Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Спартак
Бенди  Казахстан- : -Россия
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Минск
Футбол  Лас-Пальмас- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Мяус: С нами шведы и финны точно будут играть по-другому

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Мяус: С нами шведы и финны точно будут играть по-другому

За восемь часов до начала первого матча сборной России с Казахстаном на ЧМ-2017 по хоккею с мячом корреспондент «Советского спорта» поговорил с наставником нашей национальной команды Сергеем Мяусом.

- Сергей Анатольевич, вы довольны подготовкой к чемпионату мира?
- Мы в Швеции уже неделю. Привыкали, тренировались, проводили большие теоретические занятия. У нас царит спокойная уверенность. Я это так называю.

- Чего ждете от первого матча с Казахстаном?
- Первая встреча – настрой задел на весь чемпионат. Хочется увидеть уверенную игру подопечных.

- Какой сегодня у команды распорядок дня?
- С 8.00 до 9.00 – завтрак, мы встретились, поговорили. От дневных раскаток отказались, поскольку ехать достаточно далеко (команда живет в Евле, от которого до Сандвикена около 25 км. – Прим. ред.). Поэтому с 11.00 до полудня у ребят прогулка. Затем – обед. В 16.00 – теоретическое занятие и в 17.00 (за два часа до стартового свистка) выезд на игру. Кстати, Павел Франц у нас отвечает за разминку.

- Довольна ли команда бытом? Восемь лет назад участники чемпионата мира жаловались на однообразие в питании.
- Жаловаться не в наших правилах. Где будем жить, мы знали год назад. Все команды, кроме хозяев, поселили в одном отеле. Мы примерно представляли, что это такое и чего не будет хватать. Завтракаем и ужинаем мы вместе со всеми, а обедать мы ходим в соседний отель. Там тихо и спокойно.

- Игроки и тренеры посмотрели первый матч ЧМ-2017 Швеция – Финляндия, завершившийся крупной победой хозяев 8:2?
- Ребята решили поберечь эмоции и отправились в отель, а весь тренерский штаб игру смотрел на стадионе. Мы быстро поняли, что игра для обеих команд – технико-тактическая, даже тренировочная. Финны не могли, шведы не хотели. Полюбовались, конечно, владением мячом, но на самых средних скоростях. Никакого накала не было. Это – камуфляж.

- С Россией они будут играть по-другому.
- Не сомневаюсь в этом. Но у сборной России другая философия. Надеюсь, сегодня в матче с Казахстаном ребята будут задавать иной, более быстрый темп.

- Все здоровы?
- В целом, да. Мелкие простуды мы не считаем.

- Удачи!

P.S. Напоминаем, мачт Россия – Казахстан начнется в 21.00 (мск.) и будет показан в прямом эфире федерального канала «Матч ТВ».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Мяус: Сборная России нацелена только на золотые медали мирового первенстваГлавный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус рассказал, какую задачу команда будет решать на предстоящем чемпионате мира.Главный тренер сборной России: В сборной будут игроки, готовые биться за флагГлавный тренер сборной России: В сборной будут игроки, готовые биться за флагГлавный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус в эксклюзивном интервью рассказал, как команда будет готовиться к ЧМ-2017.Сергей Мяус будет отвечать за проведение соревнованийСергей Мяус будет отвечать за проведение соревнований14 декабря произошли изменения в структуре Федерации хоккея с мячом России.Сергей Мяус: Ломанова проверять не нужноСергей Мяус: Ломанова проверять не нужноПеред вылетом игроков и тренеров в Швецию наставник национальной команды ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта» и объяснил отСыктывкар ждут в СуперлигеСыктывкар ждут в СуперлигеСтолицу Республики Коми посетил главный тренер мужской национальной сборной России Сергей Мяус.Свешников и Франц войдут в штаб сборной РоссииСвешников и Франц войдут в штаб сборной РоссииОб этом корреспонденту «Советского спорта» сообщил главный тренер национальной команды Сергей Мяус.Сергей Мяус: Драка украинцев и монголов бенди не краситГлавный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус считает, что драка игроков Украины и Монголии в матче за третье место дивизиона «Б» чемпионата мира в Ульяновске не красит этот вид спорта.В автобусе со сборной РоссииВ автобусе со сборной РоссииКорреспондент Sovsport.ru совершил 100-километровое путешествие на матч чемпионата мира по хоккею с мячом Россия – США.Победа и колобок для именинникаПобеда и колобок для именинникаВ день четвертьфиналов Сергею Мяусу исполнилось 57 лет. Команда сначала подарила ему победу и путевку в полуфинал.Сборная России проиграла шведам на чемпионате мираСборная России проиграла шведам на чемпионате мираВ главном матче предварительного этапа Россия уступила Швеции 3:6. Ровно половину шведских голов забил форвард Кристофер Эдлунд.Сергей Мяус о тепличных условиях, «Барселоне», и ульяновской «Маракане»Сергей Мяус о тепличных условиях, «Барселоне», и ульяновской «Маракане»Главный тренер сборной России ответил на вопросы Sovsport.ru.
Главные новости
Футбол
Азмун летом может перейти в «Эвертон»
Футбол
Панченко покинул сбор «Динамо» в Турции
Биатлон
Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону будет утвержден 31 января
Футбол
Рондон может перейти в китайский клуб Витселя
Футбол
ПСВ готов продать Проппера в «Зенит» за 20-25 млн евро
Теннис
Гаврилова победила Калинскую и вышла на Кузнецову
Футбол
Джафар, не подошедший ЦСКА, присоединился к «Актобе»
Футбол
Ивелин Попов: «Копенгаген» играет в Лиге Европы и будет готов лучше «Спартака»
Футбол
Генрих Мхитарян: «Манчестер Юнайтед» хочет выиграть все турниры, в которых участвует
Футбол
Нобель Арустамян: Вероятность того, что Миранчук продлит контракт с «Локомотивом» есть, но она минимальна
все новости
Сергей Мяус
Сергей Мяусвсе новости