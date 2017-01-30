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Михаил Свешников: Фаворит определится на льду

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Михаил Свешников: Фаворит определится на льду
Источник: Федерация хоккея с мячом России (ФХМР)

Тренер сборной России Михаил Свешников о стартующем мировом форуме в Сандвикене, новом капитане и соперниках-шведах – в интервью пресс-службе Федерации хоккея с мячом России.

Для шестикратного чемпиона мира главный турнир сезона 2016/2017 станет дебютным в качестве одного из наставников команды, которую он много лет выводил на лед с капитанской повязкой. Волею судьбы премьера состоится в Сандвикене — не чужом городе для Свешникова, ведь именно в составе местного клуба он в 2011 году становился чемпионом Швеции. Будучи не понаслышке знаком с местной публикой, легендарный хоккеист ждет зрительского ажиотажа и на чемпионате мира.

– Я жду полные трибуны, – делится Свешников. – Конечно, в рабочие будни местным жителям будет трудно вырваться на матчи, но к следующему уик-энду арена обязательно заполнится, ведь здесь любят хоккей с мячом.

– Сборная России в Сандвикене уже неделю. Хватило времени на полноценную подготовку перед чемпионатом мира?
– Мы сделали все, что планировали. Ежедневно тренировались на льду, привыкали к условиям и атмосфере. Кроме этого, каждый из игроков занимался индивидуально в спортивном зале, зная как подвести свой организм к турниру. Заметно, что ребятам уже хочется играть и чтобы чемпионат начался поскорее. До четвертьфиналов, которые состоятся 2 февраля, у нас есть время войти в игровой тонус.

– Мы стартуем на чемпионате во второй игровой день матчем против сборной Казахстана. Это плюс?
– Первые матчи всегда получаются несколько скомканными и стоят особняком: кому-то требуется больше времени, чтобы найти свою игру, а кому-то меньше. Шероховатостей, конечно, не избежать, но, надеюсь, все пройдет для сборной России нормально.

– Председатель тренерского совета Владимир Янко, шесть раз приводивший национальную сборную к золотым медалям, оценил шансы команды на победу в Швеции как «прекрасные». В то же время шведы без стеснения заявляют о своем будущем успехе. Это непоколебимая уверенность каждой из команд в своих силах или психологическая атака на соперника?
– Шведы давно не выигрывали чемпионат мира и не безосновательно считают, что у них хорошая команда. Это факт, который отрицать невозможно. Но и у нас, мягко говоря, не самый плохой коллектив. Я отлично знаю силу и возможности этой сборной России – у нас очень серьезная команда. А дальше — посмотрим.

– Удивил ли вас выбор тренерского штаба скандинавов на домашний чемпионат мира?
– Честно говоря, удивил вызов отдельных игроков. Патрик Нильссон вернулся в сборную после перерыва, хотя я не считаю, что он сильнее того же Дэвида Карлссона, который забивает по хет-трику практически в каждом матче. Но это их кухня, в которую не хочется лезть.

– Вместе с тем очевидно, что Свенне Ольссон собрал самый опытный и возрастной за последние годы состав…
– Безусловно. Как говорят шведы, чемпионат мира проходит каждый год и делать ставки на то, что обновленная команда когда-то выстрелит, они не хотят. Им нужен результат здесь и сейчас.

– Можно ли сказать, что шведы  хозяева, но не фавориты?
– С тем, что они хозяева, трудно поспорить (улыбается). А кто фаворит — увидим на льду.

– Вы выигрывали чемпионат мира и в России, и в Швеции. Сложнее дома под давлением трибун или в гостях, когда все против тебя?
– Когда ты едешь на чемпионат мира в другую страну, сразу начинаются разговоры, что будет тяжелее. И игрок уже мысленно готовит себя к этому. На самом деле — везде тяжело! Сегодня я бы не стал ни в коем случае говорить только о шведах и сбрасывать со счетов сборную Финляндии, в составе которой достаточно много молодых, но сильных игроков.

– И на сборе в Тролльхеттане, и здесь, в Сандвикене, вы много времени проводите на льду именно с молодыми ребятами – Никитой Ивановым, Янисом Бефусом и другими…
– Я прекрасно знаю эти ощущения, когда ты приезжаешь в сборную: новый коллектив, новая обстановка, новые требования. И адаптация у каждого игрока, особенно молодого, занимает определенное время. Поэтому я ни в коем случае никого не «накачиваю», а хочу, чтобы ребята быстрее почувствовали себя максимально комфортно и пытаюсь им в этом помочь.

– Вы много лет выводили сборную России с капитанской повязкой на лед. А в Сандвикене это впервые сделает 24-летний Алан Джусоев. Дадите ему советы?
– Вы знаете, я смотрю на Алана и думаю — он ведь играет уже столько лет! (Улыбается). Хотя ему еще играть и играть! А он производит впечатление такого опытного хоккеиста. Алан — очень умный игрок и приятный человек, с которым комфортно общаться. Это игрок, который ведет за собой не разговорами, а именно действиями на льду. Так что, все, что нужно капитану сборной России, у него есть.

– Ваш отец – известный тренер Олег Григорьевич Свешников  прилетел сегодня и уже наблюдал за тренировкой с трибуны…
– Все сложилось в этом году – я вернулся в Швецию, а чемпионат мира сейчас проходит здесь. Так что, папа побывает и у меня в гостях, и увидит главный хоккейный турнир, чему я очень рад.

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