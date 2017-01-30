Артемий Панарин: Будем с рыжим и дальше учить репертуар Розенбаума!

Артемий Панарин дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Чикаго.

Надо сказать, что у Артемия Панарина наступил небольшой спад – в последних пяти матчах он набрал только 1 (0+1) очко. И вот – поражение от «Виннипега», который не считается фаворитом…

- Куда пропала ваша результативность?

- Однозначного ответа нет… - вздохнул Панарин. - Нужно больше стараться, работать. Каждый спортсмен сталкивается со спадами в каждом сезоне. Надо на это правильно реагировать. А у меня не получается.

- Перерыв на «Матч звезд» поможет вам перезагрузиться?

- Я буду очень стараться, чтобы изменить свою психологию. Надеюсь вернуться в лучшее состояние.

- В последнее время у вас шли броски в одно касание. Надеетесь на свое оружие?

- Да, в этом сезоне я забил много голов с ходу. Поэтому начинаю ждать таких шайб. Раньше играл и старался забивать с любой точки. А сейчас еду и встаю на фирменную точку. Я думаю, это неправильно.

- В прошлом году вы были в такой же ситуации, но смогли преодолеть кризис. Мысль о том, что это вы уже проходили, придает уверенности?

- Это было не один раз в моей карьере. Так случается каждый сезон. Надо справляться с этим, как-то перебороть. Не знаю, что это – невезение или моя плохая игра. Но тем интереснее, когда в жизни случаются такие нелегкие моменты. Слаще потом будет победа.

- Нет ли разочарования, что вас не пригласили на «Матч звезд»?

- Если и есть, то очень слабое.

- Не считаете, что вы были достойны поездки в Лос-Анджелес?

- Видимо нет, раз меня не выбрали.

- Вы видели, что фанаты написали даже петицию в вашу поддержку? Требовали отправить Артемия Панарина на звездное шоу!

- Если честно, я об этом не знал. Но большое спасибо людям, которые верят в меня. Буду оправдывать их надежды. Но пусть сильно не расстраиваются – я отдохну побольше.

- Расскажите, почему вы недавно поменяли агента в НХЛ.

- Раньше агент был из Северной Америки, и у нас не было общего языка для разговора. Чтобы поговорить с агентом, приходилось просить своего друга, чтобы мы где-то встретились, позвонили ему по скайпу. Получалось целое мероприятие.

А теперь мой агент говорит по-русски, и мне так комфортнее. У нас одинаковая ментальность, можем созвониться в любой момент. Удобнее просто.

- И вы сразу же подписали новый контракт с «Чикаго».

- У нас уже было все на финишной прямой в переговорах. Просто так вот получилось. Теперь я еще два года, надеюсь, проведу в «Блэкхокс».

- Видели в клубном твиттере первую серию шоу «Суп и Сэндвич», в котором вы снимаетесь. Какие еще сюрпризы нас ждут?

- Мне сказали, чтобы я пока не разглашал секреты, - улыбается Панарин. – Смотрите и сами все увидите.

- А как вы записали «Гоп-стоп» с Данканом Китом?

- Мы с ним минут 30 поучили русский язык. И он хорошо спел.

- Вы знали, что 22 января в Чикаго с концертом приезжал Александр Розенбаум?

- Нет, честно, не поэтому. Но мы в тот день играли дома с «Ванкувером» (4:2). Если бы мы успевали, я бы этого рыжего (Кита) взял бы с собой, потащил бы на концерт и мы вместе бы зажгли!

- Розенбаум в Чикаго интересовался, почему вы к нему не пришли.

- Правда? Значит, в следующий раз. Данкан пока не готов. Я его еще потренирую немного. Если Розенбаум ждет поддержки, значит, будем и дальше изучать его репертуар!

- Артем Анисимов подключится?

- Нет, он больше по стихам.