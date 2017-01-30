Закон Клоппа и как Гвардиола подставил Браво. Превью 23-го тура АПЛ

«Советский спорт» - о самом интересном в 23-м туре АПЛ.

Кризис «Ливерпуля»

Если вы думаете, что в матче с «Челси» выйдет изнеможенный «Ливерпуль», который за январь выиграл лишь один матч, то вы ошибаетесь. Значит - вам стоит пересмотреть предыдущие серии.

А в них Клопп всегда здорово играл матчи с приставкой «топ». Даже в те два сезона, когда «Боруссия» неуклонно сдувалась, устав искать замену ушедшим в Мюнхен лидерам, Клопп давал бой в матчах с «Баварией». С «Баварией» Гвардиолы, между прочим. Их статистика личных встреч за два совместных сезона в Германии почти равна: четыре победы испанца против трех немца. И это, заметьте, во главе команды, которая откровенно сдавала и была уже совсем не похожа на недавнего финалиста ЛЧ.

Нынешний кризис «Ливерпуля» понятен: команды Клоппа – это сумасшедший уровень энергозатратности на поле. Его команда стабильно всех «перебегает» на 10 км в среднем за матч. Добавьте к этому отъезд на Кубок Африки важного игрока в системе прессинга «красных» - Мане, затянувшееся возвращение своих кондиций после травмы Коутиньо, и паз сложится.

Поэтому сфокусироваться на серии матчей, да еще и в разных турнирах у «Ливерпуля» не получается. Но на «Челси» эти ребята получать огненный заряд от Клоппа. Это даже не предположение, не догадка. Это закон - Клоппа. И этот заряд не из серии «Давай, давай!», нет. По горящим несколько сумасшедшим огнем глазам своего главного тренера игроки все поймут и без слов. Как поймут и услышат «Энфилд». Если бы в этот день игроки «Ливерпуля» оказались на месте 300 спартанцев, они бы не дрогнули ни при каких условиях.

Я бы поставил на победу «Ливерпуля», если бы не одно «но».

«Челси». Точнее, умение этой команды играть на «ноль». Великие люди говорили, а нам велели повторять: матчи выигрывает атака, а чемпионаты – защита. «Челси» может не брать чужого, но своего он никогда не отдаст. И это сильный козырь в игре пусть с заряженным, но все же не стопроцентно готовым «Ливерпулем».

Матч Ливерпуль - Челси Место и дата 31 января 23:00, Энфилд, Текстовая трансляция

Гвардиола подставил Браво

Главный герой последних недель в стане «Сити» это даже не педантичный испанец, приехавший покорять Англию своей философией, нет, это чилийский вратарь Браво. Вот уж на кого можно свалить все – разгром от «Эвертона», нервозность защиты и много чего еще. Не сдерживайте свою фантазию.

Отношение количества отраженных ударов вратарем «Сити» в последних матчах к нанесенным продолжает двигаться к нулю. Но это не вина Браво по одной простой причине. Он – хороший вратарь. И он это уже доказывал. Например, когда чуть не заставил Месси уйти из сборной. Если забыли, пересмотрите два последних Кубка Америки.

Нервозность защиты «Сити» и ошибки Браво, естественно, связанные события. Но связь здесь, скорее, параллельная, чем последовательная. Обе линии – и вратарская, и оборонительная – находятся под сумасшедшим прессом. Во-первых, со стороны Гвардиолы, требующего неукоснительного воплощения своих идей, живучесть которых в условиях английского тумана еще нужно доказать. Во-вторых, со стороны 19-и команд лучшей лиги мира во главе с лучшими специалистами того же самого мира.

Количество тренерского iq в этом сезоне перевалил за все мыслимые пределы. Даже забытый английскими богами условный «Халл» тактически обучен сильнее половины РФПЛ. И это еще аванс нашим клубам. Поэтому оружие массового поражения в футболе 21-го века – прессинг – в АПЛ владеет каждый.

Оказываясь под не завидным выбором – не бояться начинать атаки, играя высоким блоком или искать другую команду – защитник «Сити» нервничают, ошибаются и порой «привозят». «Поплыл» и Браво. Поэтому это вопрос чисто психологический.

А то, что «Сити», потенциально очень силен, показала игра с «Тоттенхэмом», где команда Гвардиолы должна была побеждать. Но не сделала этого из-за своих ошибок, природу которых мы с вами, надеюсь, уяснили.

Что делать фанам «Ман Сити» в такой ситуации? Терпеть и ждать. Гвардиола наконец столкнулся с сопротивлением достойным своего гения. Так что будет интересно.

Сброшенный груз «МЮ»

Команда Моуринью рассталась с 17-и матчей беспроигрышной серией (правда, сам португалец это в свойственной себе манере отрицает, отказываясь признавать гол «Халла» с сомнительного пенальти в Кубке английской лиги). И, возможно, для манкунианцев это было к лучшему.

Давящая серия сброшена, но никаких турнирных потерь команда не понесла – поражение от «Халла» (1:2) все равно вывело «МЮ» в финал. Теперь время новой серии. Благо предпосылки для этого есть.

У «МЮ» ощутимо лучше ходить мяч, чем в начале сезона, проклевывается мертвая хватка топ-команд, когда не комбинацией, так навалом, но гол будет забит, прогрессирует игроки.

Главная сложность – это Погба, занимающий не только ключевую позицию в построениях Моуринью, но и, похоже, определяющий вместе с Ибрагимовичем атмосферу в раздевалке команды. Он, безусловно, талант, но его огранка займет, кажется, ощутимо больше времени, чем предполагал Особенный. Достаточно вспомнить, как поплыл француз в игре с «Ливерпулем» (1:1), привезя пенальти, прихватив с собой после этого и команду. В топ-матчах топ-футболисты так не играют.

Это решаемая проблема, но вопрос, как быстро. Приблизиться к четверке АПЛ нужно как можно раньше. Иначе потом будет не догнать.

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