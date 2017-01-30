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Черный январь. Что происходит с «Ливерпулем»?

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Черный январь. Что происходит с «Ливерпулем»?
Источник: Reuters

«Ливерпуль», так ярко выглядевший осенью, в январе выиграл всего один матч из восьми. «Советский спорт» разбирается, что же случилось с командой Юргена Клоппа.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

В последний день 2016 года «Ливерпуль» обыграл на своем поле «Манчестер Сити». Матч получился не таким красивым, как того многие ожидали, но победа «красных» была абсолютно заслуженной и справедливой. Казалось, команда Юргена Клоппа прочно утвердилась в роли главного преследователя «Челси».

В январе «Ливерпуль» выиграл всего один матч из восьми. У клуба 4-го дивизиона «Плимут Аргайл». Со счетом 1:0. В переигровке 1/32 финала Кубка Англии. На прошедшей неделе «красные» потерпели три поражения подряд, и все – на «Энфилде». Последний раз такое было осенью 2012 года, еще при Брендане Роджерсе. А Клопп в качестве тренера три раза подряд проигрывал дома и вовсе десять лет назад, в 2007-м, еще возглавляя «Майнц».

«Ливерпуль» поочередно вылетел из Кубка лиги, уступив «Саутгемптону» и в ответном полуфинале (0:1) и из Кубка Англии, потерпев поражения от аутсайдера «чемпионшипа» (второго по силе дивизиона) «Вулверхэмптона» (1:2). И, таким образом, практически лишился шансов выиграть какой-либо трофей в этом сезоне – остался только чемпионат, где «красные» отстают от лидера – «Челси» - на 10 очков.

В ЧЕМ ПРИЧИНА?

Плохая физическая форма?

Когда команда попадает в такое пике, как это случилось с «Ливерпулем», одно из первых объяснений случившегося – функциональный спад. В случае с «красными» это особенно актуально. Футбол Клоппа, который он культивирует в «Ливерпуле»- максимально энергозатратный, и это прекрасно известно. Прессинг, контрпрессинг, работа каждого игрока на команду – все это требует больших физических усилий.

Не случайно летом Клопп переманил из «Баварии» тренера по физподготовке Андреса Корнмайера, который до этого работал и с различными сборными Германии. Многие назвали этот переход одним из важнейших трансферов, которые совершил «Ливерпуль» в межсезонье.

«Красные» действительно очень много бегают. По этому показателю они первые в премьер-лиге – 2579,5 км (например, у «Манчестер Юнайтед» на 200 км меньше). В среднем – 117,25 км за матч.

Стал ли «Ливерпуль» меньше бегать в январе, что могло бы свидетельствовать о плохой физической форме и о том, что Клопп загнал команду, как говорят некоторые болельщики? В том то и дело, что нет. В январе «красные» снова на первом месте в лиге по пробегу – 473,8 км. В среднем – 118,45 км за матч, то есть даже больше, чем в среднем по сезону.

Значит, с физической формой все в порядке, тем более что с «Плимутом» и «Вулверхэмптоном« в Кубке Англии играл, по сути, молодежный состав, который Клопп загнать не мог.

Потери лидеров?

С чем еще может быть связан спад? Правильно, с тем, что из игры выпадают ведущие футболисты. И это как раз про «Ливерпуль». Хотя дело не только в травмах (в отличие от прошлого сезона, сейчас в команде никакой эпидемии нет).

В январе «красным» очень не хватало Мане – сенегалец уехал на Кубок Африки. Он – лучший снайпер «Ливерпуля» в премьер-лиге (9 голов) и второй бомбардир в команде по системе «гол+пас» (13 очков). Но Мане – это не только забитые мячи и передачи. Это еще и скорость, прессинг, работа на команду. Например, он выигрывает единоборство в среднем каждые 12 минут – это лучший показатель среди игроков группы атаки «Ливерпуля».

Иногда статистика бывает неверна – футбол нельзя измерить голыми цифрами. Но в данном случае цифры показывают, насколько Мане важен для «Ливерпуля». С сенегальцем на поле «красные» забивают в среднем 2,6 гола за матч, без него – 1. С африканцем «Ливерпуль» выиграл 15 матчей из 21 (если брать все турниры), без него – только 3 из 10. Как говорится, почувствуйте разницу.

Как заметил один болельщик «красных», последний раз Камерун, с которым Сенегал играл в четвертьфинале Кубка Африки, так поддерживали в Англии (разумеется, все те, кто болеет за «Ливерпуль») только в 1990 году, когда «неукротимые львы» играли с ненавистной Аргентиной на чемпионате мира. Чаяния фанатов сбылись – Камерун победил, и, по иронии судьбы именно Мане не забил решающий пенальти в послематчевой серии. Клуб тут же выслал за ним частный самолет, африканец уже вернулся в расположение «Ливерпуля» и, скорее всего, попадет в заявку на вторничный матч с «Челси».

Плюс выпадали из-за травм защитники Матип и Клайн, никак не может набрать форму вернувшийся после повреждения Коутинью. Показательный момент – в сентябре-октябре, когда атакующее трио Коутиньо-Фирмино-Мане было в порядке, «Ливерпуль» в среднем забивал 2,75 гола за матч. Стоило ему распасться (сначала получил травму Коутиньо, потом уехал Мане), как результативность пошла вниз и в декабре-январе составила 1,55 гола за игру.

В этой связи, кстати, серьезной критике подвергся Старридж, который не смог подхватить падавшее знамя. Еще свежи в памяти моменты, которые он упустил в ответном полуфинале Кубка лиги с «Саутгемптоном».

«Он не отходит назад, в глубину поля. Сейчас он способен только завершать атаки, он не делает ничего больше. Он никак не может быть заменой Мане», - заметил экс-защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sport Джейми Каррагер.

Ошибки Клоппа?

Да, такое тоже вполне имеет место быть. Немца сейчас сильно критикуют за то, что он выставлял в матчах Кубка Англии молодежный состав (например, в первой игре с «Плимутом» он был второй по наименьшему среднему возрасту за всю историю). Отнесись он к турниру более серьезно, все могло быть иначе. Побед было бы не одна, а три, и не в восьми, а в семи матчах. И сейчас все говорили бы не о кризисе, а о небольшом спаде, тем более что встречу с «МЮ» «красные» провели на хорошем уровне.

«У «Ливерпуля» нет еврокубков в этом сезоне. Клопп просто показал свое слабое понимание сути английского футбола и проявил неуважение к нему», - главный английский эксперт Гари Линекер был суров.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Поскольку команда вылетела из всех кубков и не играет в Европе, у «Ливерпуля» в феврале будет всего три матча – таковы причуды английского календаря. Более того, между играми с «Тоттенхэмом» и «Лестером» - пауза длиною в 15 дней. В строю будут все лидеры – Мане, Коутиньо, Матип.

Так что у Клоппа будут все возможности, чтобы хорошенько поработать с командой и привести ее в чувство. Титулов в этом году у «Ливерпуля», видимо, не будет, но поставленная перед сезоном задача – быть в четверке и пробиться в Лигу чемпионов – по-прежнему выглядит решаемой.

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