Алексей Сафонов: Покупка армейцами Оланаре – не от хорошей жизни

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился своим мнением о покупке ЦСКА нигерийского форварда Аарона Оланаре.



- Какую выгоду получила китайская сторона от трансфера Оланаре в ЦСКА?

- Я не знаю всех тонкостей, но похоже, что самих китайцев не устраивало бесцельное нахождение нигерийца в клубе. Финансовая выгода - в том, что они автоматически перестают платить игроку зарплату и тем самым экономят деньги.

Не думаю, что «Гуаньчжоу» выжидали и рассчитывали только на ЦСКА, к ним поступали еще предложения. В какой-то момент китайская сторона поняла, что выгоднее отдать игрока именно таким образом. Плюс в китайском чемпионате действует свой определенный лимит – куда более жесткий, чем у нас, и это тоже сыграло свою роль. Поэтому, допускаю, что причина была и в этом.

Вполне вероятно, что они не могли приобрести кого-либо из новых игроков, не продав при этом Оланаре.

- Но все же в этой сделке больше выиграли «армейцы», взяв игрока, не заплатив при этом ни копейки?

- Отчасти это так, но если игрок не проявит себя и не будет забивать, то не имеет смысла платить ему зарплату. Кроме того его сложнее потом будет продать.

- Есть еще одна деталь: у Оланаре была травма крестообразных связок. Не кажется ли Вам, что ЦСКА сильно рискует, взяв такого игрока?

- Я думаю, что они провели полное медицинское обследование Оланаре. Футбол - игра жесткая, и травмы - неотъемлемая часть. Лично я знаю многих игроков, у которых были подобные травмы «крестов»; ну да, были операции, но играют и вполне себе неплохо. У того же Акинфеева была травма разрыва крестообразных связок, при том, что он вратарь, но он в форме, и в очень неплохой форме.

- Трансферная политика ЦСКА такого плана, как сделка по Олонаре – это на ближайшие несколько лет?

- Ни для кого не секрет, что у клуба есть на сегодняшний день финансовые проблемы. У каждого своя политика, кто-то может позволить себе как «Зенит», например, иметь в своем распоряжении 3 состава, а «армейцы» берут игроков точечно. Сказать, что такая трансферная политика ЦСКА надолго – я не берусь.

- Такая трансферная политика ЦСКА на рынке – это образец для других? Минимум затрат, максимум выгоды - согласны?

- Если говорить об уровне нашего чемпионата – соглашусь с этим, можно брать пример, ну а если пробовать попытать счастье в еврокубках, то, наверное, нет. На турнирах Лиги Чемпионов и Лиги Европы, надо иметь два состава, то есть довольно длинную скамейку запасных.

Такая политика ЦСКА, которая сейчас, она скорее вынужденная, не будь у «армейцев» финансовых проблем, они бы действовали на трансферном рынке более активно. Покупка Оланаре – не от хорошей жизни.