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Шевченко, Орловский, Багаутинов, остарин и другие. Главные герои недели в ММА

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валентина Шевченко побеждает соперницу болевым приемом на турнире UFC
Валентина Шевченко побеждает соперницу болевым приемом на турнире UFC

Андрей Орловский потерпел сокрушительное поражение в UFC, Мурад Мачаев в Дагестане проиграл бразильцу, а Али Багаутинов остался без контракта с сильнейшей лигой мира.

«Советский спорт» напоминает вам, что случилось в мире смешанных единоборств за последнюю неделю.

Результаты

1. В Денвере состоялся турнир UFC On Fox 23. В главном поединке шоу Валентина Шевченко победила Джулиану Пенью, применив болевой прием. Следующий поединок россиянка, выступающая под флагами Перу и Киргизии, проведет против чемпионки легчайшего веса бразильянки Аманды Нуньес.

Белорус Андрей Орловский в рамках этого же турнира бесславно проиграл нокаутом в первом раунде французу Фрэнсису Нганноу. Хорхе Масвидал нокаутировал Дональда Серроне. Подробности — ЗДЕСЬ.

2. На турнире Fight Nights Global 58, который состоялся в Каспийске, россиянин Мурад Мачаев во втором раунде попался на болевой прием на руку в поединке против экс-бойца UFC бразильца Диего Брандао. Подробности — ЗДЕСЬ.

3. Состоялось бойцовское шоу Bellator 171. В главном поединке турнира бывший боец UFC Мелвин Гиллард единогласным решением судей уступил Чиди Нжуками. Из других результатов отметим победу Дэвида Рикелса над Аароном Дерроу нокаутом в третьем раунде. На следующем турнире Bellator в главном поединке Федор Емельяненко встретится с Мэттом Митрионом

Видео недели

4. Американский боец смешанного стиля Дэвид Рикельс (18 побед, 4 поражения) решил вспомнить про флешмоб Mannequin Challenge.

На турнире Bellator 171 он в третьем раунде нокаутировал Аарона Дерроу. А до этого исполнил настоящее шоу, от которого пришедшие зрители были в восторге.

Боец замер при выходе в октагону. Замер не только он, но и все кто находился рядом с ним, включая сотрудников организации, журналистка, видеооператоры, девушка с табличкой сопровождающих бойца и даже зрителей. Замерли все. И это было и вправду очень круто и зрелищно. Наслаждайтесь!


Разочарование недели

5. Российский боец наилегчайшей весовой категории Али Багаутинов больше не будет выступать в UFC, по крайней мере, в ближайшее время. Промоушен решил не продлевать контракт с нокаутером после трех поражений в четырех последних поединках. Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — о нераскрытом таланте самого веселого российского миксфайтера.

Сорванные бои

6. Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор дос Сантос не выступит на турнире UFC Fight Night 105, который пройдет 19 февраля. Бразилец должен был встретиться с голландцем Стефаном Штруве, однако тот отказался от поединка из-за травмы плеча. Организаторы турнира так и не смогли найти дос Сантосу достойного оппонента. Сам бразилец надеялся, что сможет провести бой против соотечественника Фабрисио Вердума.

7. Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории 27-летний Дмитрий Сосновский не примет участие в турнире UFC Fight Night 104, который пройдет 4 февраля в Хьюстоне (США).

Официальный сайт UFC сообщает, что соперник россиянина Джастин Леддет отказался от боя. Другого оппонента для Сосновского не нашли. Отметим, что Дмитрий с момента подписания контракта с UFC не провел ни одного поединка в промоушене.

Напомним, за свою карьеру в ММА Сосновский провел десять поединков и во всех одержал победы (6 — нокаутом, 2 — сабмишеном, 2 — по очкам). Известность получил, когда за 103 секунды нокаутировал Александра Емельяненко на турнире «Колизей. Новая история 2». Свой последний бой провел 16 мая 2015 года против Олега Гапченко, победив техническим нокаутом в первом раунде. Дмитрий Сосновский тренируется вместе с Алексеем Олейником.

Цитата недели

«Перестал уважать Монсона»

8. Российский боец смешанного стиля Иван Штырков, который 18 ноября прошлого года победил в Екатеринбурге знаменитого бразильца Антонио Силву, рассказал о своем отношении к американскому бойцу Джеффу Монсону.

– Джефф Монсон после боя с тобой обвинил RMC Promotions в обмане. Мол, ваш поединок должен был быть показательным. В итоге ты его нокаутировал, а после сказал, что из-за выходок американца твое отношение к нему резко поменялось.
– К Джеффу у меня никакой агрессии. Когда только договаривались о бое, у меня было о нем только положительное мнение, уважение. Все-таки мужику 45 лет, и он в такой форме, красавец, бился. Но я разочаровался в его поведении, перестал уважать Монсона как человека. Не ожидал такого, теперь даже не хочется вспоминать бой с ним. Жаль, что при виде денег понятие морали в спорте уходит на второй план. (Вloodandsweat.ru.)

Скандал недели

9. В допинг-пробах российских бойцов MMA Руслана Магомедова и Зубайры Тухугова был обнаружен запрещенный препарат.

«У Зубайры, Поветкина и у меня найден в пробах остарин. Сейчас я пытаюсь доказать, что не принимал этот препарат, – цитирует Магомедова «Матч ТВ».

Магомедов временно отстранен от участия в соревнованиях. В отношении него UFC проводится расследование.

В интервью ТАСС спортсмен пояснил, что остарин входил в состав спортивной добавки. «Я не хотел, чтобы у меня что-то вырастало. Я принимал добавку для увеличения тестостерона, но, как оказалось, там содержалось это вещество», – сказал Магомедов.

Напомним, ранее остарин был найден в допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина, в отношении которого проводит расследование Всемирный боксерский совет (WBC).

Анонсы

10. 18 февраля в Санкт-Петербурге на турнире M-1 Challenge 74 не знающий поражений чемпион WFC Пабло Ортман (Швейцария, 5-0) будет биться против чемпиона World Cossacs Fight Federation Вячеслава Богомола (Украина, 9-3).

11. Бой между Дереком Льюисом и Стефаном Штруве станет главным на турнире UFC Fight Night 105, который состоится 19 февраля в Галифаксе (Канада). Изначально бой должен был пройти в рамках шоу UFC 208. Напомним, что Браун за свою карьеру провел 24 поединка (18-5-1), а Льюис — 22 боя (17-4).

12. 3 марта в Москве на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 75 пройдет бой между ветераном турниров Road FC и Deep Йонг Бок Килом (Южная Корея, 8-2) и российским проспектом Виктором Колесником (Кузня, 9-2).

13. Определился соперник Александра Шлеменко на поединок, запланированный на 3 марта в рамках турнира M-1 Challenge 75. Отмечается, что соперником россиянина будет ветеран турниров UFC и Bellator, чемпион Ring of Combat Пол Брэдли из США.

14. В рамках этого же турнира пройдет бой в среднем весе, в котором будут участвовать Энок Солвес Торрес (Испания, 19-9-1) и Валерий Мясников (Industrials Team, 10-1-2).

15. 18 марта в Краснодаре стартует третий сезон международного бойцовского проекта PRIME SELECTION, призванный выявить перспективных представителей смешанных единоборств.

16. Чемпион UFC в полутяжелом весе американец Даниэль Кормье свой следующий поединок проведет на турнире UFC 210, который состоится 8 апреля в Баффало (США). Его соперником станет Энтони Джонсон. Бой станет главным событием шоу. 32-летний Кормье за свою карьеру одержал 18 побед и потерпел одно поражение. Джонсон является его ровесником. Он одержал 22 победы и потерпел пять поражений. На этом же турнире состоится поединок экс-чемпиона UFC в средней весовой категории Криса Уаймана и Гегарда Мусаси.

17. В Ингушетии пройдет турнир по смешанным единоборствам Fight Nights, приуроченный к 25-летию республики. Как сообщает пресс-служба Главы региона, речь на встрече шла о проведении в республике первого турнира Fight Nights по смешанным единоборствам, который будет приурочен к 25-летию образования республики, отмечаемого 4 июня 2017 года.

Девушки недели

Валентина Шевченко — стрелок, рыбак и просто один из лучших бойцов женского дивизиона UFC.

Юлия Фирсова — девушка, которая всю жизнь занималась танцами и перешла в единоборства.

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