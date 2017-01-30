Что нас ждет через 500 дней?

«Советский спорт» отмечает важную дату – осталось 500 дней до старт чемпионата мира по футболу-2018. Того самого, что впервые пройдет в России. И станет НАШИМ чемпионатом.



Виталий Мутко, вице-премьер РФ:



- Мы всегда проводим спортивные соревнования с душой, с открытым сердцем, мы рады гостям. ЧМ-2018 – это возможность изменить отношение к футболу в стране. Оставить наследие в виде современной городской спортивной инфраструктуры, аэропортов, дорог, гостиниц, современных стадионов, тренировочных полей.

Все мы делаем для себя, для развития своей страны. В целом чемпионат даст толчок развитию 11 городов, их инфраструктуры.

Павел Колобков, министр спорта РФ:

- Подготовка к чемпионату мира идет по плану. Еще несколько месяцев назад в ФИФА сказали, что впервые подготовка к мировому первенству по футболу проходит очень организовано - от строительства стадионов до подготовки тренировочных баз. Все, что можно делать, от нас зависящее - мы делаем. Мы строим спортивные объекты для проведения спортивного праздника.

Николай Гуляев, глава Москомспорта:

- Москва должна удивлять и своим меняющимся обликом, и постоянно возрастающим потоком туристов. В Москве пройдет 12 матчей чемпионата мира. И особое внимание мы уделим фан-зоне, которая будет расположена перед МГУ.

В июне 2017-го планируем получить разрешение на ввод стадиона «Лужники», а на октябрь запланирован тестовый матч с участием сборной России с полной загрузкой. По обязательствам мы должны провести три мероприятия на стадионе до начала ЧМ-2018. Все строительные работы вокруг стадиона к июню 2017 года уже будут завершены. Благоустроенная территория стадиона будет жемчужиной не только города, но и страны.



