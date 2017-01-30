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Овечкин: «Тут ко мне подходит Гретцки и говорит…» Смешные видео из Лос-Анджелеса

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Овечкин: «Тут ко мне подходит Гретцки и говорит…» Смешные видео из Лос-Анджелеса
Источник: Reuters

Александр Овечкин, Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко, Никита Кучеров в Лос-Анджелесе дали интервью корреспондентам «Советского спорта».

Корреспонденты «Советского спорта» – Олег Межерицкий, Лина Трунина, Илья Свиридюк и Евгений Роберов – работали на «Матче звезд» в Лос-Анджелесе и поговорили с россиянами, которые приехали на этот праздник жизни.

ОВЕЧКИН: МНЕ С КРОСБИ ОЧЕНЬ ЛЕГКО

– Вы не устали бегать по льду в формате «3 на 3»?
 Да, было чуть тяжеловато, потому что разминка у нас прошла за 10-15 минут. И сразу же пошли в бой. Но самое главное – мы победили в полуфинале. А потом оказались в ситуации, когда уже надо было чуть-чуть прибавить в скорости и физике, чтобы выиграть турнир.

 Почему это было так важно?
 Все-таки миллион долларов стоял на кону. 20 минут усердной работы – и получи деньги, - смеется Овечкин. – А вообще мы хорошо тут провели время. Сейчас с ребятами пойдем отмечать!

 Каково это – выступать вместе с Сидни Кросби?
 Уэйн Гретцки подошел и сказал, что я буду играть с Сидни Кросби. Думаю, у нас получилось хорошее взаимодействие. Уже в конце мы начали понимать друг друга, куда ехать и что делать. Конечно, с таким талантом как Сид, очень легко.

БОБРОВСКИЙ: ЭТО БЫЛО НЕЗАБЫВАЕМО!

 Вам понравилось в Лос-Анджелесе на «Матче звезд»?
 Да все шикарно! Приятно оказаться на таком празднике. Все прошло великолепно, организация – супер! Только в раздевалке сейчас, где мы с вами говорим, протолкнуться невозможно, – улыбается Сергей. – А так все идеально.

 Вроде бы ваша команда баловалась поначалу, но во второй половине матча все оживились.
 Ну да, так все и было, согласен. Ход игры переломил момент, когда Саня Овечкин лег под бросок Брента Бернса и сделал большой блок-шот. Это позволило нам победить, - смеется Бобровский.

 Как вратари оценивают матчи, в которых имеют такую статистику как 70-75 процентов отраженных бросков? Это нервы или просто отдых?
 Тут самое важное – почувствовать атмосферу, провести время с ребятами. Тут нет такого девиза «Лучше умереть, но не проиграть». Ты наслаждаешься этим событием, и каждая минута остается в памяти на всю жизнь.

 Но ведь играли в формате «3 на 3».
 Да, пришлось поработать. На льду ведь были большие мастера, которые получили много пространства и времени для маневров. Но все равно я получил удовольствие. Это было незабываемо!

ТАРАСЕНКО: Я ЛЮБЛЮ ФОРМАТ «3 НА 3»

 Очень приятно и почетно находиться на «Матче звезд». Рад, что удалось попасть на это мероприятие в третий раз подряд, - говорит Тарасенко. – И сравнивать трудно. Разные города, форматы. А еще это время, которое ты можешь провести с семьей. И потом снова вернемся к работе. Регулярный чемпионат возобновится уже послезавтра.

 Ваша сборная проиграла 3:10 в полуфинале. Но вы получили какой-то позитив?
 Я его получаю всегда – и на льду, и за пределами площадки. Вот ребята скоро освободятся от хоккея, и мы пойдем общаться. Получим еще больше «fun». Хорошо, что у нас есть возможность вот так встретиться, побыть пару дней вместе.

 Ваш матч состоял из двух периодов по 10 минут. Этого достаточно или хотелось еще поиграть?
 Вполне достаточно.

 А этот формат «3 на 3» нравится игрокам?
 Мне это нравится больше, чем «4 на 4». Много голевых моментов, веселее. Хотя знаю, что тренеры особо не любят «3 на 3». Но думаю, так лучше, когда дело не доходит до буллитов. У тебя больше свободного пространства, и ты можешь забить гол.

 Что вы изменили бы в «Матче звезд»? Добавили бы или убрали…
 Наверное, стоило бы убрать конкурсы мастерства, - смеется Тарасенко. – А если без шуток, то и так все интересно. Да, можно изобрести какие-то новые конкурсы. Но вообще посмотрите вокруг, сколько здесь людей, которые могут об этом подумать. Это их забота!

КУЧЕРОВ: ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ОГРОМНЫЙ ОПЫТ

 Мне тут все понравилось. Хорошая атмосфера, болельщики, презентация игроков в начале матча, – рассказывает Никита Кучеров в интервью NHL.com/ru. – Я вышел на лед с хорошим настроением, получил много удовольствия. Рад быть здесь.

 Вы набрали 4 (2+2) очка. Может, не очень серьезно говорить тут о спорте, но чувствуется ли тут уровень мастерства?
 Когда входишь против тройки, в которой выступают Овечкин и Кросби, то понимаешь: «Эти ребята всегда опасны!» Всегда интересно играть с лучшими хоккеистами и против них. Чему-то у них учишься, подсматриваешь какие-то вещи и пытаешься применить к себе. Для меня это огромный опыт.

 Выходные заканчиваются, а для «Тампы» наступает самый сложный период в регулярном чемпионате. Что вам нужно сделать, чтобы выйти в плей-офф?
 Надо играть лучше. Быть уверенными в себе, где-то действовать построже в обороне. В принципе мы не так далеко от зоны плей-офф. Пара хороших матчей, и мы обратно влезем в эту сетку. Ну а пока есть время расслабиться, отдохнуть и понять, что нужно сделать? Что мы делали плохо в первой части сезона? Выйти с новыми мыслями и работать, работать. Без этого никуда.

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