Антонио Конте: «Челси» вырос, поэтому «Ливерпулю» будет тяжело

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча с «Ливерпулем» ответил на вопросы журналистов.

– Любой команде непросто играть на «Энфилде», – говорит наставник «синих». – Думаю, «Челси» ждет очень тяжелая встреча, потому что после трех поражений подряд команда Юргена Клоппа будет серьезно настроена.

В нашей команде все знают, как устроен футбол. Тренерский штаб не раз сталкивался с подобными ситуациями. Самое главное – настроиться на эту игру должным образом. Они будут опасны, это факт.

Вспоминая сентябрьский матч с «Ливерпулем», который завершился победой мерсисайдского клуба (2:1), Конте сказал следующее:

– Еще тогда я сказал, что эта команда является уже сформированным коллективом. Но сказать то же самое о нашем клубе я не мог. Однако, прошло уже четыре месяца и многое поменялось.

Сейчас мы уверены в своих силах. Мы выросли, как команда и поэтому «Ливерпулю» будет сложнее, чем это было в первом круге.

Завтра итальянский специалист проведет матч на домашней арене «Ливерпуля» в качестве наставника. В статусе футболиста «Ювентуса» ему так и не удалось сыграть на этой арене.

– Конечно, мне обидно, что я так и не сыграл на этом прекрасном стадионе. Выйти на поле этой арены – нечто захватывающее, но сейчас я думаю только о завтрашнем матче. Мы должны быть готовы к любому повороту событий. Уверен, на «Энфилде» будет великолепная атмосфера.

Нам важно сыграть в свой футбол и сделать это на высоких скоростях, действуя очень внимательно, а после посмотрим, к чему это приведет.

Также главный тренер «синих» оценил своего завтрашнего соперника, отметив, что «красные» будут вести борьбу за чемпионство до окончания сезона.

У Юргена Клоппа по-настоящему хорошая команда. Уверен, что они входят в число претендентов на титул, и будут биться до самого последнего тура.