Посмотрите, как россиянки разорвали сборную США на Универсиаде (видео голов)

Женская сборная России на Всемирной зимней универсиаде-2017 вышла в полуфинал готова подтвердить свой статус действующего чемпиона Игр.

Посмотрите, как уверенно наши девушки начали свое выступление на турнире в Алма-Ате, уже в стартовом матче разгромив со счетом 7:1 сборную США.

Впрочем, на Универсиаде наша женская сборная по хоккею теперь главный фаворит. Напомню, что на прошлых Всемирных играх студентов в 2015 году, которые проходили в Испании (для хоккеистов) россиянки преподнесли сенсацию, вчистую переиграв в финале непобедимую прежде на этом турнире сборную Канады – 3:0.

Причем, сборная России два года назад одолела канадок дважды. Сначала они сделали это в группе – 3:1. Подчеркну, что это было первым поражением сборной Канады в истории Универсиад. В полуфинале наши встречались с китаянками и разгромили их со счетом 10:0.

Сборная же США два года назад в плей-офф не попала, так как заняла только третье место в своей группе, уступив командам Китая и Японии.

Кстати, именно японки два года назад заняли на турнире третье место. И именно с ними россиянки встретятся в следующем матче – 2 февраля. Отметим также, что крупная победа на американками уже фактически обеспечила нашей команде, как минимум, второе место в группе и, соответственно, выход в полуфинал.

Мужская сборная России начнет свое выступление на Универсиаде сегодня – матчем со сборной Кореи. Также в нашей группе выступят еще команды Японии и Латвии. Напомним, что на прошлой Универсиаде наша мужская команда также заняла первое место, обыграв в финале команду Казахстана. А третьей ступенью на пьедестале довольствовались канадцы, которых наши по буллитам обыграли в полуфинале – 3:2.