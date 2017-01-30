«Спартак» мог вылететь в ФНЛ. Таблица РФПЛ с учетом только «российских» голов

«Советский спорт» поинтересовался, как изменилась бы таблица чемпионата России по футболу, если бы мы считали только голы российских футболистов.

«Русские, вперед», - доносится с трибун стадиона, когда приходишь на матчи московских «Спартака» и ЦСКА. Да и к другим командам это тоже относится. Сразу становится понятно, кому принадлежит фанатская любовь.

Спортивные власти в этом вопросе с болельщиками солидарны. Иначе не было бы у нас лимита на легионеров, да еще и такого жесткого. Игрокам с российским паспортом в нашем футболе дают заметную фору. Вопрос в том, пользуются ли они ей?

Мы решили проверить, как бы изменилась таблица чемпионата России по футболу по итогам первой части сезона, если бы в зачет шли только «российские» голы – мячи, забитые футболистами с российским паспортом. Получилась весьма любопытная картина.

Русские, вперед!

На первом месте оказался питерский «Зенит»: 9 побед, 7 ничьих и лишь 1 поражение – 34 очка. Вряд ли кого-то первое место сине-бело-голубы х должно удивлять. Известно, что в городе на Неве всегда готовы были платить большие деньги за качественных российских футболистов. Вот они и забили в ворота соперника 15 голов, пропустив от своих соотечественнико в всего 3 мяча.

Второе место с отставанием всего в два очка занимает «Краснодар». «Быки» выиграли на одну игру меньше, чем «Зенит», зато сумели свести вничью на матч больше. Все это при одном поражении. Разница голов: 13:5.

Третья строчка принесла первый неожиданный результат – пермский «Амкар». Россияне в «Амкаре» мало забивают – всего 9 мячей. Но и пропускают от соотечественнико в не так много – лишь 3 гола. Отсюда и 7 побед при 8 ничьих и лишь 2 поражениях – 29 очков.

«Спартак» - пятый, а ЦСКА - восьмой

Пропуская ничем не удививший «Ростов», идущий на четвертом месте, переходим к пятой строчке. На ней расположился лидер первенства, московский «Спартак». Как красно-белые могли опуститься там низко, ведь россияне из других клубов забили в их ворота всего 2 гола? Секрет в том, что красно-белые россияне были не намного результативнее – лишь 5 голов. Отсюда и статистика: 5 побед, 10 ничьих и 2 поражения – 25 очков.

Дальше идут «Локомотив» и «Рубин». Еще больше удивляет позиция другого столичного клуба, ЦСКА – восьмое место! Разница забитых и пропущенных мячей – 6:6. 4 победы, 9 ничьих и 4 поражения – 21 очко. И это при том, что ЦСКА – одна из самых лояльных к российским игрокам команд в Премьер-лиге.

Спускаемся вниз по таблице: «Терек», «Урал», «Арсенал», «Уфа», поднявшаяся «Томь», «Оренбург», «Крылья Советов» в зоне вылета.

Приковывает к себе внимание последняя строчка, на которой расположился махачкалинский «Анжи». Удивляет даже не последнее место переживающей третье перерождение за три года команды, а статистика «орлов»: ни одной победы при 11 ничьих и 6 поражениях. Откуда такая ужасающая цифра? Дело в том, что в этом сезоне российские футболисты махачкалинцев не забили ни одного гола. Ни одного, Карл!

Вот, собственно, и общая таблица с учетом только «российских» голов.





А так выглядела бы аналогичная таблица по итогам прошлого сезона. «Краснодар» - чемпион. «Зенит» - второй. «Ростов» - третий. ЦСКА – десятый. «Спартак» - и вовсе вылетел бы в ФНЛ с предпоследнего места. «Динамо» заняло бы шестую строчку. «Анжи» - снова последний.





Еще годом ранее, кстати, ЦСКА и вовсе вместо второй строчки стал бы последним. «Спартак» в сезоне 2014/15 со своими «российскими» голами занял бы 11 место. Чемпионом, удивив всех, стал бы казанский «Рубин».



