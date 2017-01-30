Закон Клоппа и как Гвардиола подставил Браво. Превью 23-го тура АПЛ
«Советский спорт» - о самом интересном в 23-м туре АПЛ.
Кризис «Ливерпуля»
Если вы думаете, что в
матче с «Челси» выйдет изнеможенный «Ливерпуль», который за январь выиграл лишь
один матч, то вы ошибаетесь. Значит - вам стоит пересмотреть предыдущие серии.
А в них Клопп всегда
здорово играл матчи с приставкой «топ». Даже в те два сезона, когда «Боруссия»
неуклонно сдувалась, устав искать замену ушедшим в Мюнхен лидерам, Клопп давал
бой в матчах с «Баварией». С «Баварией» Гвардиолы, между прочим. Их статистика личных встреч за два совместных
сезона в Германии почти равна: четыре победы испанца против трех немца. И это,
заметьте, во главе команды, которая откровенно сдавала и была уже совсем не
похожа на недавнего финалиста ЛЧ.
Нынешний кризис «Ливерпуля»
понятен: команды Клоппа – это сумасшедший уровень энергозатратности на поле. Его
команда стабильно всех «перебегает» на 10 км в среднем за матч. Добавьте к
этому отъезд на Кубок Африки важного игрока в системе прессинга «красных» -
Мане, затянувшееся возвращение своих кондиций после травмы Коутиньо, и паз сложится.
Поэтому сфокусироваться
на серии матчей, да еще и в разных турнирах у «Ливерпуля» не получается. Но на «Челси»
эти ребята получать огненный заряд от Клоппа. Это даже не предположение, не
догадка. Это закон - Клоппа. И этот заряд не из серии «Давай, давай!», нет. По
горящим несколько сумасшедшим огнем глазам своего главного тренера игроки все поймут и без слов. Как поймут и услышат «Энфилд». Если бы в этот день игроки «Ливерпуля»
оказались на месте 300 спартанцев, они бы не дрогнули ни при каких условиях.
Я бы поставил на победу
«Ливерпуля», если бы не одно «но».
«Челси». Точнее, умение этой команды играть на «ноль». Великие люди говорили, а нам велели повторять: матчи выигрывает атака, а чемпионаты – защита. «Челси» может не брать чужого, но своего он никогда не отдаст. И это сильный козырь в игре пусть с заряженным, но все же не стопроцентно готовым «Ливерпулем».
Матч
Место и дата
31 января 23:00, Энфилд, Текстовая трансляция
Гвардиола подставил Браво
Главный герой последних
недель в стане «Сити» это даже не педантичный испанец, приехавший покорять
Англию своей философией, нет, это чилийский вратарь Браво. Вот уж на кого можно свалить все –
разгром от «Эвертона», нервозность защиты и много чего еще. Не сдерживайте свою
фантазию.
Отношение количества отраженных
ударов вратарем «Сити» в последних матчах к нанесенным продолжает двигаться к
нулю. Но это не вина Браво по одной простой причине. Он – хороший вратарь. И он
это уже доказывал. Например, когда чуть не заставил Месси уйти из
сборной. Если забыли, пересмотрите два последних Кубка Америки.
Нервозность защиты «Сити»
и ошибки Браво, естественно, связанные события. Но связь здесь, скорее, параллельная,
чем последовательная. Обе линии – и вратарская, и оборонительная – находятся под
сумасшедшим прессом. Во-первых, со стороны Гвардиолы, требующего
неукоснительного воплощения своих идей, живучесть которых в условиях
английского тумана еще нужно доказать. Во-вторых, со стороны 19-и команд лучшей
лиги мира во главе с лучшими специалистами того же самого мира.
Количество тренерского iq в
этом сезоне перевалил за все мыслимые пределы. Даже забытый английскими богами
условный «Халл» тактически обучен сильнее половины РФПЛ. И это еще аванс нашим клубам. Поэтому оружие
массового поражения в футболе 21-го века – прессинг – в АПЛ владеет каждый.
Оказываясь под не
завидным выбором – не бояться начинать атаки, играя высоким блоком или искать
другую команду – защитник «Сити» нервничают, ошибаются и порой «привозят». «Поплыл»
и Браво. Поэтому это вопрос чисто психологический.
А то, что «Сити»,
потенциально очень силен, показала игра с «Тоттенхэмом», где команда Гвардиолы
должна была побеждать. Но не сделала этого из-за своих ошибок, природу которых
мы с вами, надеюсь, уяснили.
Что делать фанам «Ман Сити» в такой ситуации? Терпеть и ждать. Гвардиола наконец столкнулся с сопротивлением достойным своего гения. Так что будет интересно.
Матч
Место и дата
01 февраля 22:45, Аптон Парк, Онлайн-трансляция
Сброшенный груз «МЮ»
Команда Моуринью
рассталась с 17-и матчей беспроигрышной серией (правда, сам португалец это в свойственной
себе манере отрицает, отказываясь признавать гол «Халла» с сомнительного
пенальти в Кубке английской лиги). И, возможно, для манкунианцев это было к
лучшему.
Давящая серия сброшена,
но никаких турнирных потерь команда не понесла – поражение от «Халла» (1:2) все
равно вывело «МЮ» в финал. Теперь время новой серии. Благо предпосылки для
этого есть.
У «МЮ» ощутимо лучше
ходить мяч, чем в начале сезона, проклевывается мертвая хватка топ-команд,
когда не комбинацией, так навалом, но гол будет забит, прогрессирует игроки.
Главная сложность – это
Погба, занимающий не только ключевую позицию в построениях Моуринью, но и,
похоже, определяющий вместе с Ибрагимовичем атмосферу в раздевалке команды. Он,
безусловно, талант, но его огранка займет, кажется, ощутимо больше времени, чем
предполагал Особенный. Достаточно вспомнить, как поплыл француз в игре с «Ливерпулем»
(1:1), привезя пенальти, прихватив с собой после этого и команду. В топ-матчах
топ-футболисты так не играют.
Это решаемая проблема, но вопрос, как быстро. Приблизиться к четверке АПЛ нужно как можно раньше. Иначе потом будет не догнать.
Матч
Место и дата
01 февраля 23:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция
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31 января 22:45, Дин Корт, Онлайн-трансляция
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31 января 22:45, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
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01 февраля 23:00, Британия, Онлайн-трансляция