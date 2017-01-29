Фарфан и Галаджан в помощь. Как «Локомотив» обыграл хорватский клуб

«Локомотив» в контрольном матче обыграл хорватский «Осиек» (2:1). И это не единственная хорошая новость воскресенья.

«Локомотив» очень долго молчал на трансферном рынке: игроков не приобретал, только расставался. И вот в воскресенье днем официальный сайт клуба рапортовал: Джефферсон Фарфан стал первым приобретением в зимнее окно. Известный фланговый полузащитник, еще недавно гремевший в немецкой бундеслиге в составе «Шальке», призван усилить правое крыло атаки, осиротевшее с переходом Самедова в «Спартак».

Последней командой Фарфана была арабская «Аль-Джазира», куда он перебрался из Германии и где пробыл недолго. В «Локомотив» перешел на правах свободного агента. Показатели перуанца впечатляют не меньше его послужного списка. Сильные стороны – дриблинг, игра в контратаках и, конечно, подачи со стандартов – навык, который аналитическая компания InStat оценивает в 94 балла из 100. Близко к совершенству.

– Фарфан оказался свободным игроком на рынке, и у нас появилась возможность его взять. Мы искали исполнителя на позицию правого полузащитника и не имели права пройти мимо такого игрока, – рассказывает спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус, подключившийся к прямой трансляции контрольного матча с хорватским «Осиеком». «Локо ТВ» вновь на высоте. Вот бы все наши клубы так.

Штоффельсхаус, работавший в «Шальке», а потому хорошо знающий Фарфана, через переводчика говорит так много и интересно, что сама игра постепенно отходит на второй план. Заслушаешься тут! На 32-й минуте Игнатьев, замкнув супердлинную подачу Виталия Денисова, забивает первый гол «Локомотива» на втором сборе. Пошла игра. А то одна унылая борьба в центре поля и сплошной сумбур в созидании. У обеих команд.

«Локомотив», взявший в Испанию три десятка футболистов, играет в экспериментальном составе. Во-первых, по-прежнему, как и на первом сборе, нет основных центральных защитников Чорлуки и Пейчиновича. Оборону защищает связка опорников Михалик – Баринов. Во-вторых, на острие выдвинут вновь воссоединившийся с командой Коре. На этот раз менее удачно. За весь первый тайм – только один острый пас на Коломейцева.

Во втором тайме вместо Коре играет находящийся на просмотре Прудников. И тоже плохо. Хорваты сравнивают счет. На последний отрезок матча Юрий Семин выпускает Галаджана. Спустя несколько минут Артем, выиграв борьбу у двух защитников, оформляет победу железнодорожников. Это уже второй гол 18-летнего форварда на сборах. Смотришь на него и думаешь: а так ли «Локо» нужны Прудников и Коре?

Все это время Фарфан следил за игрой с трибуны. Следующий спарринг «Локомотива» запланирован на 2 февраля. Тогда, наверное, и увидим новобранца. Как и талантливого Галаджана, игра которого нравится все больше.