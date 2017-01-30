«Карлсен пожертвовал фигуру, но Карякин отлично защищался»

Магнус Карлсен и Сергей Карякин (фото сайта chess-news.ru)

Гроссмейстер Сергей Смагин подвел итоги турнира в Вейк-ан-Зее.

- Как вам партия Карлсен – Карякин в последнем туре?

- У Карлсена было преимущество, казалось, он его может нарастить, но Карякин отлично защищался. Партия пришла к логичному завершению и стала ремейком их матча, но получилась очень живой и интересной, в отличие от многих партий матча в Нью-Йорке.

- Карлсен отдал фигуру за две пешки. Корректная жертва?

- Магнус пожертвовал еще в дебюте. Думаю, Сергей напрасно пошел на этот вариант, позиция для него была опасной. Видимо, белые могли сыграть сильнее.

- Мы накануне с вами говорили, что турнир не получился у остальных наших участников. И им осталось лишь хлопнуть дверью. У Непомнящего была такая возможность – в последнем туре он играл белыми с лидером Уэcли Со.

- Вот он и хлопнул, только в обратном смысле. Партия у Яна явно не задалась. Удивительно, как шахматист такого уровня уже на 8-м ходу делает один неудачный ход, а следующим просто грубо ошибается. После 9-го хода можно было сдаваться. Думаю, это худшая партия Яна в его карьере. Он всегда проигрывает Со. Может именно в игре с этим соперником испытывает психологические проблемы? Возможно, стоит хотя бы с аккуратной ничьей начать, чтобы начать исправлять ситуацию в его противостоянии с Со?

- Вы говорили о психологической неустойчивости Непомнящего.

- Эта партия как раз показала, что это так. Возможно, Ян накрутил себя перед партией – сейчас или никогда? И перегорел.

А вот Андрейкин дверью хлопнул: обыграл Ароняна в сложной борьбе. Завершил на мажорной ноте неудачный для себя турнир. Победа над Ароняном дорогого стоит – Дмитрий показал, что потенциал у него большой.

- Что про игру Карлсена скажете в целом?

- После того, как он не поставил мат в три хода в партии с Гири, расстроился, а затем проиграл Раппорту. Но затем пришел в себя и достойно завершил турнир, сыграл на свой рейтинг.

- Первый турнир в классике для Карякина после матча за корону. Что про игру Сергея скажете?

- Результат вполне сносный, хотя, наверняка, Сергей надеялся на большее. В первой половине не очень хорошо играл, во второй – уже получше, но фрагментами. Цельная партия получилась с Ароняном. Среди участников были соперники, которых Сергей превосходит в классе, но чтобы их побеждать, нужна свежая голова. Видимо, еще не до конца восстановился после матча.

- И про победителя - Уэcли Со. Он уже ворвался в элиту или только врывается?

- Вот пока все думают – врывается или нет, Со выигрывает супертурнир за супертурниром. И теперь явно попадет в турнир претендентов по рейтингу. И вот там-то на него будет очень интересно посмотреть. Он побеждает в турнирах, где у соперников разные задачи. В турнире претендентов задача одна – выиграть его. А что касается стиля, то стиля у Со нет. Он играет по конкретному сопернику и подбирает все, что ему попадается.

И об особенностях турнира хочу сказать вкратце. Вейк-ан-Зее сильно отличается от других супертурниров, где играют шахматисты одного уровня, приглашенные из-за высокого рейтинга. Организаторы в Вейк-ан-Зее стремятся к разношорстности. Посмотрите, какая борьба идет в последнем туре. Для супертурниров такое не характерно.