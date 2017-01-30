Без Хабиба и Фергюсона. Бои, которые мы можем не увидеть на федеральном ТВ

Телеканал «Матч ТВ» не показал последние турниры промоутерской компании UFC в своем эфире. Как стало известно, в ближайшее время, возможно, российские фанаты ММА не увидят большие бои, в том числе, с участием топовых российских спортсменов.

Дело в том, что в прошлом году компания UFC была продана за четыре миллиарда долларов и новые владельцы устанавливают новые правила.

На данный момент права на трансляцию турниров в 2017 году на территории России имеет организация «Телеспорт», которая пока не договорилась с «Матч ТВ» о показе на общедоступном телевидении.

«Первичный обладатель медиаправ UFC принял решение о передаче лицензии на трансляции 2017 года на территории РФ локальному российскому агенту-посреднику, – сообщили «Известиям» в пресс-службе «Матч ТВ». – К сожалению, стоимость этих прав для тех, кто хотел бы полномасштабно показать данные трансляции российским телезрителям, увеличена кратно по сравнению с предшествующим периодом.

Ситуация для поклонников ММА явно неприятная. Остается лишь искать трансляции на различных сайтах в интернете. Но легальные показы найти сейчас не так то просто, а подписываться на канал UFC и платить за просмотр деньги, не все могут позволить. Да и непонятно российскому жителю, как это сделать.

Купить подписку на не номерные турниры промоушена можно на Fight Pass. Предусмотрена бесплатная семидневная пробная версия, по истечению который можно приобрести подписку на полгода (2500 рублей) или год (4350 рублей). Покупка трансляции трансляции UFC 208 с участием Холли Холм будет стоить 1200 рублей.



Какие же большие бои мы рискуем в с вами не увидеть в ближайшее время?

12 февраля

UFC 208 (Нью-Йорк, США)

Бой за титул чемпионки в полулегком весе

Холли Холм (10-2) — Жермейн де Рандамье (6-3)

Андерсон Силва (33-8) — Дерек Брансон (16-4)

Ислам Махачев (Россия, 13-1) — Ник Ленц (27-7-2)

20 февраля

UFC Fight Night 105 (Галифакс, Канада)

Джони Хендрикс (17-6) — Гектор Ломбард (34-6-1)



5 марта

UFC 209 (Лас-Вегас, США)

Бой за титул чемпиона в полусреднем весе

Тайрон Вудли (17-3) — Стивен Томпсон (13-2)

Бой за титул «временного» чемпиона в легком весе

Хабиб Нурмагомедов (Россия, 24-0) — Тони Фергюсон (22-3)

Алистар Оверим (41-15) — Макр Хант (12-10-1)



12 марта

UFC Fight Night 106 (Форталеза, Бразилия)

Витор Белфорт (25-13) — Кевин Гастелум (13-2)

18 февраля



UFC Fight Night 107 (Лондон, Великобритания)



Джими Манува (16-2) — Кори Андерсон (9-2)

Хочется, верить, что между «Телеспортом» и «Матчем» будет найден компромисс и мы все-таки увидим UFC на экаранах своих телевизоров в самое ближайшее время.