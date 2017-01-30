ЦСКА все-таки трудоустроил Траоре. Свежие трансферные новости и слухи

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

ИВАНОВИЧ ОДНОЙ НОГОЙ В «ЗЕНИТЕ»

Как сообщает Daily Mail, защитник «Челси» Бранислав Иванович все-таки перейдет в «Зенит». У футболиста был вариант продолжить карьеру в «Вест Бромвиче», но английский клуб отказался от этой идеи.

Ожидается, что серб заключит контракт с «Зенитом» на 3.5 года и будет получать 5 миллионов евро в год. Окончательное решение о переходе должно быть принято до конца сегодняшнего дня.

ПСВ НАЗВАЛ ЦЕНУ НА ПРОППЕРА

Технический директор ПСВ Марсель Брандс заявил о том, что голландский клуб готов продать полузащитника Дэви Проппера в «Зенит», но для этого питерцам нужно заплатить приличную сумму.

- Если они могут предложить от 20 до 25 миллионов, то мы будем готовы для продажи. У нас достаточно полузащитников», — цитирует Брандса издание Voetbalzone.

Напомним, что ранее «Зенит» предлагал за Проппера 14 миллионов евро, но ПСВ не устроила эта цена.

БОРДАЧЕВ ПЕРЕШЕЛ В «ОРЕНБУРГ»

Защитник «Томи» Максим Бордачев продолжит карьеру в «Оренбурге». Об этом заявил спортивный директор сибирского клуба Игорь Кудряшов.

- Сегодня мы получили подписанные документы об аренде Бордачева, — цитирует Кудряшова ТАСС.

Футболист уже присоединился к своей новой команде.

Напомним, что из-за финансовых трудностей «Томь» лишилась многих футболистов, которые расторгли контракты в одностороннем порядке.

КЕРЖАКОВА И РЯЗАНЦЕВА В «УФЕ» НЕ БУДЕТ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отметил, что полузащитника Александра Рязанцева и нападающего Александра Кержакова не будет в клубе из столицы Башкирии.

- Почвы под разговорами о возможном переходе Рязанцева и Александра Кержакова в «Уфу» нет, мы не вели переговоров по этим футболистам. Александр Пуцко продолжает тренироваться с командой, набирает форму, но о его будущем пока сказать нечего. Что касается подписания контракта с Беленовым, то в ближайшие несколько дней о его переходе должно быть объявлено официально, - приводит слова Газизова «Чемпионат».

ТРАОРЕ ВСЕ-ТАКИ УЙДЕТ ИЗ ЦСКА

Нападающий Ласина Траоре, который выступает за ЦСКА на правах аренды, скорее всего, покинет армейский клуб. 11

- Официально сделка ее не состоялась, но, скорее всего, Траоре перейдет в «Бешикташ», - отметил агент футболиста Дмитрий Селюк.

Напомним, что права на Траоре принадлежат «Монако».