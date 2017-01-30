Сергей Мяус: С нами шведы и финны точно будут играть по-другому

За восемь часов до начала первого матча сборной России с Казахстаном на ЧМ-2017 по хоккею с мячом корреспондент «Советского спорта» поговорил с наставником нашей национальной команды Сергеем Мяусом.

- Сергей Анатольевич, вы довольны подготовкой к чемпионату мира?

- Мы в Швеции уже неделю. Привыкали, тренировались, проводили большие теоретические занятия. У нас царит спокойная уверенность. Я это так называю.

- Чего ждете от первого матча с Казахстаном?

- Первая встреча – настрой задел на весь чемпионат. Хочется увидеть уверенную игру подопечных.

- Какой сегодня у команды распорядок дня?

- С 8.00 до 9.00 – завтрак, мы встретились, поговорили. От дневных раскаток отказались, поскольку ехать достаточно далеко (команда живет в Евле, от которого до Сандвикена около 25 км. – Прим. ред.). Поэтому с 11.00 до полудня у ребят прогулка. Затем – обед. В 16.00 – теоретическое занятие и в 17.00 (за два часа до стартового свистка) выезд на игру. Кстати, Павел Франц у нас отвечает за разминку.

- Довольна ли команда бытом? Восемь лет назад участники чемпионата мира жаловались на однообразие в питании.

- Жаловаться не в наших правилах. Где будем жить, мы знали год назад. Все команды, кроме хозяев, поселили в одном отеле. Мы примерно представляли, что это такое и чего не будет хватать. Завтракаем и ужинаем мы вместе со всеми, а обедать мы ходим в соседний отель. Там тихо и спокойно.

- Игроки и тренеры посмотрели первый матч ЧМ-2017 Швеция – Финляндия, завершившийся крупной победой хозяев 8:2?

- Ребята решили поберечь эмоции и отправились в отель, а весь тренерский штаб игру смотрел на стадионе. Мы быстро поняли, что игра для обеих команд – технико-тактичес кая, даже тренировочная. Финны не могли, шведы не хотели. Полюбовались, конечно, владением мячом, но на самых средних скоростях. Никакого накала не было. Это – камуфляж.

- С Россией они будут играть по-другому.

- Не сомневаюсь в этом. Но у сборной России другая философия. Надеюсь, сегодня в матче с Казахстаном ребята будут задавать иной, более быстрый темп.

- Все здоровы?

- В целом, да. Мелкие простуды мы не считаем.

- Удачи!

P.S. Напоминаем, мачт Россия – Казахстан начнется в 21.00 (мск.) и будет показан в прямом эфире федерального канала «Матч ТВ».