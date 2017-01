Почин Хеккинга и памятка от «стариков». Все о 18-м туре немецкой бундеслиги

«Советский спорт» представляет главные события очередного тура чемпионата Германии по футболу.

Самым ярким эпизодом немецкого тура стала игра в Леверкузене, где местный «Байер» принимал «Боруссию» из Менхенгладбаха. Обе команды минувшей осенью не выдержали напряжения борьбы на три фронта. Необходимость выкладываться на все 100% в Лиге чемпионов и несколько легковесный, при несомненной зрелищности, стиль игры не позволили коллективам своевременно включиться в привычную медальную гонку.

Но если кредит доверия «аспириновых» боссов к Рогеру Шмидту еще не исчерпан (в конце концов, команда сумела выйти из группы ЛЧ, оставив за спиной не только ЦСКА, но и «Тоттенхэм»), то Андре Шуберт в своем кресле не усидел. Под самое Рождество руководство «Боруссии» преподнесло харизматичному бритоголовому тренеру щедрый подарок в виде увольнения, а его место занял 52-летний Дитер Хеккинг.

Менее года назад этот специалист поставил мадридский «Реал» под прямую угрозу вылета из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, когда его «Вольфсбург» одолел королевский клуб в домашнем матче со счетом 2:0. А уже в середине октября он был отправлен в отставку, так как и дружина концерна «Фольксваген» явно забуксовала на старте нового сезона. Еще одно красноречивое свидетельство того, что в бундеслиге почти не бывает постоянных величин, имеющих основания быть уверенными в завтрашнем дне.

К 34-й минуте «Байер» повел – 2:0, а после перерыва в «лучших» традициях не только разбазарил добытое преимущество, но и упустил даже ничью. Дубль Ларса Штиндля позволил Хеккингу одержать первую победу с «жеребцами», драматичные обстоятельства которой вполне могут способствовать быстрому подъему этой самобытной команды из подвала турнирной таблицы.

Интересно и то, не жалеют ли сейчас в Вестфалене о расставании со швейцарцем Люсьеном Фавром осенью 2015 года? Главный архитектор последних успехов «Боруссии» ныне успешно покоряет французскую Лигу 1 со скромной «Ниццей»…

Лидеры чемпионата, «Бавария» и «РБ Лейпциг» в 18-м туре добились трудовых побед с одинаковым счетом – 2:1. То, что команда Карло Анчелотти еще не вышла на проектную мощность, было видно еще на прошлой неделе, когда мюнхенцы лишь чудом одолели на выезде «Фрайбург».

В Бремене действующие чемпионы Германии сделали ставку на «старую гвардию». И Арьен Роббен, и Франк Рибери вышли на поле в стартовом составе, что в последнее время происходит нечасто. Стоит ли говорить о том, что именно француз и голландец соорудили эффектный гол на 30-й минуте? А под занавес тайма Давид Алаба мастерски реализовал штрафной, назначенный за снос того же Роббена.

Однако затем, поняв, что терять уже нечего, хозяева поля дали «красным» настоящий бой и едва не ушли от поражения. Уровень игры в этой встрече любимца баварских фанатов Томаса Мюллера, на счету которого по-прежнему лишь один забитый мяч в чемпионате, позволил обладателю «Золотого мяча»-1990 Лотару Маттеусу снова оседлать любимого конька:

- Мюллер не должен участвовать в Кубке Конфедераций. Мне кажется, Йоахим Лев именно так и поступит. Томаса и некоторых других игроков, на долю которых выпала большая нагрузка, он не пригласит в Россию. Тренер сделает ставку на более мотивированных и не настолько уставших футболистов, - заявил Лотар в интервью таблоиду Bild.

«Лейпциг», одержавший в субботу волевую победу над крепким и неуступчивым «Хоффенхаймом», не позволяет «Баварии» чувствовать себя вольготно на вершине таблицы. Команды по-прежнему разделяет только 3 очка. Для того чтобы амбициозные дебютанты высшего дивизиона немецкого футбола не попали в Лигу чемпионов-2017/18, должно произойти настоящее чудо.

Очередной серьезный экзамен «газировщикам» предстоит сдать 4 февраля в Дортмунде, где они сразятся с местной «Боруссией» в матче 19-го тура. А вчера главный тренер «шмелей» Томас Тухель едва ли был доволен исходом встречи со своей бывший командой – «Майнцем».

Thomas Tuchel talks #m05bvb: "I got the feeling we were content to sit back and defend" https://t.co/0N7PoBa2Cv pic.twitter.com/ukWQ0ERuj6