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500 дней до футбольного лета

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Эмблема ЧМ 2018 на Большом театре
Эмблема ЧМ 2018 на Большом театреИсточник: «Советский спорт»

В понедельник стрелки обратного отсчета до старта чемпионата мира по футболу покажут число «500».

«Советский спорт» в номере от 30 января планирует публикацию серии материалов о том, как страна готовится к своему чемпионату. Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко в своей колонке рассуждает об этой дате.

«500 дней лета» - было такое восемь лет назад замечательное кино про двух людей, ищущих (каждый по-своему) свой путь к любви. Кто-то вспомнит, возможно, про экономическую программу «500 дней», где по дням были расписаны все экономические реформы на полтора года вперед – была такая в начале 90-х.

Но мы сейчас не о кино и не об экономике. Хотя и про них тоже. Оставшиеся до старта чемпионата мира 500 дней – это наш путь с чемпионатом навстречу друг другу. Вот так, день за днем – к любви. С мыслью о чемпионате мы живём уже девять лет (в 2008-м мы выдвигали свою заявку), в режиме ожидания – семь лет (в 2010-м получали право на его проведение), а всё, что будет дальше – в режиме предвкушения, в режиме разгорания этой страсти.

Скажу вещь, с которой, может быть, многие не согласятся: чемпионаты мира по футболу мне кажутся ещё большим спортивным праздником, чем олимпиады. Да, на олимпиадах видов спорта больше, звон медалей громче, спортивные сюжеты со своей драматургией разнообразнее. Но – футбол есть футбол. Футбольно-туристическая лихорадка охватывает весь мир, но она и не локализуется в одном городе, как во время Олимпийских Игр. В нашем случае она распространится на все 11 городов, где тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч туристов будут и нам дарить ощущение праздника, и сами впитывать тот праздник, что мы приготовим!

Можно по-разному оценивать итоги московской Олимпиады-80, можно сегодня сквозь губу говорить, что те спортивные объекты давно уже морально устарели, но то, что мальчишкам и девчонкам 80-90-х было где заниматься спортом – факт неоспоримый. Олимпиада в Сочи-2014 – это суперсовременный горнолыжный курорт, не говоря уже о новых многочисленных спортивных объектах на побережье. Поэтому даже бессмысленно говорить о том, каким будет наследие чемпионата мира-2018. Оно достанется не одному городу и его окрестностям – оно достанется 11 городам. И точно не будет перепрофилироваться, как перестроилось в Пекине «Птичье гнездо» (стадион, где шли церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2008, стал торгово-досуговым центром) или как превратились в поля для засева сельхозкультур и для занятий студентов-агрономов некоторые стадионы в ЮАР.

Да, не все идет гладко. Да, в этом году наверняка не раз попытаются наши «коллеги из-за рубежа» поднять вопрос о правомерности проведения в России чемпионата. Да и поднимают уже, но мы-то с вами знаем: ничего у них не получится.

Казалось, совсем недавно мы запускали обратный отсчет, когда до чемпионата оставалась тысяча дней. А вот как-то быстро и незаметно пролетела ровно половина этого срока. Вторая половина пролетит ещё быстрее!

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