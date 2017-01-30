Почин Хеккинга и памятка от «стариков». Все о 18-м туре немецкой бундеслиги
«Советский спорт» представляет главные события очередного тура чемпионата Германии по футболу.
Самым ярким эпизодом немецкого тура стала игра в Леверкузене, где местный «Байер» принимал «Боруссию» из Менхенгладбаха. Обе команды минувшей осенью не выдержали напряжения борьбы на три фронта. Необходимость выкладываться на все 100% в Лиге чемпионов и несколько легковесный, при несомненной зрелищности, стиль игры не позволили коллективам своевременно включиться в привычную медальную гонку.
Но если кредит доверия «аспириновых» боссов к Рогеру Шмидту еще не исчерпан (в конце концов, команда сумела выйти из группы ЛЧ, оставив за спиной не только ЦСКА, но и «Тоттенхэм»), то Андре Шуберт в своем кресле не усидел. Под самое Рождество руководство «Боруссии» преподнесло харизматичному бритоголовому тренеру щедрый подарок в виде увольнения, а его место занял 52-летний Дитер Хеккинг.
Unser letztes Bild für heute. 🙌😁 #B04BMG #Fohlenelf pic.twitter.com/H8JltJgnuk— Borussia (@borussia) 28 января 2017 г.
Менее года назад этот специалист поставил мадридский «Реал» под прямую угрозу вылета из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, когда его «Вольфсбург» одолел королевский клуб в домашнем матче со счетом 2:0. А уже в середине октября он был отправлен в отставку, так как и дружина концерна «Фольксваген» явно забуксовала на старте нового сезона. Еще одно красноречивое свидетельство того, что в бундеслиге почти не бывает постоянных величин, имеющих основания быть уверенными в завтрашнем дне.
К 34-й минуте «Байер» повел – 2:0, а после перерыва в «лучших» традициях не только разбазарил добытое преимущество, но и упустил даже ничью. Дубль Ларса Штиндля позволил Хеккингу одержать первую победу с «жеребцами», драматичные обстоятельства которой вполне могут способствовать быстрому подъему этой самобытной команды из подвала турнирной таблицы.
Aus 0:2 mach 3:2! Was soll man dazu sagen? Good job, @borussia! #B04BMG pic.twitter.com/87v29qJFKI— BILD Sport (@BILD_Sport) 28 января 2017 г.
Интересно и то, не жалеют ли сейчас в Вестфалене о расставании со швейцарцем Люсьеном Фавром осенью 2015 года? Главный архитектор последних успехов «Боруссии» ныне успешно покоряет французскую Лигу 1 со скромной «Ниццей»…
Матч
Байер - Боруссия М - 2:3 (2:0)
Голы
Та 31 (1:0). Эрнандес 34 (2:0). Штиндль 52 (2:1). Штиндль 58 (2:2). Раффаэл 71 (2:3).
Состав
Байер: Лено, Та, Хенрихс (Едвай, 65), Топрак, Венделль, Брандт, Арангис (Хавертц, 66), Кампль, Бельараби (Кисслинг, 77), Чалханоглу, Эрнандес
Боруссия М: Зоммер, Вестергор, Вендт, Кристенсен, Янчке, Дауд, Крамер, Азар (Хан, 70), Хофманн (Дрмич, 89), Штиндль, Раффаэл (Джонсон, 85)
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
28 января 20:30, БайАрена, Онлайн-трансляция
Лидеры чемпионата, «Бавария» и «РБ Лейпциг» в 18-м туре добились трудовых побед с одинаковым счетом – 2:1. То, что команда Карло Анчелотти еще не вышла на проектную мощность, было видно еще на прошлой неделе, когда мюнхенцы лишь чудом одолели на выезде «Фрайбург».
В Бремене действующие чемпионы Германии сделали ставку на «старую гвардию». И Арьен Роббен, и Франк Рибери вышли на поле в стартовом составе, что в последнее время происходит нечасто. Стоит ли говорить о том, что именно француз и голландец соорудили эффектный гол на 30-й минуте? А под занавес тайма Давид Алаба мастерски реализовал штрафной, назначенный за снос того же Роббена.
"Als ich den Ball getroffen habe, wusste ich, dass er reingeht." @David_Alaba zu seinem wunderschönen Freistoß. #SVWFCB #MiaSanMia pic.twitter.com/dstN2IjUeY— FC Bayern München (@FCBayern) 28 января 2017 г.
Однако затем, поняв, что терять уже нечего, хозяева поля дали «красным» настоящий бой и едва не ушли от поражения. Уровень игры в этой встрече любимца баварских фанатов Томаса Мюллера, на счету которого по-прежнему лишь один забитый мяч в чемпионате, позволил обладателю «Золотого мяча»-1990 Лотару Маттеусу снова оседлать любимого конька:
- Мюллер не должен участвовать в Кубке Конфедераций. Мне кажется, Йоахим Лев именно так и поступит. Томаса и некоторых других игроков, на долю которых выпала большая нагрузка, он не пригласит в Россию. Тренер сделает ставку на более мотивированных и не настолько уставших футболистов, - заявил Лотар в интервью таблоиду Bild.
Матч
Голы
Роббен 30 (0:1). Алаба 45 (0:2). Крузе 53 (1:2).
Состав
Вердер: Видвальд, Сане, Велькович, Мойсандер, Гарсия С. (Кайнц, 81), Бауэр (Бартельс, 71), Юнузович, Гнабри, Делэйни, Писарро (Эггештайн М., 19), Крузе
Бавария: Нойер, Хуммельс, Мартинес, Алаба, Лам, Рибери (Коста, 79), Роббен (Коман, 66), Алонсо, Киммих, Левандовски, Мюллер (Саншеш, 62)
Предупреждения:
Бауэр, 42; Гарсия С., 72; Юнузович, 75; Эггештайн М., 90 - Коман, 90
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
28 января 17:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция
«Лейпциг», одержавший в субботу волевую победу над крепким и неуступчивым «Хоффенхаймом», не позволяет «Баварии» чувствовать себя вольготно на вершине таблицы. Команды по-прежнему разделяет только 3 очка. Для того чтобы амбициозные дебютанты высшего дивизиона немецкого футбола не попали в Лигу чемпионов-2017/18, должно произойти настоящее чудо.
Матч
РБ Лейпциг - Хоффенхайм - 2:1 (1:1)
Голы
Амири 18 (0:1). Вернер 38 (1:1). Забитцер 77 (2:1).
Состав
РБ Лейпциг: Гулаши, Халстенберг, Орбан, Комппер, Кейта (Кайзер, 90), Ильзанкер, Бернардо, Демме, Поульсен (Сельке, 73), Вернер (Хедира, 90), Забитцер
Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Хюбнер, Зюле Н., Фогт (Шер, 46), Амири (Шалаи, 76), Демирбай, Цубер, Руди, Вагнер, Крамарич (Ют, 63)
Предупреждения:
Поульсен, 35; Комппер, 84; Сельке, 90 - Амири, 25; Шалаи, 89; Хюбнер, 90
Удаления:
нет - Вагнер, 60
Судья:
Вольфганг Штарк (Германия)
Место и дата
28 января 17:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция
Очередной серьезный экзамен «газировщикам» предстоит сдать 4 февраля в Дортмунде, где они сразятся с местной «Боруссией» в матче 19-го тура. А вчера главный тренер «шмелей» Томас Тухель едва ли был доволен исходом встречи со своей бывший командой – «Майнцем».
Thomas Tuchel talks #m05bvb: "I got the feeling we were content to sit back and defend" https://t.co/0N7PoBa2Cv pic.twitter.com/ukWQ0ERuj6— Borussia Dortmund (@BVB) 29 января 2017 г.
Гости забили быстрый гол усилиями Марко Ройса, но в концовке игры были наказаны за потерю концентрации в обороне после подачи с правого фланга. Одержать столь необходимую победу дортмундцам не помогло и долгожданное возвращение с Кубка африканских наций лучшего бомбардира первенства Пьера-Эмерика Обамеянга.
Матч
Голы
Состав
Майнц: Лёссль, Бунгерт, Белль, Донати, Брозински, Гбамин (Рамальо, 62), Латца, Фрай (Зейдель, 69), L. Öztunali, Самперио, Муто (де Бласис, 74)
Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер, Пищек, Герреру (Гётце, 66), Гинтер, Кастро (Пулишич, 86), Вайгль, Ройс, Шюррле, Обамеянг (Дембеле, 72)
Предупреждения:
Гбамин, 54; Самперио, 75 - Шюррле, 75
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
29 января 19:30, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция
Отметим также выездную победу франкфуртского «Айнтрахта» над «Шальке 04», которая была добыта еще в пятницу. Этот успех позволил беззвездной, но дисциплинированной боевитой команде Нико Ковача выйти на третье место в чемпионате.
Матч
Шальке 04 - Айнтрахт - 0:1 (0:1)
Голы
Майер 33 (0:1).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Налдо, Хёведес, Настасич, Шёпф (Калигиури, 66), Горецка, Бенталеб (Коноплянка, 79), Гайс (Авдижай, 53), Шупо-Мотинг, Бургшталлер
Айнтрахт: Линднер, Чендлер, Вальехо Х., Очипка, Абрахам, Гачинович (Тарашай, 90), Хасебе, Маскарель, Баркок (Эктор, 85), Майер, Хргота (Сеферович, 62)
Предупреждения:
Бенталеб, 77; Колашинац, 86 - Очипка, 48
Судья:
Роберт Хартманн (Германия)
Место и дата
27 января 22:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция
Результаты других матчей 18-го тура
Матч
Голы
Сулу 32 (0:1 - автогол). Осако 36 (0:2). Модесте 42 (0:3). Сэм 66 (1:3 - пен.). Осако 72 (1:4). Йоич 85 (1:5). Руднев 89 (1:6).
Состав
Дармштадт: Эссер, Сулу, Сиригу, Холланд, Милошевич (Чолак, 68), Нимайер, Гондорф, Хеллер, Сэм, Розенталь (Федецкий, 46), Бойд (Вранчич, 74)
Кёльн: Кесслер, Ольковски, Соренсен, Хектор, Хайнц, Хёгер, Рауш (Маро, 56), Биттенкур (Йоич, 74), Клеменс, Модесте (Руднев, 50), Осако
Предупреждения:
Милошевич, 30; Бойд, 55 - Модесте, 29; Клеменс, 41; Руднев, 65; Хёгер, 66
Судья:
Роберт Кампка (Германия)
Место и дата
28 января 17:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция
Матч
Ингольштадт - Гамбург - 3:1 (2:0)
Голы
Гросс 14 (1:0). Зуттнер 22 (2:0). Коэн 47 (3:0 - пен.). Сакаи 63 (3:1).
Состав
Ингольштадт: Хансен, Матип, Брегери, Зуттнер, Хадергьонай, Коэн, Моралес, Гросс (Левельс, 90), Роджер, Лескано (Хинтерзеер, 87), Леки (Юнг, 43)
Гамбург: Матения, Дуглас, Маврай, Пападопулос, Острзолек (Юнг, 46), Сакаи, Холтби, Костич, Вальдшмидт (Дикмайер, 46), Грегорич (Мюллер, 68), Вуд
Предупреждения:
нет - Пападопулос, 44; Сакаи, 77
Судья:
Маркус Шмидт (Германия)
Место и дата
28 января 17:30, Ауди Шпортпарк, Онлайн-трансляция
Матч
Вольфсбург - Аугсбург - 1:2 (1:1)
Голы
Гомес 4 (1:0). Алтынтоп 25 (1:1). Кор 69 (1:2).
Состав
Вольфсбург: Бенальо, Брума, Родригес, Виейринья (Майораль, 72), Малли (Блащиковски, 72), Гилавоги (Арнольд, 80), Зегуйн, Герхардт, Нтеп, Луис Густаво, Гомес
Аугсбург: Хитц, Хинтереггер, Макс, Фрамбергер, Гаувелёв, Ку Чжа Чол, Алтынтоп, Моравек (Кор, 40), Бобадилья (Качар, 88), Чжи Дон Вон, Усами (Тайгль, 62)
Предупреждения:
Виейринья, 68; Луис Густаво, 89 - Макс, 9; Ку Чжа Чол, 83
Судья:
Бастиан Данкерт (Германия)
Место и дата
28 января 17:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Хаберер 39 (1:0). Петерсен 87 (2:0). Шибер 88 (2:1).
Состав
Фрайбург: Шволов, Торрехон, Союнчу, Кюблер (Игньевски, 83), Гюнтер, Грифо, Хаберер (Булут, 80), Хёфлер, Франц, Нидерлехнер (Петерсен, 74), Филипп
Герта: Ярстейн, Штарк, Брукс, Пекарик, Платтенхардт, Лустенбергер, Шелбред (Шибер, 83), Штокер (Эссвайн, 66), Дарида, Калу (Харагучи, 66), Ибишевич
Предупреждения:
Судья:
Гюнтер Перль (Германия)
Место и дата
29 января 17:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция