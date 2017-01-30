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Николай Комличенко: Думаю, Караваев в «Спартак» не пойдет. Он - армеец

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Николай Комличенко (слева)
Николай Комличенко (слева)Источник: ФК «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко в прошлом году играл в аренде за «Слован». И делал это неплохо – забивал и в чемпионате Чехии, и в Лиге Европы. Зимой краснодарцы вернули 21-летнего форварда. Возможно, именно он станет главной ударной силой атаки, если Федор Смолов уедет в Европу.

«СЫГРАТЬ В СВЯЗКЕ СО СМОЛОВЫМ? ВРЯД ЛИ»

Комличенко-младший (его отец Николай Комличенко тоже был профессиональным футболистом, играл за «Дружбу» из Майкопа, «Кубань» и ряд других клубов) готовился с командой на первом сборе в Эмиратах. Выходил на замену в двух матчах, голов, правда, не забил.

- Вы уже почувствовали, что игра «Краснодара» так хороша, что лучше в РФПЛ ни у кого нет? Игорь Шалимов, во всяком случае, так говорил.
- Если Игорь Михайлович говорил, так оно и есть. Хотя я-то на уровне премьер-лиги особо и не играл. Но смотрел матчи «Краснодара» по ТВ и, конечно, согласен, что по игре команда очень сильна. И на сборе это почувствовал. Надо быстро решения принимать, техника должна быть на уровне.

- Сложнее, чем в «Словане»?
- Конечно. Там футбол попроще и уровень футболистов пониже. Хотя, например, в плане силовой борьбы получил в Чехии хороший опыт.

- Там вы и играли, и забивали. А теперь вам, вполне вероятно, уготована роль запасного, игрока на подмене у Смолова?
- Буду набираться опыта, прибавлять. Посмотрим, как все будет.

- Рассматривается ли вариант, при котором вы могли бы вдвоем с Федором впереди играть?
- Это вряд ли. Тренера надо, конечно, о таких вещах спрашивать. Но мне тяжело представить нас вдвоем в атаке.

- Такая связка форвардов могла бы соперника забодать.
- Может и так. Но мы даже не отрабатывали такой вариант. Повторю, в любом случае это вопрос к главному тренеру.

- Если не будете играть, попроситесь опять в аренду куда-нибудь в Европу?
- Я подписал новый контракт с «Краснодаром» и другие варианты не рассматриваю.

Хотя в чемпионате Чехии, который, может, не так силен, ощутил, что там все – профи. Все ребята работают над собой, потому что хотят играть в более сильных чемпионатах.

- И все-таки, если вам придется сесть на банку, что тогда?
- Не все от меня зависит. От руководства, от тренера. Конечно, не хотелось бы оставаться в запасе. Хочется играть и играть. Опять же, не буду забегать вперед, посмотрим, как все сложится.

- Вы говорили, что Шалимов – конкретный человек, говорит четко и по делу. У вас был с ним предметный разговор после вашего возвращения из аренды?
- Один на один не общались. Да и надобности большой в этом нет. И так прекрасно понимаю, что от меня требуется.

«В ЛИГЕ ЕВРОПЫ НАДО ДАЛЬШЕ ПРОХОДИТЬ»

- Как вы покидали «Слован»?
- Да как… Попрощался со всеми, пожелал удачи. Времени особо не было. Написал ребятам, которых не увидел.

- В «Словане» же еще один футболист из России – Илья Кубышкин.
- Да, но он вроде в аренду уходит. В какой-то другой чешский клуб.

- Вы в чемпионате Чехии выделяли Вячеслава Караваева из «Спарты», воспитанника ЦСКА, который почему-то своему клубу и другим командам РФПЛ оказался не нужен. Хотя играет в обороне, такие игроки с российским паспортом тем более нужны…
- Честно, даже не знаю, почему так. Хотя вот прочитал, что «Спартак» в Караваеве заинтересован. Не знаю, откуда такая информация, правда. В Чехии он хорош, там защитники активно помогают атаке. И Слава играет в том же ключе.

- Он пошел бы в «Спартак»? Или Караваев все-таки армеец?
- Это у него надо спрашивать. Мне кажется, не пошел бы. Он – армеец. Думаю, не захочет переходить. Всякое, конечно, бывает, но вообще, думаю, Слава в Европе останется. Он хотел подольше там поиграть.

- Его «Спарта» с «Ростовом» сыграет в Лиге Европы, ваш «Краснодар» с «Фенербахче». Как оцениваете шансы?
- Только дальше проходить. Другого варианта не вижу. Работаем, чтобы получилось.

«НУЖНО АНГЛИЙСКИЙ ПОДТЯНУТЬ»

- У «Краснодара» покупок в атаку нет, зато в оборону приходят новые игроки. Видели, как Рамирес учит русский? По шпаргалке – там русские слова в латинской транскрипции.
- Видел эту картинку. И переводчик рассказывал, как он учит слова. Кристиан говорит по-русски «доброе утро», «приятного аппетита», «как дела»…

- У вас в Чехии тоже была похожая шпаргалка?
- Да. Месяца два привыкал. Потом только влился в коллектив, освоился.

- По-чешски что-то можете сказать?
- Чешский язык похож на русский, так что было не особо тяжело. Хочу английский подтянуть до хорошего уровня, чтобы вести диалог. Язык универсальный. В Чехии с пацанами и тренером общался на английском.

- Смолов хорошо говорит по-английски. Поможет, если что.
- Федя – да. Он же ходил в школу с углубленным изучением английского, если не ошибаюсь.

Федор Смолов (с мячом)
Федор Смолов (с мячом)Источник: ФК «Краснодар»

- В одном из интервью Федор говорил, что многие ребята-футболисты не только бьют по мячу, но и читают либеральные газеты, грамотно общаются, слова-паразиты не используют. У вас есть слово-паразит?
- Стараюсь следить за речью и не выражаться. Слово-паразит из моего лексикона сразу на ум не приходит – значит, нет его у меня.

- Ваш отец любит рыбалку, охоту. Он говорил в интервью, что и вас с собой, когда маленьким были, брал. В этот раз ходили?
- Не удалось. У него работа была. Хотя после Чехии я весь отпуск дома провел. Играл в мини-футбол, ездили в горы с друзьями.

«МОЛОДЕЖКА»? МЫ САМИ ВИНОВАТЫ»

- В завершении еще про футбол. Вы осенью прошлого года и за молодежную сборную России играли. Правда, команда шансы на выход на Евро давно потеряла. Что думаете про предпоследнее место команды в группе? Ниже только Фареры…
- Что сказать… Виноваты, что не вышли. И проблемы, в первую очередь, в себе надо искать. А не так, что кто-то виноват... Значит, наш уровень такой. Хотя смена тренера тоже отразилась на пацанах. Предыдущий тренер (Дмитрий Хомуха – Прим. ред.) вызывал одних, на которых рассчитывал. Николай Николаевич Писарев – других. Мне кажется, когда отбор начинается, надо определиться с костяком. Потому что когда он есть, команде играется легче – все знают друг друга. А когда на сборе новые ребята – так тяжелее. Связей нет. Но, повторюсь, проблема, в первую очередь, в нас. Могли и лучше сыграть.

Николай Комличенко (шестой слева) и Вячеслав Караваев (слева) в молодежной сборной России
Николай Комличенко (шестой слева) и Вячеслав Караваев (слева) в молодежной сборной РоссииИсточник: РФС

- Вы больше за «молодежку» уже не сыграете.
- Да. Перерос…

- Надо в главную пробиваться.
- Подождите. Сначала в основу «Краснодара» бы пробиться.

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