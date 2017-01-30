Что Дзюба сказал Кокорину? Обзор сборов (видео)

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Дубль Чалова

ЦСКА разгромил датский «Хорсенс» (4:0). Три примечательных момента и одна загадка. Первый – наконец-то на поле вышел Дзагоев. Второй – дубль оформил Чалов. Третий – Ионов снова забил, уже третий гол на сборах, и стал лучшим бомбардиром армейцев. А загадка – куда пропал Витиньо? Вроде с командой. Вроде здоров. Но на зимних сборах не сыграл ни минуты.

Феерия Фернандеса и реабилитация Ионова. ЦСКА разгромил «Хорсенс»

– Мы хорошо поработали. Провели много позиционных атак, хорошо действовали при потере мяча. Мы уже освоили многие моменты в обороне и в атаке, о которых мы просим. Хотелось бы выявить слабые места в защите, но пока имеем то, что имеем. Если хорошо обороняешься, знаешь, как располагаться, то проблем возникает меньше. Мы три игры сыграли на ноль, но это не главный показатель. Главное – что понимаются требования, – дал оценку игре Виктор Гончаренко.





Фарфан в «Локомотиве»

В последнее время мы часто повторяем: одно из следствий кризиса – российский чемпионат теряет хороших футболистов. И это правда. У нас почти не осталось игроков, оценивающихся более чем в 10 миллионов евро. А суммарная стоимость всех игроков РФПЛ за несколько лет упала в два раза. Но не все так плохо. Вчера «Локомотив» подписал полузащитника, которого знает вся футбольная Европа. Чуть раньше в «Спартак» перешел Адриано. Звездные исполнители у нас все еще есть.





Фарфан только-только присоединился к «Локомотиву» и в контрольном матче, разумеется, не сыграл. «Локомотив» обыграл хорватский «Осиек» (2:1), а победный гол забил 18-летний Галаджан. И как забил! На рывке поборолся с двумя защитниками и, выиграв борьбу, точно пробил с не самой удобной позиции.

Фарфан и Галаджан в помощь. Как «Локомотив» обыграл хорватский клуб





Травма Кутина

Накануне «Спартак» провел вечернюю тренировку, на которой упор был сделан на тактику. Отрабатывали прием, контроль и отбор мяча. Сообщается, что спартаковцы находятся под впечатлением от ажиотажа вокруг их первого спарринга на зимних сборах. На данный момент количество просмотров составило 335 тысяч! Невероятно! Какой-то даже не товарищеский, а контрольный, то есть тренировочный матч. И не с киевским «Динамо», как было когда-то зимой, а с дублем словацкой «Жилины».



Фото: официальный сайт «Спартака»

Есть и плохая новость. Кутин на тренировке получил травму и выбыл на неопределенный срок. В команде осталось полтора правых защитника – Ещенко и Маурисио. Кстати, как там поживает Караваев?..



Фото: официальный сайт «Спартака»

Первый сбор «Спартака» подходит к концу. Завтра – встреча с «Копенгагеном».

Дзюба и теннис

«Зенит» работает на втором сборе и, что удивительно, только тренируется, не играет. Ближайший спарринг состоится 1 февраля с норвежским «Оддом». Но это все рутина. В воскресенье, как известно, состоялся финал Australian Open, в котором легендарный Федерер обыграл легендарного же Надаля. В «Зените» есть поклонники тенниса, один из которых Дзюба. Вот как Артем отреагировал на победу швейцарца.





Обидно! Прервали на самом интересном месте! Что же Дзюба сказал Кокорину?

А сам Кокорин, неожиданно для всех раззабивавшийся, отметил: «Главное оставить голы на важные матчи». За две недели Александр наколотил семь мячей.





Приступил к работе на втором сборе и «Краснодар». В общей группе тренировались новички – Клаэссон и Шишкин.





Накануне состоялось еще несколько контрольных матчей. «Уфа» обыграла болгарский клуб «Берое» (2:0). «Крылья Советов» сыграли вничью со словацким «Шпортом» (1:1). А «Томь» уступила «Динамо» (1:2).





Ближайшие матчи

31.01. «Спартак» – «Копенгаген», Дания

31.01. «Ростов» – «Жилина», Словакия

31.01. «Томь» – «Сплит», Хорватия

31.01. «Оренбург» – «Заря», Молдавия

31.01. «Оренбург» – «Дунав», Болгария

31.01. «Терек» – «Работнички», Македония

01.02. «Зенит» – «Одд», Норвегия