Артемий Панарин: Будем с рыжим и дальше учить репертуар Розенбаума!
Артемий Панарин дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Чикаго.
Надо сказать, что у Артемия Панарина наступил небольшой спад – в последних пяти матчах он набрал только 1 (0+1) очко. И вот – поражение от «Виннипега», который не считается фаворитом…
- Куда пропала ваша результативность?
- Однозначного ответа нет… - вздохнул Панарин. - Нужно больше стараться, работать. Каждый спортсмен сталкивается со спадами в каждом сезоне. Надо на это правильно реагировать. А у меня не получается.
- Перерыв на «Матч звезд» поможет вам перезагрузиться?
- Я буду очень стараться, чтобы изменить свою психологию. Надеюсь вернуться в лучшее состояние.
- В последнее время у вас шли броски в одно касание. Надеетесь на свое оружие?
- Да, в этом сезоне я забил много голов с ходу. Поэтому начинаю ждать таких шайб. Раньше играл и старался забивать с любой точки. А сейчас еду и встаю на фирменную точку. Я думаю, это неправильно.
- В прошлом году вы были в такой же ситуации, но смогли преодолеть кризис. Мысль о том, что это вы уже проходили, придает уверенности?
- Это было не один раз в моей карьере. Так случается каждый сезон. Надо справляться с этим, как-то перебороть. Не знаю, что это – невезение или моя плохая игра. Но тем интереснее, когда в жизни случаются такие нелегкие моменты. Слаще потом будет победа.
- Нет ли разочарования, что вас не пригласили на «Матч звезд»?
- Если и есть, то очень слабое.
- Не считаете, что вы были достойны поездки в Лос-Анджелес?
- Видимо нет, раз меня не выбрали.
- Вы видели, что фанаты написали даже петицию в вашу поддержку? Требовали отправить Артемия Панарина на звездное шоу!
- Если честно, я об этом не знал. Но большое спасибо людям, которые верят в меня. Буду оправдывать их надежды. Но пусть сильно не расстраиваются – я отдохну побольше.
- Расскажите, почему вы недавно поменяли агента в НХЛ.
- Раньше агент был из Северной Америки, и у нас не было общего языка для разговора. Чтобы поговорить с агентом, приходилось просить своего друга, чтобы мы где-то встретились, позвонили ему по скайпу. Получалось целое мероприятие.
А теперь мой агент говорит по-русски, и мне так комфортнее. У нас одинаковая ментальность, можем созвониться в любой момент. Удобнее просто.
- И вы сразу же подписали новый контракт с «Чикаго».
- У нас уже было все на финишной прямой в переговорах. Просто так вот получилось. Теперь я еще два года, надеюсь, проведу в «Блэкхокс».
- Видели в клубном твиттере первую серию шоу «Суп и Сэндвич», в котором вы снимаетесь. Какие еще сюрпризы нас ждут?
- Мне сказали, чтобы я пока не разглашал секреты, - улыбается Панарин. – Смотрите и сами все увидите.
- А как вы записали «Гоп-стоп» с Данканом Китом?
- Мы с ним минут 30 поучили русский язык. И он хорошо спел.
- Вы знали, что 22 января в Чикаго с концертом приезжал Александр Розенбаум?
- Нет, честно, не поэтому. Но мы в тот день играли дома с «Ванкувером» (4:2). Если бы мы успевали, я бы этого рыжего (Кита) взял бы с собой, потащил бы на концерт и мы вместе бы зажгли!
- Розенбаум в Чикаго интересовался, почему вы к нему не пришли.
- Правда? Значит, в следующий раз. Данкан пока не готов. Я его еще потренирую немного. Если Розенбаум ждет поддержки, значит, будем и дальше изучать его репертуар!
- Артем Анисимов подключится?
- Нет, он больше по стихам.