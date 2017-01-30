Мясник, с которым хотят сделать фото Промес, Федерер и другие звезды спорта

Этот человек просто режет и солит мясо. Когда это делаете вы – не смотрит никто, когда он – миллионы.

По интернету гуляет видео, на котором накаченный мужик в очках сначала разрезает мясо, отстукивая после каждого кусочка ножом по доске, а затем изящным движением его солит.

Ottoman steak 🔪 Видео опубликовано nusr_et (@nusr_et) Янв 7 2017 в 2:44 PST

Их можно найти под хэштегом #saltbae, что значит «Когда у тебя и так все хорошо, но ты все делаешь еще лучше». В футболке с такой надписью недавно на светском мероприятии появилась певица Рианна.

Rihanna da bizden giyiniyo #salt #saltbae Фото опубликовано nusr_et (@nusr_et) Янв 22 2017 в 11:03 PST

Мужчину зовут Нусрет Гекче, он богач и владелец сети ресторанов Nu-srеt. Раньше в его заведении ели обычные шейхи, малоизвестные азиатские певцы и актеры. Теперь к нему заходят такие люди как Роджер Федерер, Фабио Капелло, Лука Модрич, Роберто Манчини, Месут Озил, Мануэль Нойер, Мартин Шкртел, Эшли Янг, Арда Туран, Робин Ван Перси, даже Квинси Промес и Артур Юсупов.

Birlik olun dirlik olun baska Turkiye Yok dedi @manuelneuer🇹🇷 Фото опубликовано nusr_et (@nusr_et) Янв 3 2017 в 9:18 PST

" I had the honor to meet @nusr_et today. What an experience, amazing food! 🍴" #QP10 Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Янв 24 2017 в 9:16 PST

С мясным маэстро @nusr_et 😊 Фото опубликовано Артур Юсупов (@jusup8) Янв 21 2017 в 9:39 PST

А экс-форвард «Челси» Демба Ба и нападающий «Фенербахче» Мусса Соу вообще устроились работать к нему поварами, теперь они готовят кебабы.

@dembabafoot @msow78_officiel Видео опубликовано nusr_et (@nusr_et) Ноя 21 2016 в 11:34 PST

У форварда «Арсенала» Данни Уэлбека фото с Нусретом пока нет, но зато тем самым движением, с помощью которого Гекче солит говядину или телятину, он отпраздновал гол в ворота «Саутгемптона» (5:0).

Çorba da tuzum olsun dedi.#salt #saltbae #saltlife @dannywelbeck Фото опубликовано nusr_et (@nusr_et) Янв 28 2017 в 12:21 PST

Французский теннисист Гаэль Монфис сделал это раньше на недавно закончившемся Australian Open.





Сейчас у Нусрета 3 миллиона подписчиков в инстаграме. Если вы захотите попробовать его мясо, вам нужно отправиться в Стамбул или Дубай, именно там находятся рестораны Nu-sret.