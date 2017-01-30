Двенадцать тренеров на сундук мертвеца. Что происходит с «Палермо»?
Сицилийский «Палермо» переживает очередной непростой сезон в своей истории. Игру южной команды никак нельзя назвать стабильной. «Розанери» влачат убогое существование на дне турнирной таблицы Серии А, всего лишь на одно очко опережая увязнувших в болоте «дельфинов» из Пескары. Где тот «Палермо», который выходил в финал Кубка Италии или бился за место в Лиге Чемпионов? Вопрос риторический.
Но если «Палермо» не может, то Дзампарини поможет! Президент «розанери» славится своим непростым характером и странной наклонностью. Не стоит пугаться раньше времени: главное хобби Маурицио Дзампарини, по его же словам, — увольнять тренеров.
За свою внушительную карьеру футбольного менеджера почетный гражданин города Палермо отправил в отставку 60 главных тренеров! Разумеется, как только у клуба Дзампарини, которым он владеет с 2002 года, начались проблемы, головы наставников полетели одна за другой.
Безусловно, именно с именем Маурицио Дзампарини связаны многие успехи «Палермо» последнего двадцатилетия. Долгожданный выход в Серию А, дважды пятое место и финал Кубка Италии — лишь основные достижения клуба. Но в трудные для команды времена президент не оставлял шансов для оправданий никому. Уже почти крылатыми стали его фразы в адрес футболистов: «Я в свои годы быстрее по утрам бегаю, чем когда вы считаете, что сделали рывок!», «Вы не мужики, а кучка маленьких девочек!».
И вот, когда сицилийские «орлы» вновь вошли в крутое пике, Маурицио Дзампарини решил спасти от катастрофы своим излюбленным способом — выгнать главного тренера куда подальше. Это может казаться забавным, но президент «Палермо» сменил восемь наставников своей команды за прошлый сезон! История перемен в стане «розанери» однозначно достойна отдельного литературного произведения.
Все началось с того, что в ноябре позапрошлого года был отправлен в отставку Джузеппе Якини, а на его место пришел Давиде Баллардини. Доработав до января, Баллардини был заменен на Фабио Вивиани. Последний — человек, работавший на тот момент в службе аналитики «Палермо». В первом же матче при новом наставнике «орлы» потерпели сокрушительное поражение от «Дженоа» 4-0.
Мог ли простить такое президент Дзампарини? Конечно, нет! Он с легкостью заменил неудачливого тренера-аналитик
Публичный скандал в марте минувшего года между Якини и Дзампарини вынудил президента уволить тренера и пригласить на его место Вальтера Новеллино. Сеньор Маурицио к тому моменту, похоже, переживал кризис жанра и пошел по второму кругу. Новеллино ушел, пришел уже упоминавшийся Баллардини.
Подготовка команды к сезону — не дело президента клуба. Его забота — менять тренеров. Поэтому к старту текущего первенства «Палермо» готовил Баллардини, а уже в сентябре отправился прочь из команды. На целых два месяца место главного тренера занял Роберто Де Дзерби.
Конец истории? Как бы не так. Осенняя хандра напала на Дзампарини, и очередная голова привычно полетела с плеч. «Король» велит пригласить Эудженио Корини. Рождество Корини справил еще в должности тренера «Палермо», но теперь его участь предрешена. Новым рулевым сицилийских орлов торжественно объявлен уругваец Диего Лопес, ранее тренировавший с «Кальяри» и «Болоньей».
Если в «Санта-Барбаре» в исполнении Маурицио Дзампарини все же удалось не запутаться, то можно подвести промежуточный титр сериала: двенадцатый тренер за два сезона в «Палермо», стоящим в короткой очереди на вылет. Почему титр промежуточный? Все просто. Сценарист Маурицио Дзампарини готов явить миру всего лишь новый сезон своей саги «Двенадцать тренеров на сундук мертвеца» с Диего Лопесом в главной роли.
Продолжение следует!