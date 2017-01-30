Губерниев: Украина не против российского гимна! Не пишите всякий бред! (видео)

Дикий скандал с примесью национализма разгорается в интернете. И в этой истории надо поставить точку.





Украинские биатлонисты не дослушали гимн России во время церемонии награждения призеров эстафеты на ЧЕ

Медиа-служба СБР: Украинцы ушли с пьедестала во время исполнения российского гимна из-за технической накладки

Вот смотрите, прошел чемпионат Европы по биатлону. Сборная России на нем выступила успешно, собрала кучу медалей.

Но на ютубе появляется ролик с названием «Украинские биатлонисты не захотели слушать гимн РФ и всех согнали с пьедестала». Мол, это опять конфликт между двумя странами. Хотя все выглядит очень странно и неестественно, потому что с пьедестала пошли все три страны.

Я позвонил популярному комментатору «Матч ТВ» Дмитрию Губерниеву, который тогда был в эфире. Нужно поставить точку в этой истории.

- Что там случилось, Дмитрий?

- Это была цветочная церемония! Гимн включили по ошибке организаторы. Разумеется, все спортсмены, включая российскую сборную, по привычке начали спускаться с пьедестала, чтобы готовиться к церемонии награждения. Гимн потом второй раз звучал!

- Вот в чем дело!

- Единственное, я обратился в эфире к россиянам: «Ребят, если услышали гимн – постойте!» Но понятно, что спортсмены не сообразили, и все такое прочее.

Поэтому любителей заговоров прошу успокоиться. Никто не против российского гимна. Это бред, если кто думает иначе. И не надо примешивать политику к спорту.

- Потому что эфир видели не все, а по интернету летает ролик на 30 секунд, кто второго гимна нет – он обрезан.

- Да не должно было там просто быть этого гимна! Его включили по ошибке, повторяю. А когда ошибку поняли, то гимн выключили. Но замечу еще вот что – организаторы напрасно прервали гимн, потому что сама церемония награждения в эфир не попадала. Просто стоял общий план стадиона. Тут поляки до конца как бы не доработали.

Но проблема выеденного яйца не стоит. И закончу тему так: «Пока живут на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки». Привет большой всем, заговорщики!

- Россияне очень хорошо выступили на чемпионате Европы, собрали кучу медалей. Почему так выстрелили?

- Мы всегда на чемпионатах Европы хорошо выступаем. Просто теперь выступили очень хорошо. Теперь нужно грамотно распорядиться ближайшим резервом на чемпионате мира, чтобы усилить команду.

- Сейчас спорят – брать ли в команду Логинова? Ваше мнение?

- Думаю, что возьмут Логинова и Старых. И правильно сделают!