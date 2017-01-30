К немцам – за золотом. Третьяков и Мурашов победили в Германии

Золото Александра Третьякова в Кенигзее и Руслана Мурашова в Берлине, а также другие результаты россиян в зимних видах спорта – в обзоре выходных от «Советского спорта».

БОБСЛЕЙ/СКЕЛЕТОН

Что было: этап Кубка мира

Где было: Кенигзее (Германия)

Результат сборной России: 1 золото, 1 бронза

Хорошо, что у нас есть Третьяков! Олимпийский чемпион Сочи в борьбе за первое место оказался сильнее корейца Сунбин Юна и одержал уже вторую победу в сезоне – в декабре Александр также стал лучшим в американском Лэйк-Плэсиде. Этот успех помог россиянину подняться на 6-е место в общем зачете (напомним, что он пропустил один старт Кубка мира из-за временного отстранения со стороны Международной федерации). К слову, Никита Трегубов – бронзовый призер предыдущего этапа в Сенкт-Морице – в минувший уик-энд стартовал в другом вместе. Вместе с Юлией Канакиной они отправились на молодежный чемпионат планеты в Сигулду, где взяли два золота.

В соревнованиях бобслеистов в Кенигзее успешно выступил Алексей Стульнев. В заездах двоек он показал итоговый 4-й результат, а в четверках впервые в карьере попал на подиум, завоевав бронзу. В то же время лидер сборной России и один из фаворитов в борьбе за Большой хрустальный глобус – Александр Касьянов - остался в обоих видах 10-м и 6-м, соответственно, при этом сохранил лидерство в зачете четверок.

Напомним, что именно в Кенигзее в феврале состоится отобранный у Сочи чемпионат мира по бобслею и скелетону.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Что было: этап Кубка мира

Где было: Берлин (Германия)

Результат сборной России: 1 золото, 1 серебро, 2 бронзы

Последний перед главными стартами сезона этап Кубка мира принес российской сборной 4 медали. Возможно, было бы больше, но… Павел Кулижников из-за проблем со здоровьем не появлялся на льду с декабря. Не было его и в Берлине. Впрочем, даже без Павла среди наших конькобежцев есть кому претендовать на золото. Руслан Мурашов в отсутствие главного конкурента и друга внутри сборной неважно выступил в первый день этапа, оставшись лишь 7-м по итогам 1-й серии забегов на 500 м. Зато выстрелил в последний – голландцы Роналд Мулдер и Кай Вербей умылись горькими слезами глядя на то, как россиянин обходит их в борьбе за золото. «Я просто исправил ряд ошибок, которые допустил в пятницу», - отметил Мурашов.

Увы, его победа осталась для нас единственной в Берлине. Денис Юсков на любимой «полуторке» не смог выбежать из 1.46,00 – именно это удалось Кьелду Нуйсу, который и возглавил протокол. Чемпион мира остался с серебром. Еще две бронзы – на счету Ольги Фаткулиной (500 м) и Анны Юраковой (3000). За последнюю надо порадоваться отдельно – в текущем сезоне прогресс россиянки очевиден. Если продолжит прибавлять такими темпами – скоро и Мартина Сабликова с Ирен Вюрст ей будут по плечу.

САННЫЙ СПОРТ

Что было: чемпионат мира

Где было: Инсбрук (Австрия)

Результат сборной России: 2 серебра, 1 бронза

Три медали - именно таков был план нашей Федерации санного спорта, озвученный ее президентом Наталией Гарт до старта турнира. Однако российские болельщики рассчитывали на более высокие результаты. Роман Репилов и Семен Павличенко приехали в Инсбрук лидерами общего зачета Кубка мира, на счету Павличенко при этом было золото недавнего чемпионата Европы (второе в его карьере после Сочи-2015). Кроме того, Татьяна Иванова одержала победу в спринте и взяла бронзу в обычной гонке на этапе мирового Кубка в латвийской Сигулде ровно неделю назад. Увы, в Австрии достижения наших саночников оказались значительно скромнее.

В соревнованиях мужчин оба личных золота достались хозяину трассы Вольфгангу Киндлу. Именно он в борьбе за 1-е место и в спринте, и в главном старте (по сумме двух попыток) опередил нашего Репилова – Роман стал двукратным серебряным призером. Павличенко в число медалистов попасть на сумел – в спринте он остался 4-м, в обычной гонке – 5-м, а Иванова и вовсе не пробилась в десятку лучших по итогам главного старта. Заключительную, третью награду – бронзу – нам принесла командная эстафета в составе того же Репилова, Ивановой и мужского дуэта Александр Денисьев/Владисл ав Антонов.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Что было: этап Кубка мира

Где было: Фалун (Швеция)

Результат сборной России: без медалей

В отличие от прошлого года, визит в Фалун на этот раз нашей команде медалей не принес. Не помогло даже возвращение лидеров – Сергея Устюгова и Натальи Матвеевой, пропустивших предыдущий этап в шведском же Ульрисехамне. В любимом спринте Сергей показал 3-е время в квалификации, однако решающая гонка ему не удалась – в итоге он остался лишь 13-м (и все равно – лучшим из россиян). Матвеева, побеждавшая две недели назад в Тоблахе, выступила чуть лучше, но до наград тоже не дотянулась – 7-е место. Масс-старты на 30 км (у мужчин) и 15 км (у женщин) наш тренерский штаб тоже особо не порадовали. Лучшие результаты показали Александр Бессмертных, год назад взявший в Фалуне серебро в гонке на 10 км классикой, и Полина Кальсина, ставшие 8-м и 12-й. Теперь лучших лыжников планеты ждет далекий переезд – в Пхенчхан, где предолимпийский старт пройдет уже в эти выходные.

СНОУБОРД

Что было: этап Кубка мира

Где было: Рогла (Словения)

Результат сборной России: без медалей

Супруги Алена Заварзина и Вик Уайлд стали лучшими в российской сборной – вот только до наград не дотянулись. Заварзина, как и Екатерина Тудегешева, уверенно добралась до четвертьфинала – но там обе наши сноубордистки и отсеялись (Алена в протоколе стала 5-й за счет лучшего результата в квалификации). Уайлд не дошел и до этой стадии – двукратный чемпион Сочи завершил этап 11-м. Чемпион России – Станислав Детков – и вовсе выступил провально, заняв лишь 43-ю строчку.