Двенадцать тренеров на сундук мертвеца. Что происходит с «Палермо»?

Маурицио Дзампарини

Сицилийский «Палермо» переживает очередной непростой сезон в своей истории. Игру южной команды никак нельзя назвать стабильной. «Розанери» влачат убогое существование на дне турнирной таблицы Серии А, всего лишь на одно очко опережая увязнувших в болоте «дельфинов» из Пескары. Где тот «Палермо», который выходил в финал Кубка Италии или бился за место в Лиге Чемпионов? Вопрос риторический.

Но если «Палермо» не может, то Дзампарини поможет! Президент «розанери» славится своим непростым характером и странной наклонностью. Не стоит пугаться раньше времени: главное хобби Маурицио Дзампарини, по его же словам, — увольнять тренеров.

За свою внушительную карьеру футбольного менеджера почетный гражданин города Палермо отправил в отставку 60 главных тренеров! Разумеется, как только у клуба Дзампарини, которым он владеет с 2002 года, начались проблемы, головы наставников полетели одна за другой.

Безусловно, именно с именем Маурицио Дзампарини связаны многие успехи «Палермо» последнего двадцатилетия. Долгожданный выход в Серию А, дважды пятое место и финал Кубка Италии — лишь основные достижения клуба. Но в трудные для команды времена президент не оставлял шансов для оправданий никому. Уже почти крылатыми стали его фразы в адрес футболистов: «Я в свои годы быстрее по утрам бегаю, чем когда вы считаете, что сделали рывок!», «Вы не мужики, а кучка маленьких девочек!».

И вот, когда сицилийские «орлы» вновь вошли в крутое пике, Маурицио Дзампарини решил спасти от катастрофы своим излюбленным способом — выгнать главного тренера куда подальше. Это может казаться забавным, но президент «Палермо» сменил восемь наставников своей команды за прошлый сезон! История перемен в стане «розанери» однозначно достойна отдельного литературного произведения.

Все началось с того, что в ноябре позапрошлого года был отправлен в отставку Джузеппе Якини, а на его место пришел Давиде Баллардини. Доработав до января, Баллардини был заменен на Фабио Вивиани. Последний — человек, работавший на тот момент в службе аналитики «Палермо». В первом же матче при новом наставнике «орлы» потерпели сокрушительное поражение от «Дженоа» 4-0.

Мог ли простить такое президент Дзампарини? Конечно, нет! Он с легкостью заменил неудачливого тренера-аналитик а на Джованни Тедеско. Казалось бы, стоит остановиться на одной кандидатуре и, как принято говорить, дать очередному «Валере» поработать. Но спустя три недели на тренерском мостике появился уже Джованни Бози. Ненадолго. Всего лишь через один матч в клуб вернули Джузеппе Якини, с которого все и начиналось в «доме, который построил Джек».

Публичный скандал в марте минувшего года между Якини и Дзампарини вынудил президента уволить тренера и пригласить на его место Вальтера Новеллино. Сеньор Маурицио к тому моменту, похоже, переживал кризис жанра и пошел по второму кругу. Новеллино ушел, пришел уже упоминавшийся Баллардини.

Подготовка команды к сезону — не дело президента клуба. Его забота — менять тренеров. Поэтому к старту текущего первенства «Палермо» готовил Баллардини, а уже в сентябре отправился прочь из команды. На целых два месяца место главного тренера занял Роберто Де Дзерби.

Конец истории? Как бы не так. Осенняя хандра напала на Дзампарини, и очередная голова привычно полетела с плеч. «Король» велит пригласить Эудженио Корини. Рождество Корини справил еще в должности тренера «Палермо», но теперь его участь предрешена. Новым рулевым сицилийских орлов торжественно объявлен уругваец Диего Лопес, ранее тренировавший с «Кальяри» и «Болоньей».

Если в «Санта-Барбаре» в исполнении Маурицио Дзампарини все же удалось не запутаться, то можно подвести промежуточный титр сериала: двенадцатый тренер за два сезона в «Палермо», стоящим в короткой очереди на вылет. Почему титр промежуточный? Все просто. Сценарист Маурицио Дзампарини готов явить миру всего лишь новый сезон своей саги «Двенадцать тренеров на сундук мертвеца» с Диего Лопесом в главной роли.

Продолжение следует!