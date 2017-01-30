«За нас не будет стыдно». Российские боксеры готовы к турниру WSB

В Москве прошла пресс-конференция организаторов первого этапа Всемирной серии бокса (WSB), в котором российская команда встретится со сборной Казахстана.

Турниры серии WSB – это что-то среднее между любительским и профессиональным боксом. Групповой этап будет продолжаться до апреля включительно в разных странах. Каждую неделю-две боксеры будут проводить поединки, которые будут рассчитаны на пять раундов по три минуты.

Генеральный менеджер команды Кирилл Щекутьев подчеркнул, что одним из важных изменений стала смена названия российской команды.

«Российская команда в предстоящем сезоне будет называться не Russian Boxing Team, как это было в прошлом году, а Patriot Boxing Team», - подчеркнул Щекутьев.

Главный тренер россиян Олег Меньшиков сообщил, что в составе российской команды по итогам сбора в Сочи произошли изменения в весовых категориях до 56, 75 и 91 кг. В них выступят другие боксеры.

«В составе команды 4 февраля на ринг в матче со сборной Казахстана выйдут Батор Сагалуев - в весовой категории до 49 килограммов, Артем Хотенов - в категории до 56 кг, Ратмир Абдурахманов - в категории до 64 кг, Раджаб Раджабов - в категории до 75 кг и Илья Квасников - в категории до 91 кг, - сказал Меньшиков. - Окончательное решение по составу команды было принято после тренировочного сбора команды в Сочи».

Сегодня команда заезжает на непродолжительный сбор в Чехов, 3 февраля пройдет взвешивание, а 4 февраля состоятся бои», - добавил Меньшиков.

Он пообещал, что российская команда подойдет к турниру во всеоружии и покажет достойный результат.

«У нас прошел хороший тренировочный сбор в Сочи - команда готова, и вам за нас не будет стыдно, - сказал Меньшиков. - Наша задача - выйти из группы, а, значит, занять третье место. Все идет по плану, а дальше будет видно. Своих соперников мы хорошо знаем».

Далее Щекутьев рассказал о развитии WSB, состав участников которой может увеличиться до 20 команд. Он сообщил, что если ранее состав команды к турниру набирался на основе базовой команды сборной России, в ближайшие годы это может измениться.

«В данный момент в Великобритании тестируется новая система. Согласно ей, в отборочном турнире участвуют несколько команд. Победитель турнира, то есть – лучшая команда, и будет представлять страну на международных соревнованиях», – сказал Щекутьев.

В турнире WSB участвуют 12 команд, на предварительной стадии разбитые на три группы. Соперниками россиян будут команды из Китая, Казахстана и Узбекистана. Российская команда Patriot Boxing Team откроет соревнование 4 февраля матчем в Москве с казахстанским коллективом Astana Arlans.