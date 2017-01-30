Мясник, с которым хотят сделать фото Промес, Федерер и другие звезды спорта
Этот человек просто режет и солит мясо. Когда это делаете вы – не смотрит никто, когда он – миллионы.
По интернету гуляет видео, на котором накаченный мужик в очках сначала разрезает мясо, отстукивая после каждого кусочка ножом по доске, а затем изящным движением его солит.
Их можно найти под хэштегом #saltbae, что значит «Когда у тебя и так все хорошо, но ты все делаешь еще лучше». В футболке с такой надписью недавно на светском мероприятии появилась певица Рианна.
Мужчину зовут Нусрет Гекче, он богач и владелец сети ресторанов Nu-srеt. Раньше в его заведении ели обычные шейхи, малоизвестные азиатские певцы и актеры. Теперь к нему заходят такие люди как Роджер Федерер, Фабио Капелло, Лука Модрич, Роберто Манчини, Месут Озил, Мануэль Нойер, Мартин Шкртел, Эшли Янг, Арда Туран, Робин Ван Перси, даже Квинси Промес и Артур Юсупов.
А экс-форвард «Челси» Демба Ба и нападающий «Фенербахче» Мусса Соу вообще устроились работать к нему поварами, теперь они готовят кебабы.
У форварда «Арсенала» Данни Уэлбека фото с Нусретом пока нет, но зато тем самым движением, с помощью которого Гекче солит говядину или телятину, он отпраздновал гол в ворота «Саутгемптона» (5:0).
Французский теннисист Гаэль Монфис сделал это раньше на недавно закончившемся Australian Open.
Сейчас у Нусрета 3 миллиона подписчиков в инстаграме. Если вы захотите попробовать его мясо, вам нужно отправиться в Стамбул или Дубай, именно там находятся рестораны Nu-sret.