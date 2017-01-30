Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо5 : 1Спартак
Бенди  Казахстан0 : 5Россия
Хоккей  Йокерит0 : 2Динамо Минск
Футбол  Лас-Пальмас- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мясник, с которым хотят сделать фото Промес, Федерер и другие звезды спорта

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Мясник, с которым хотят сделать фото Промес, Федерер и другие звезды спорта
Источник: Instagram

Этот человек просто режет и солит мясо. Когда это делаете вы  не смотрит никто, когда он  миллионы. 

По интернету гуляет видео, на котором накаченный мужик в очках сначала разрезает мясо, отстукивая после каждого кусочка ножом по доске, а затем изящным движением его солит. 

Ottoman steak 🔪

Видео опубликовано nusr_et (@nusr_et)

Их можно найти под хэштегом #saltbae, что значит «Когда у тебя и так все хорошо, но ты все делаешь еще лучше». В футболке с такой надписью недавно на светском мероприятии появилась певица Рианна. 

Rihanna da bizden giyiniyo #salt #saltbae

Фото опубликовано nusr_et (@nusr_et)

Мужчину зовут Нусрет Гекче, он богач и владелец сети ресторанов Nu-srеt. Раньше в его заведении ели обычные шейхи, малоизвестные азиатские певцы и актеры. Теперь к нему заходят такие люди как Роджер Федерер, Фабио Капелло, Лука Модрич, Роберто Манчини, Месут Озил, Мануэль Нойер, Мартин Шкртел, Эшли Янг, Арда Туран, Робин Ван Перси, даже Квинси Промес и Артур Юсупов.

Birlik olun dirlik olun baska Turkiye Yok dedi @manuelneuer🇹🇷

Фото опубликовано nusr_et (@nusr_et)

" I had the honor to meet @nusr_et today. What an experience, amazing food! 🍴" #QP10

Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes)

С мясным маэстро @nusr_et 😊

Фото опубликовано Артур Юсупов (@jusup8)

А экс-форвард «Челси» Демба Ба и нападающий «Фенербахче» Мусса Соу вообще устроились работать к нему поварами, теперь они готовят кебабы.

@dembabafoot @msow78_officiel

Видео опубликовано nusr_et (@nusr_et)

У форварда «Арсенала» Данни Уэлбека фото с Нусретом пока нет, но зато тем самым движением, с помощью которого Гекче солит говядину или телятину, он отпраздновал гол в ворота «Саутгемптона» (5:0). 

Çorba da tuzum olsun dedi.#salt #saltbae #saltlife @dannywelbeck

Фото опубликовано nusr_et (@nusr_et)

Французский теннисист Гаэль Монфис сделал это раньше на недавно закончившемся Australian Open.



Сейчас у Нусрета 3 миллиона подписчиков в инстаграме. Если вы захотите попробовать его мясо, вам нужно отправиться в Стамбул или Дубай, именно там находятся рестораны Nu-sret.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кутин, Кутепов и Промес не сыграют в матче с «Копенгагеном»Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», защитники Илья Кутепов и Денис Кутин, а также полузащитник Квинси Промес, пропустят товарищеский матч с «Копенгагеном», который состоится завтра, 31 января.Энди Роддик: Федерер с Надалем вернулись – и всех порвалиЭкс-первая ракетка мира Энди Роддик, который в этом году буде включен в Международный зал теннисной славы, прокомментировал финал Australian Open, завершившийся победой Роджера Федерера над Рафаэлем Надалем.Федерер вошел в топ-10 рейтинга ATPШвейцарец Роджер Федерер, одержавший победу на Открытом чемпионате Австралии, вернулся в первую десятку рейтинга ATP.Старикам тут место. Роджер Федерер выиграл Australian OpenСтарикам тут место. Роджер Федерер выиграл Australian OpenФинал чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде принес победу Роджеру Федереру над Рафаэлем Надалем.Роджер Федерер: В теннисе не бывает ничьих, но я бы хотел разделить свой успех с РафойРоджер Федерер прокомментировал свою победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open35-летний швейцарец Роджер Федерер стал победителем Открытого чемпионата Австралии-2017 в мужском одиночном разряде.Елена Веснина: Думаю, Федерер и Надаль не ожидали, что дойдут так далеко по сетке18-я ракетка мира Елена Веснина высказалась о раскладе сил в финале мужского одиночного разряда Australian Open, в котором сыграют Роджер Федерер (Швейцария) и Рафаэль Надаль (Испания).Григор Димитров: Финал Надаль - Федерер будут смотреть все, включая меняБолгарский теннисист Григор Димитров не пропустит финальный матч Australian Open-2017 в мужском одиночном разряде.Рафаэль Надаль: Я даже не мечтал, что снова сыграю в финале Australian OpenРафаэль Надаль: Я даже не мечтал, что снова сыграю в финале Australian OpenИспанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу в полуфинале Открытого чемпионата чемпионата Австралии над болгарином Григором Димитровым.Надаль обыграл Димитрова и вышел в финал Australian OpenНадаль обыграл Димитрова и вышел в финал Australian OpenИспанец Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.Как правильно разогревать мышцы: урок от одного из лучших теннисистовКак правильно разогревать мышцы: урок от одного из лучших теннисистовЧтобы не остыть, перед решающим сетом полуфинала Australian Open Стэн Вавринка провел тренировку прямо на центральном корте.Квинси Промес: Звал Депая в «Спартак», но он выбрал другую дорогуПолузащитник московского «Спартака» Квинси Промес предлагал своему соотечественнику Мемфису Депаю стать игроком столичного клуба.Федерер обыграл Вавринку и вышел в финал Australian OpenФедерер обыграл Вавринку и вышел в финал Australian OpenШвейцарец Роджер Федерер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.«Меня удивила форма Винус!» Мельбурн покинули последние из россиянок«Меня удивила форма Винус!» Мельбурн покинули последние из россиянокПоражения Павлюченковой и дуэта Веснина/Макарова, рекорд Винус Уильямс и признания Федерера – в обзоре очередного дня Australian Open.Глушаков подсел на иглу, а Погребняк угодил за решетку. Наш футбол в InstagramГлушаков подсел на иглу, а Погребняк угодил за решетку. Наш футбол в Instagram«Советский спорт» продолжает следить за жизнью футболистов РФПЛ в социальных сетях.Федерер обыграл Зверева и вышел в полуфинал Australian OpenШвейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.Промес пожелал удачи Депаю в «Лионе»Голландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал трансфер своего соотечественника Мемфиса Депая из «Манчестер Юнайтед» в «Лион».«Зе Луиш – фигура номер один». Рейтинг Евгения Ловчева«Зе Луиш – фигура номер один». Рейтинг Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев запускает новый сериал.Включил «зверя». Как Михаил Зверев выбил из турнира Энди МаррэяВключил «зверя». Как Михаил Зверев выбил из турнира Энди МаррэяПоражение первой ракетки мира от Зверева и победа Павлюченковой в российском дерби над Кузнецовой. Чем запомнится 7-й день Australian Open.Федерер обыграл Нисикори и вышел в четвертьфинал Australian OpenФедерер обыграл Нисикори и вышел в четвертьфинал Australian OpenШвейцарец Роджер Федерер пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Главные новости
Футбол
«Анжи» прервал переговоры по аренде Дьякова
Хоккей
Дубли Жердева и Аляева помогли «Торпедо» обыграть «Спартак»
Футбол
«Мордовия» рассталась с Черышевым и Бибиковым
Футбол
Понтус Вернблум: Я уже слишком старый для перехода в сильный европейский клуб
Олимпиада
Исполком МПК отказался допускать российских паралимпийцев к отбору на Паралимпиаду-2018
Футбол
Китайский клуб предлагает за Руни 20 миллионов фунтов
Футбол
«Реал» предложил услуги Бензема «Арсеналу» и «Челси»
Футбол
Полузащитник Иличевич перешел из «Анжи» в «Кайрат»
Санный спорт
Роман Репилов: Хотелось взять золото на взрослом ЧМ
Футбол
Джефферсон Фарфан: После первого занятия в «Локомотиве» чувствую себя и уставшим, и воодушевленным
все новости
Месут Озил
Месут Озилвсе новости
Роберто Манчини
Роберто Манчинивсе новости
Роджер Федерер
Роджер Федерервсе новости
Артур Юсупов
Артур Юсуповвсе новости
Квинси Промес
Квинси Промесвсе новости