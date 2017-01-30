Смотрите – это будущее футбола! Как американцы опередили время на 30 лет

Не так давно поступило предложение кардинально изменить футбольные правила, чтобы сделать игру более зрелищной: отменить офсайд, ввести оранжевую карточку, удалять с поля после пяти фолов…

Наверняка бы это сочли за бред сумасшедшего, если бы автором предложения не был великий игрок и экс-тренер сборной Нидерландов, трехкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен. К таким людям принято прислушиваться. Тем более, если учесть его новый пост – директор по техническому развитию ФИФА.

Наряду с такими изменениями правил, как замены по ходу матча без остановки игры, ван Бастен предложил видоизменить пенальти. Вместо традиционного удара с 11-метров, когда дуэли вратаря игрока никто больше не мешает, Марко предлагает ввести футбольные буллиты, почти как в хоккее.

Футбольный буллит в понимании голландца выглядит так: игрок начинает разбег с 25-ти метров, пытаясь обыграть вратаря. На это ему дают 8 секунд. По мнению одного из лучших игроков за всю историю футбола, чтобы забить буллит требуется больше мастерства, чем для того, чтобы реализовать пенальти. Такой способ более справедлив и менее похож на лотерею.

При чем здесь Америка?

Вопрос актуальный. Вроде говорим про ван Бастена, про буллиты. В пору вспоминать хоккей. Но буллиты и у нас в России в хоккее есть. Так при чем же здесь Америка?

Кто-то забыл а многие даже и не знали, но сначала американцы пытались привить своему народу любовь к «соккеру», привозя звезд, таких, как легендарный Пеле. Потом, в 1996 году, они попытались перекроить футбольные правила. В МЛС отменили добавочное время – игра заканчивалась, когда обратный отсчет времени на табло останавливался на цифрах 00:00 и звучала сирена. Также они отменили дополнительное время и… ничьи.

Если основное время заканчивалось вничью, судья назначал серию послематчевых… буллитов. Да, именно буллитов! Игрок с мячом начинал движение в сторону ворот с отметки в 35 ярдов и пытался забить гол. На все про все ему дается 5 секунд. Вот как это выглядело. Неужели не увлекательнее, чем серия пенальти?

Это одна из последних серий буллитов. В 1999 году в МЛС отказались от этой практики, как и от обратного отсчета времени с финальной сиреной. Эти правила оттолкнули любителей футбола по традиционным правилам и не смогли способствовать привлечению новой аудитории.

До нас эти правила дойдут в лучшем случае лет через 10 – футбол, ведь, очень консервативен. А в США по ним играли уже 20 лет назад. Правила не прижились, но ведь так бывает, когда что-то опережает время и появляется не вовремя, когда люди еще к этому не готовы. Вот и с буллитами в футболе, возможно, произошла та же самая история.

Буллиты, пенальти и непонятно что

А теперь предлагаем вам посмотреть, как исполняют пенальти и буллиты в разных видах спорта.

Из футбола мы предлагаем взять на стандартный пенальти, а весьма оригинальный розыгрыш 11-метрового, который не так давно продемонстрировали нам Лионель Месси и Луис Суарес.

В хоккее исполняют классические буллиты. Кстати, в английском языке нет слова «буллит». Откуда оно пришло в русский – неизвестно. В США буллит называют словом shootout – удар на вылет. Шайба устанавливается в центре. Игрок разгоняется с ней и пытается обыграть вратаря.

Как выглядит хоккейный буллит мы все знаем, поэтому для примера мы выбрали оригинальное его исполнение 9-летним мальчиком из США. Этот финт называется «Мичиган».

Подобные штрафные удары есть и в хоккее с мячом, который у нас называют русским хоккеем, а на западе кличут словом бенди. Он больше похож на футбольный пенальти.

Зато во флорболе, больше всего похожем на классический хоккей, только на площадке, штрафной удар можно назвать полноценным буллитов. Выглядит, кстати, очень динамично.

То же самое касается и хоккея на траве, в который очень любят играть в Индии и Пакистане. Штрафной удар похож на буллит. Только мяч изначально устанавливается не в центре, а ближе к воротам – поле уж очень большое.

В гандболе бросают пенальти. Только там их называют 7-метровыми. Все просто: бросок производится с отметки в 7-ми метрах от ворот.

В оригинальном виде спорта, пляжном гандболе, - оригинальные правила исполнения штрафных бросков. Это ни пенальти, ни буллитом не назовешь. Поле разделено на три равные части. Вратарь бьющей команды получает мяч из аута с линии, разделяющей 1-ю и 2-ю части поля, назовем их своей штрафной и серединой. Он отдает мяч обратно своему игроку, который должен из средней линии поля поразить ворота, которые защищает другой вратарь. Вышло непонятно. Лучше один раз увидеть, чем десять раз перечитывать.

Баскетбольные штрафные броски нам всем знаком с детства по урокам физкультуры. Производятся они без помех с расстояния 5 метров 80 сантиметров от кольца.

Футболист делает небольшую кучку… Примерно так начинается пенальти в пляжном футболе. На кучку песка устанавливается мяч – так легче пробить. Вот, как это выглядит на практике.

В мини-футболе – почти традиционные пенальти. Хотя, в этом виде спорта с такими маленькими воротами уж точно интереснее было бы смотреть на буллиты.