Открыли с огоньком (ВИДЕО)

Фото Романа Митрофанова

В Сандвикене прошла торжественная церемония открытия XXXVII чемпионата мира по хоккею с мячом, сообщает сайт ФХМР.

Сложно было представить, что нынешняя церемония превзойдет по масштабам и «звездности» прошлогоднее шоу в Ульяновске, режиссером которого выступил знаменитый фигурист, а ныне успешный продюсер Илья Авербух. Но шведы, стоит признать, никогда не были замечены в погоне за яркостью и помпезностью, но остались верны своему вкусу и скандинавской сдержанности. Обещанное шоу было длилось около 20 минут, и надо признать, все это время приковывало взгляды двух тысяч зрителей, собравшихся под сводами великолепной крытой арены в первый день чемпионата мира.

Открылась церемония соло трубача, поочередно исполнившего гимны всех 8 стран-участниц турнира группы «А». Во время звучания трубы на табло стадиона в режиме слайд-шоу сменяли друг друга главные, по мнению организаторов, символы государств. Затем на лед «Йоранссон Арены» выкатились фигуристы, которых сменили танцевальные группы подростков.

Ну, а «гвоздем» программы стало, безусловно, файер-шоу, во время которого творческая идея выразилась посредством впечатляющих трюков с огнем. Огонь 37-го чемпионата мира, как ни крути, в Сандвикене все-таки зажгли!

Официальный же старт мировому форуму дал вице-президент Международной федерации бенди (FIB) Арне Андерстедт, симолически перерезавший красную ленточку прямо на льду. Хоккейное торжество началось!