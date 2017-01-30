Обновления ЦСКА и застой «Спартака». Анонс еженедельника «ССФ»

Во вторник 31 января начнутся продажи свежего номера «ССФ». Вот его главные материалы.

Как Виктор Гончаренко обновляет ЦСКА. Экспертиза Михаила Борзыкина

«Весной ЦСКА может как выстрелить, так и провалиться, новая тактика – не прижиться, а молодежь – не расцвести. Пока 50 на 50. По ходу сборов данное соотношение будет меняться. Хочется, чтобы у Гончаренко получилось. Это пойдет на пользу всему российскому чемпионату».

«В «Спартаке» как не было стратегии развития клуба, так и не будет». Жесткое интервью актера Артура Смольянинова

«Для контраста можно в очередной раз привести примеры ЦСКА и «Краснодара». Нищий может найти на дороге чемодан денег, но быстро их потратит. А вот заработать снова не сможет, потому что не умеет, не знает как, а главное – не хочет. Ему и так хорошо. Уверен, если «Спартак» вдруг выиграет чемпионат России, Карреру тут же заберет какой-нибудь большой европейский клуб, например, «Интер» или «Милан».

Зима, китайцы торжествуют!

Главные покупки и основные тенденции зимнего трансферного окна: Оскар, Витсель и прочие карлосы тевесы.

Мануэл Фернандеш: Сейчас я бы стоил больше 18 миллионов евро

После возвращения Юрия Семина в «Локомотив» Мануэл Фернандеш с каждым днем становится все более важной частью команды. В интервью «ССФ» португальский хавбек рассказал о карьере в «Бенфике», работе с Унаи Эмери, а также высказал отношение к переходу Самедова в «Спартак».

Как убивали ФК «Москва» и что для этого сделали «Норильский никель» и Сергей Фурсенко

Большие проблемы у «Анжи» и особенно – «Томи». В этой связи «ССФ» вспомнил, как в начале 2010 года вдруг исчез ФК «Москва». В российской истории это единственный пример, когда ликвидировали клуб элитного дивизиона. Президентом москвичей тогда был Игорь Дмитриев, с которым мы и поговорили.

Вы не узнаете «Лужники»!

Как за 500 дней до ЧМ-2018 преобразился его главный стадион. Фоторепортаж Дарьи Исаевой.

Что творится в чемпионате Испании!

«А у нас футбольный бум!»

«ССФ» выяснил, почему вдруг «Севилья» идет вровень с «Реалом» и «Барселоной».

Активисты движения «Россия Любит Футбол» побывали в удивительной футбольной школе «Чертаново».

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

- Постер Александра Самедова в форме «Спартака»,

- История о том, как великий советский актер Игорь Ильинский не узнал Евгения Ловчева,

- Точная дата, по которой вы наконец узнаете, когда в «Спартаке» перестал работать «багаж Аленичева»,

- Особое мнение Юрия Цыбанева относительно трансферной политики «Зенита».



