«Карлсен пожертвовал фигуру, но Карякин отлично защищался»
Гроссмейстер Сергей Смагин подвел итоги турнира в Вейк-ан-Зее.
- Как вам партия Карлсен – Карякин в последнем туре?
- У Карлсена было преимущество, казалось, он его может нарастить, но Карякин отлично защищался. Партия пришла к логичному завершению и стала ремейком их матча, но получилась очень живой и интересной, в отличие от многих партий матча в Нью-Йорке.
- Карлсен отдал фигуру за две пешки. Корректная жертва?
- Магнус пожертвовал еще в дебюте. Думаю, Сергей напрасно пошел на этот вариант, позиция для него была опасной. Видимо, белые могли сыграть сильнее.
- Мы накануне с вами говорили, что турнир не получился у
остальных наших участников. И им осталось лишь хлопнуть дверью. У Непомнящего
была такая возможность – в последнем туре он играл белыми с лидером Уэcли Со.
- Вот он и хлопнул, только в обратном смысле. Партия у Яна явно не задалась. Удивительно, как шахматист такого уровня уже на 8-м ходу делает один неудачный ход, а следующим просто грубо ошибается. После 9-го хода можно было сдаваться. Думаю, это худшая партия Яна в его карьере. Он всегда проигрывает Со. Может именно в игре с этим соперником испытывает психологические проблемы? Возможно, стоит хотя бы с аккуратной ничьей начать, чтобы начать исправлять ситуацию в его противостоянии с Со?
- Вы говорили о психологической неустойчивости
Непомнящего.
- Эта партия как раз показала, что это так. Возможно, Ян накрутил себя перед партией – сейчас или никогда? И перегорел.
А вот Андрейкин дверью хлопнул: обыграл Ароняна в сложной борьбе. Завершил на мажорной ноте неудачный для себя турнир. Победа над Ароняном дорогого стоит – Дмитрий показал, что потенциал у него большой.
- Что про игру Карлсена скажете в целом?
- После того, как он не поставил мат в три хода в партии с Гири, расстроился, а затем проиграл Раппорту. Но затем пришел в себя и достойно завершил турнир, сыграл на свой рейтинг.
- Первый турнир в классике для Карякина после матча за
корону. Что про игру Сергея скажете?
- Результат вполне сносный, хотя, наверняка, Сергей надеялся на большее. В первой половине не очень хорошо играл, во второй – уже получше, но фрагментами. Цельная партия получилась с Ароняном. Среди участников были соперники, которых Сергей превосходит в классе, но чтобы их побеждать, нужна свежая голова. Видимо, еще не до конца восстановился после матча.
- И про победителя - Уэcли Со. Он уже ворвался в элиту или только врывается?
- Вот пока все думают – врывается или нет, Со выигрывает супертурнир за супертурниром. И теперь явно попадет в турнир претендентов по рейтингу. И вот там-то на него будет очень интересно посмотреть. Он побеждает в турнирах, где у соперников разные задачи. В турнире претендентов задача одна – выиграть его. А что касается стиля, то стиля у Со нет. Он играет по конкретному сопернику и подбирает все, что ему попадается.
И об особенностях турнира хочу сказать вкратце. Вейк-ан-Зее сильно отличается от других супертурниров, где играют шахматисты одного уровня, приглашенные из-за высокого рейтинга. Организаторы в Вейк-ан-Зее стремятся к разношорстности. Посмотрите, какая борьба идет в последнем туре. Для супертурниров такое не характерно.
Состав Tata Steel Masters: Магнус Карлсен (Норвегия, 2840), Уэcли Со (США, 2808), Сергей Карякин (Россия, 2785), Левон Аронян (Армения, 2780), Аниш Гири (Нидерланды, 2773), Ян Непомнящий (Россия, 2767), Пентала Харикришна (Индия, 2766), Павел Эльянов (Украина, 2755), Радослав Войташек (Польша, 2750), Дмитрий Андрейкин (Россия, 2736), Вэй И (Китай, 2706), Рихард Раппорт (Венгрия, 2702), Люк ван Вели (Нидерланды, 2695), Башкаран Адхибан (Индия, 2653).
Результаты 13-го тура. Непомнящий – Со 0-1, Андрейкин – Аронян 1-0, Вэй И – Войташек 0-1, Раппорт – Адхибан 0-1, ван Вели – Харикришна 1-0, Карлсен – Карякин, Гири – Эльянов ничьи.
Положение участников. 1. Со – 9; 2. Карлсен – 8; 3-5. Адхибан, Аронян, Вэй И – по 7,5; 6-7. Карякин, Эльянов – по 7; 8. Гири – 6,5; 9-11. Харикришна, Андрейкин, Войташек – по 6; 12. Непомнящий – 5; 13. Раппорт – 4,5; 14. ван Вели – 3,5.