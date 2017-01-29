500 дней до футбольного лета
В понедельник стрелки обратного отсчета до старта чемпионата мира по футболу покажут число «500».
«Советский спорт» в номере от 30 января планирует публикацию серии материалов о том, как страна готовится к своему чемпионату. Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко в своей колонке рассуждает об этой дате.
«500 дней лета» - было такое восемь лет назад замечательное кино про двух людей, ищущих (каждый по-своему) свой путь к любви. Кто-то вспомнит, возможно, про экономическую программу «500 дней», где по дням были расписаны все экономические реформы на полтора года вперед – была такая в начале 90-х.
Но мы сейчас не о кино и не об экономике. Хотя и про них тоже. Оставшиеся до старта чемпионата мира 500 дней – это наш путь с чемпионатом навстречу друг другу. Вот так, день за днем – к любви. С мыслью о чемпионате мы живём уже девять лет (в 2008-м мы выдвигали свою заявку), в режиме ожидания – семь лет (в 2010-м получали право на его проведение), а всё, что будет дальше – в режиме предвкушения, в режиме разгорания этой страсти.
Скажу вещь, с
которой, может
быть, многие
не согласятся:
чемпионаты
мира по футболу
мне кажутся
ещё большим
спортивным
праздником,
чем олимпиады.
Да, на олимпиадах
видов спорта
больше, звон
медалей громче,
спортивные
сюжеты со своей
драматургией
разнообразнее.
Но – футбол
есть футбол.
Футбольно-турист
Можно по-разному
оценивать итоги
московской
Олимпиады-80,
можно сегодня
сквозь губу
говорить, что
те спортивные
объекты давно
уже морально
устарели, но
то, что мальчишкам
и девчонкам
80-90-х было где
заниматься
спортом – факт
неоспоримый.
Олимпиада в
Сочи-2014 – это
суперсовременный
горнолыжный
курорт, не говоря
уже о новых
многочисленных
спортивных
объектах на
побережье.
Поэтому даже
бессмысленно
говорить о том,
каким будет
наследие чемпионата
мира-2018. Оно достанется
не одному городу
и его окрестностям
– оно достанется
11 городам. И точно
не будет
перепрофилироват
Да, не все идет гладко. Да, в этом году наверняка не раз попытаются наши «коллеги из-за рубежа» поднять вопрос о правомерности проведения в России чемпионата. Да и поднимают уже, но мы-то с вами знаем: ничего у них не получится.
Казалось, совсем недавно мы запускали обратный отсчет, когда до чемпионата оставалась тысяча дней. А вот как-то быстро и незаметно пролетела ровно половина этого срока. Вторая половина пролетит ещё быстрее!