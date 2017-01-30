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Техническая ошибка. «Демарш» сборной Украины и другие ЧП с российским гимном

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Техническая ошибка. «Демарш» сборной Украины и другие ЧП с российским гимном
Источник: Союз биатлонистов России (СБР)

Чем запомнится чемпионат Европы по биатлону 2017 года россиянам? Настоящие любители этого вида спорта без сомнений ответят: «Конечно, многочисленными победами российской команды, в том числе и в смешанный эстафете». И будут неправы.

В узком кругу, да, будут вспоминать победы. Но широкий круг тех, кто «не видел, но осуждает», запомнят чемпионат Европы по скандалу с гимном Российской Федерации. Скандалу, высосанному из пальца. Виной тому заголовки в стиле: «Сборная Украины ушла с пьедестала во время исполнения российского гимна».

Шок! Сенсация! Очередное проявление русофобии в спорте! Плевок в лицо российского биатлона и всей нашей страны. Псевдопатриотические высказывания в комментариях.

На деле – отлично сработали не самые чистоплотные журналисты. В реальности все произошло следующим образом: организаторы не вовремя включили гимн России, поняли свою ошибку и подали биатлонистам знак покинуть пьедестал. Да, украинцы без тени сомнения ушли первыми. Но вслед за ними потянулись и российские спортсмены.

Никакой провокации. Никакого скандала. Просто техническая накладка, вот и все. Вот только подобные технические накладки все чаще воспринимаются, как выпад в сторону нашей страны. В случайности мы все чаще стараемся разглядеть закономерность.


На свист ответим песней

Неприятный эпизод произошел совсем недавно и на чемпионате мира по хоккею. Молодежном чемпионате мира. Женском молодежном чемпионате мира.

Да, мероприятие не самое рейтинговое, но от этого нам менее обидно не стало. Разве это дело, освистывать гимн страны во время четвертьфинального матча между сборными России и Чехии?

Заставил чешских болельщиков замолкнуть только стройный хор голосов российских девушек, самозабвенно исполнивший наш гимн.


Гимн «а капелла»

Кстати, девушкам из молодежной сборной России по хоккею, удивлять трибуны исполнением гимна не впервой.

Двумя годами ранее н чемпионате мира, который проходил в США, музыку российского гимна и вовсе включить не смогли. Очередная техническая ошибка, которую приняли за провокацию.

Девчонки вышли из ситуации просто блестяще: они исполнили гимн России а капелла – без фонограммы.


Гимн, да не тот

Вновь Соединенные Штаты Америки. Вновь чемпионат мира. Вновь Россия на коне. И снова техническая ошибка с гимном. На этот раз во время награждения чемпиона мира по борьбе Романа Власова, американцы перепутали гимн России. Вместо нынешнего гимна организаторы включили старую версию на музыку Михаила Глинки.

Россиянин жестами показал, что произошла ошибка, и музыка была остановлена. После этого в течение долгого времени организаторам не удавалось найти нужную запись. Затем зрители наконец услышали современный гимн России.


Россия вместо Украины

Мог бы закончиться международным скандалом, проходи он на год позже, и чемпионат мира по художественной гимнастике, имевший место в Киеве в 2013 году.

Организаторы турнира настолько не ожидали победы своей соотечественницы и были уверены в стандартном для этого вида спорта выигрыше россиянки, что вместо своего родного украинского гимна под сводами спортивного комплекса разнеслось: «Союз нерушимый...».

Через несколько секунд диск-жокей спохватился и выключил российский гимн, но было поздно. Весь зал, как в легендарной передаче, без проблем угадал бы эту мелодию даже с трёх нот. Украинцы попытались объяснить инцидент случайной ошибкой.

Оказывается, на это время было запланировано два награждения. В одном должен был звучать гимн Украины, в другом — России, а ответственный человек просто перепутал последовательность. Сложно представить, к каким последствиям привела бы эта ошибка год спустя — летом 2014.


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