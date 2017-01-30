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Обновления ЦСКА и застой «Спартака». Анонс еженедельника «ССФ»

Николай Роганов
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии

Во вторник 31 января начнутся продажи свежего номера «ССФ». Вот его главные материалы.

Как Виктор Гончаренко обновляет ЦСКА. Экспертиза Михаила Борзыкина

«Весной ЦСКА может как выстрелить, так и провалиться, новая тактика – не прижиться, а молодежь – не расцвести. Пока 50 на 50. По ходу сборов данное соотношение будет меняться. Хочется, чтобы у Гончаренко получилось. Это пойдет на пользу всему российскому чемпионату».

«В «Спартаке» как не было стратегии развития клуба, так и не будет». Жесткое интервью актера Артура Смольянинова

«Для контраста можно в очередной раз привести примеры ЦСКА и «Краснодара». Нищий может найти на дороге чемодан денег, но быстро их потратит. А вот заработать снова не сможет, потому что не умеет, не знает как, а главное – не хочет. Ему и так хорошо. Уверен, если «Спартак» вдруг выиграет чемпионат России, Карреру тут же заберет какой-нибудь большой европейский клуб, например, «Интер» или «Милан».

Зима, китайцы торжествуют!

Главные покупки и основные тенденции зимнего трансферного окна: Оскар, Витсель и прочие карлосы тевесы.

Мануэл Фернандеш: Сейчас я бы стоил больше 18 миллионов евро

После возвращения Юрия Семина в «Локомотив» Мануэл Фернандеш с каждым днем становится все более важной частью команды. В интервью «ССФ» португальский хавбек рассказал о карьере в «Бенфике», работе с Унаи Эмери, а также высказал отношение к переходу Самедова в «Спартак».

Как убивали ФК «Москва» и что для этого сделали «Норильский никель» и Сергей Фурсенко

Большие проблемы у «Анжи» и особенно – «Томи». В этой связи «ССФ» вспомнил, как в начале 2010 года вдруг исчез ФК «Москва». В российской истории это единственный пример, когда ликвидировали клуб элитного дивизиона. Президентом москвичей тогда был Игорь Дмитриев, с которым мы и поговорили.

Вы не узнаете «Лужники»!

Как за 500 дней до ЧМ-2018 преобразился его главный стадион. Фоторепортаж Дарьи Исаевой.

Что творится в чемпионате Испании!

«ССФ» выяснил, почему вдруг «Севилья» идет вровень с «Реалом» и «Барселоной».

«А у нас футбольный бум!»

Активисты движения «Россия Любит Футбол» побывали в удивительной футбольной школе «Чертаново».

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

- Постер Александра Самедова в форме «Спартака»,

- История о том, как великий советский актер Игорь Ильинский не узнал Евгения Ловчева,

- Точная дата, по которой вы наконец узнаете, когда в «Спартаке» перестал работать «багаж Аленичева»,

- Особое мнение Юрия Цыбанева относительно трансферной политики «Зенита».


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