнейших игроков мира по рейтингу ФИДЕ, хотя его нешаблонная игра привлекла к себе внимание еще на последней Олимпиаде, где индийцы по традиции выступили очень достойно. Давно миновали времена, когда шахматы в этой стране ассоциировались исключительно с 15-м чемпионом мира Вишванатаном Анандом.

Выходец из тамильского городка Нагапаттинам убедительно доказал, что отношения между супергроссмейстерами и простыми смертными далеко не всегда складываются по формуле «щука – карась».

На старте Башкаран потерпел два поражения, но затем, перестав нервничать, продемонстрировал исключительную смелость и незаурядную тактическую смекалку. Белыми Адхибан оригинально разыгрывал старинные начала (королевский гамбит, венскую партию, дебют слона), которые в наши дни встречаются на высшем уровне крайне редко.

А черными в разгромном стиле сокрушил самого Сергея Карякина. Затем та же часть постигла Радослава Войташека, Дмитрия Андрейкина и Раппорта. Более того, Карлсен и Со в партиях с записным аутсайдером лишь чудом унесли ноги! В острых позициях индиец прошел мимо решающих продолжений. Не приходится сомневаться, что теперь Адхибан, поднявшийся в рейтинге на 45 (!) позиций, станет более частым гостем элитных соревнований.

Вейк-ан-Зее (Голландия)

Tata Steel Masters

Итоговое положение

1. Уэсли Со (США) - 9 очков

2. Магнус Карлсен (Норвегия) - 8

3-5. Башкаран Адхибан (Индия), Левон Аронян (Армения) и Вэй И (Китай) - по 7,5

6-7. Сергей Карякин (Россия) и Павел Эльянов (Украина) - по 7

8. Аниш Гири (Голландия) - 6,5

9-11. Дмитрий Андрейкин (Россия), Радослав Войташек (Польша) и Пенталла Харикришна (Индия) - по 6

12. Ян Непомнящий (Россия) - 5

13. Рихард Раппорт (Венгрия) - 4,5

14. Люк ван Вели (Голландия) - 3,5.

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