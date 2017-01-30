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Как Овечкин приехал в Лос-Анджелес и заработал 90 000 баксов за 20 минут (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Как Овечкин приехал в Лос-Анджелес и заработал 90 000 баксов за 20 минут (видео)

«Матч звезд» выиграла команда Уэйна Гретцки, за которую выступали главные герои НХЛ – Овечкин, Кросби и Бобровский.


* * *

Как вообще прошел «Матч звезд»? Вы помните новую формулу. Мини-турнир в формате «3 на 3» – сначала команды играют два полуфинала по 20 минут внутри своих конференций, а потом проходит финал. Этот формат был введен в прошлом году и понравился всем. Кстати, победителем тогда стал Тихоокеанский дивизион.


Теперь же эта сборная устроила форменный цугундер Центральному дивизиону (10:3), за который играл Владимир Тарасенко, а также выступали сразу три парня из списка «100 величайших хоккеистов в истории НХЛ» – игроки «Чикаго» Данкан Кит, Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн.


Отлично себя показали игроки «Лос-Анджелеса» - Джефф Картер и Дрю Даути. К восторгу своих болельщиков они забили по голу. Вообще у хозяев отличились абсолютно все хоккеисты в команде, кроме вратарей – Мартина Джонса и Майка Смита.

* * *

Потом на льду появились две сборные из Восточной конференции. Самый большой интерес, конечно, вызывал Столичный дивизион. Тренером там должен был стать Джон Торторелла, чей «Коламбус» в этом сезоне совершил феноменальный прорыв на вершину турнирной таблицы.

Столетие НХЛ, Голливуд, звездная команда – от всего этого Торторелла отказался, совершив поступок, который тронул очень многих, как фильм «Хатико». Он остался дома, чтобы побыть с любимцем семьи – смертельно больным псом. Тогда комиссар лиги Гари Бэттман подошел к Уэйну Гретцки и предложил ему стать тренером этого дивизиона.

«Возглавить команду, где будут Кросби и Овечкин? Легко!» – воскликнул Великий, который последний раз тренировал «Финикс» в сезоне-2008/09.

Потом Гретцки подошел к двум главным героям НХЛ и сообщил: «Так, ребята – Овечкин будет играть в тройке с Кросби. И даже не спорьте!»

Вообще в этом полуфинале главным героем стал форвард Атлантического дивизиона Никита Кучеров, набравший 4 (2+2) очка. Но даже этого не хватило для победы над «столичными», которые тоже забросили десяток шайб (10:6).


Седьмой гол у команды Гретцки забил Кросби с паса Овечкина – не поверите, это его первая шайба на звездных уик-эндах вообще! Сидни только второй раз участвовал в «Матчах звезд» - в 2007 году и вот сейчас, 10 лет спустя. А десятый гол забил Овечкин с паса Кросби. У них так здорово все получалось. Как хотелось бы увидеть этих звезд вместе – в «Вашингтоне» или «Питтсбурге»!


* * *

И вот – финал. А на кону стоит, между прочим, миллион долларов. Это уже была не комедия, дурака никто не валял. Шел серьезный хоккей. В одном из эпизодов Александр Овечкин даже лег под бросок Брента Бернса и блокировал шайбу.

Первый период выиграл Тихоокеанский дивизион (3:2). Сергей Бобровский был очень хорош, но Коннор Макдэвид забил ему какой-то невероятный гол.


После перерыва Столичный дивизион поднажал, а Уэйн Гретцки даже потребовал челлендж – право тренера на видеопросмотр. И в итоге судьи отменили четвертый гол в ворота его команды, который забил Райан Кеслер (там был офсайд).


А решил все другой Уэйн – Симмондс, который забросил победный гол и был признан самым ценным хоккеистом звездного шоу. В подарок ему дали, как сказал бы Леонид Якубович, «а-а-а-автомобиль!» А если точнее, то серебряный грузовик. Кстати, Уэйн Симмондс начинал карьеру как раз в «Лос-Анджелесе», так что местные фанаты расстраиваться не должны.


Вообще титул MVP могли дать и Кэму Аткинсону, который набрал 4 (2+2) очка в полуфинале, а в финале сравнял счет – за пять секунд до того, как забил Симмондс.

«Ничего, я рад за Уэйна, - сказал Аткинсон. – Главное, что мы победили и теперь будем делить этот миллион долларов призовых!»

Тут у Аткинсона спросили, куда он потратит свои 90 тысяч баксов. Тот напомнил, что у него летом будет свадьба в Коннектикуте, а это недешевое удовольствие.

А еще по 90 тысяч долларов заработали Александр Овечкин и Сергей Бобровский. Кстати, у Ови тоже, если мы ничего не путаем, должна быть летом свадьба – в Москве. А это еще дороже, чем Коннектикут!

ТАБЛО

Полуфиналы

Тихоокеанский дивизион – Центральный дивизион – 10:3 (5:1, 5:2)

Фаулер, Картер, Макдэвид, Бернс, Даути, Гудро (2), Павелски, Кеслер, Хорват – Тэйвз, Суббан, ТАРАСЕНКО

ЦД: Тарасенко (1+0; -1, 0, 1, 6.39)

Столичный дивизион – Атлантический дивизион – 10:6 (3:3, 7:3)

Симмондс (2), Таварес (2), Джонс, Холл, Кросби (ОВЕЧКИН), Аткинсон (2), ОВЕЧКИН – КУЧЕРОВ, Хедман (КУЧЕРОВ), Карлссон, Мэттьюз, КУЧЕРОВ, Трочек (КУЧЕРОВ)

СД: Овечкин (1+1; +1, 0, 2, 6.39)

в Бобровский (7-10; 70%, 10.00)

АД: Кучеров (2+2; +2, 0, 2, 5.40)

Финал

Столичный дивизион – Тихоокеанский дивизион – 4:3 (2:3, 2:0)

Джонс, Фолк, Аткинсон, Симмондс – Павелски, Макдэвид, Хорват

СД: Овечкин (0+0; -2, 0, 0, 7.27)

в Бобровский (9-12; 75%, 10.00)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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