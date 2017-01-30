Наши санкции в ответ на список «Топ-100 НХЛ». Колонка Сергея Микулика

Все уверенно идет к тому, что НХЛ следующей зимой сделает в календаре короткий перерыв на «Матч звезд» вместо длинного – на Олимпиаду.

И нам вместо так долго вынашиваемого реванша против «живых» канадцев останется лишь возможность «воевать» с так обидевшим почти всю российскую хоккейную общественность списком 100 лучших игроков НХЛ за последнюю сотню лет. Где нашим представителям было уготовано всего-то четыре места. Это с нашими-то традициями да регалиями!



Но и здесь засада – не сможем мы толком отомстить узколобым составителям списка за их к нам невнимание. Нечем будет. К примеру, в следующем году, когда КХЛ будет справлять десятилетний юбилей, можно будет прикинуть доску почета – не из ста, конечно, но, скажем, из 25-ти персоналий. И злобно не включить туда, допустим, Кевина Даллмэна, который пусть и подбирается неотвратимо к рекорду всех времен Вячеслава Фетисова, зато ничего за все эти годы ни разу не выиграл – даже когда за СКА выступал.



– Даллмэн? – удивятся за океаном, если только узнают об этом. – Минуточку, освежим в памяти... А, вот, нашли – полтораста матчей в НХЛ за три клуба и восемь заброшенных в них шайб. Фетисова, говорите, у вас уже догоняет – к ста пятидесяти приближается? Вы там повнимательней присмотритесь – может, он форварда все-таки играет? Не могли ж мы такого Бобби Орра проглядеть.



Или – Криса Ли прокатить. Даром, что Кубки Гагарина брал – у нас из защитников тоже есть кому Кубками Стэнли похвалиться, а в той почетной сотне – никого. Так что – санкции на санкции.



Постойте, какой такой Крис Ли? Кто – он и где – НХЛ? Фармы «Айлендерс» и «Пингвинз» не считаются. Да и в какие годы это было! Нет, серьезно, он там, у вас, сейчас выходит в первом звене лучшего клуба лиги? Дайте этому крутому парню Кубок Гагарина домой привезти – мы хоть на них посмотрим. И на Ли, и на Кубок.



