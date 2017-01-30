Борис Майоров: Не волнуйтесь за Знарка! Из-за сборной он ЦСКА не уступит
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о противостоянии двух армейских клубов на финише регулярного чемпионата.
Борьба между СКА и ЦСКА за первое место в турнирной таблице на финише регулярного чемпионата КХЛ продолжается и обещает до самого конца быть весьма упорной. Сейчас москвичи всего на два очка отстают от питерцев.
При этом главному тренеру СКА Олегу Знарку на следующей неделе предстоит оставить свою команду и сосредоточиться на работе в сборной России. Не помешает ли это Знарку удержать СКА на первом месте в таблице?
- Судя по тому, как питерские армейцы выступали после прошлых пауз в чемпионате – проблем тут ждать не стоит, - считает Борис Майоров. - Знарок работал в этом сезоне со сборной и на Кубке мира, и на уже двух этапах Евротура. Но СКА при этом уверенно шел в лидерах.
Ничего страшного и сейчас не будет, если тренер на недельку отойдет от клуба в сторону. Для команды даже полезно отдохнуть некоторое время от своего наставника. Люди так устроены – они устают от общения друг с другом. Им нужна передышка.
Тем
более, что у
Знарка квалифицированны
Я не думаю, что СКА упустит первое место в регулярке. Обратите внимание, у двух армейских клубов сейчас абсолютно идентичный календарь – они будут играть против одних и тех же команд.
После паузы и СКА, и ЦСКА сыграют со «Спартаком», ХК Сочи и «Торпедо». И тут надо отметить, что и те, и другие армейцы оступаются дома крайне редко.
Правда, есть шанс, что очки у СКА отберет перед паузой «Магнитка». Думаю, что это единственный шанс москвичей вырваться вперед. Тут надо отметить, что у питерцев временно развалилось ударное звено. Павел Дацюк улетал на Матч Звезд НХЛ. И вот сейчас только возвращается. Пока пройдет акклиматизация, восстановление после дальнего перелета и затянувшегося для него перерыва в чемпионате…
А ведь Павел – связующий игрок первого звена СКА, в котором сейчас отсутствует и Сергей Плотников. «Магнитка» при этом – очень устойчивая команда. Много сопернику не позволяет и здорово реализует большинство. Но, повторюсь, если питерцы в битве с уральцами очки не потеряют, то первого места в гладком чемпионате уже не отдадут.