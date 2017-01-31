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Роман Репилов: Приехал на ЧМ с одной целью – брать медали

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Роман Репилов: Приехал на ЧМ с одной целью – брать медали
Источник: Reuters

Роман Репилов стал одним из главных героев завершившегося в воскресенье в австрийском Иглсе чемпионате мира – у 20-летнего россиянина два серебра в индивидуальных соревнованиях и бронза в эстафете.

«ХОТЕЛОСЬ ВЗЯТЬ ЗОЛОТО НА ВЗРОСЛОМ УРОВНЕ»

- Роман, поздравляем! Два серебра на чемпионате мира – результат на зависть.

- Спасибо за поздравление. Но кроме серебра я еще выиграл бронзу в эстафете. А потом мне сказали, что стал чемпионом мира среди молодежи (U-23) (молодежное первенство мира проводилось в рамках мирового чемпионата. – Прим. ред.). Ну и теперь я еще обладатель Кубка мира в спринте. Так как на оставшихся трех этапах спринта в программе нет. 

- Как добывали серебро?

- В спринте стартанул хорошо, но для победы не хватило одной сотой –Вольфганг Киндль меня опередил. На старт в соревнованиях одноместных саней выходил более злым. Первая попытка получилась неплохой, но вновь отстал от Киндля на 4 тысячных, а австриец установил рекорд трассы. Вторую попытку вроде бы без ошибок проехал, но проиграл в результате 6 сотых. Обидно, конечно, хотелось хотя бы одно золото на взрослом уровне взять.

- Что Киндль вам сказал?

- Да мы особо не общались. Поздравил его, говорю: «Ну, ты молодец, на домашней трассе два золота взял». А он руками развел: «А ты другого ожидал?» Ну ничего, в следующем году Олимпиада, вот там и посмотрим, кто и что будет говорить.

- В прошлом году вы стали вторым на чемпионате Европы. Но нынешний чемпионат мира – вряд ли выше уровнем, ведь все основные ваши соперники из Европы?

- Да, что-то в этом году американцы не блещут. В чем причина – не знаю. Да и, честно говоря, нет никакого желания вникать. В прошлом году на чемпионате Европы я мысленно представлял, что могу завоевать медаль, но то, что случилось в реальности, стало для меня, мягко говоря, сюрпризом. Сейчас же приехал в Иглс с одной целью – брать медали.

- Что происходим с немцем Феликсом Лохом, его эра прошла?

- Спросил у него перед награждением, почему так неудачно выступает. Он сказал, что у него новые сани, возможно, в этом причина. Говорю: «Новые сани – не самые быстрые?» - «Это только пока», - ответил Феликс.

- Вы говорили, что немцы раньше выигрывали при разгоне и имели преимущество в технике. Сейчас этого нет?

- Все, больше они нас в этом не опережают. Спасибо Альберту Михайловичу и Олегу Михайловичу Демченко – они делают отличные сани для нас, очень быстрые, поэтому в технике мы больше не отстаем. А над стартом много работаем летом. Так что у нас все хорошо, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.

«СЫН, КАКОЙ ЖЕ ТЫ У МЕНЯ МОЛОДЕЦ!»

- Иностранные журналисты сейчас любят российских спортсменов про допинг спрашивать.

- Ни разу не спрашивали. Задают стандартные вопросы: как добился таких результатов и т.д.

- Не чувствуете косые взгляды со стороны соперников?

- Вообще такого нет. Мы, саночники, живем дружно, честно соревнуемся. Да и какой в санях может быть допинг?

- Главный тренер сборной Альберт Демченко поздравил с серебром, или пожурил за то, что золото не удалось выиграть?

- Ну что вы? Не журил, поздравил, конечно! Был очень рад такому результату. Но это не мой результат, в итог работы всей команды. Это наши общие медали.

- В биатлоне за победу на этапе Кубка мира платят 13 тысяч евро, за второе место – 10. Каков ваш гонорар за серебряны6е медали?

- Ух ты, ну и суммы у биатлонистов! У нас все гораздо скромнее. Я точную сумму не могу назвать, но вроде бы за победу на этапе Кубка мира призовые составляют 1200 евро, за второе место – порядка 1000, за третье – 800. За медали на чемпионате мира, думаю, цифры похожие. 

- Как отмечать будете?

- Некогда отмечать. Сейчас пакуем сумки, утром переезжаем в Оберхоф. Там через неделю этап Кубка мира. Оттуда сразу летим в Корею на следующий этап – наконец, опробуем олимпийскую трассу.

- Вы почти всю зиму в разъездах. Кто за вас болеет в родном Дмитрове?

- Мама, брат, сестра, бабушка и подруга. Мама – самая преданная болельщица. Как только я что-то выиграю, она мне сразу звонит по вайберу, в инстаграм пишет: «Сын, какой же ты у меня молодец!» А вообще, друзья, знакомые болеют. Вот сейчас больше пятидесяти сообщений в телефоне.

- Сестра что-то просит привезти из-за границы?

- Она очень скромная, никогда ничего не просит. Я у мамы всегда узнаю, что купить. Были на сборах в Америке, там как раз предрождественские скидки. Мама мне сказала, что нужно, размеры назвала. Привез на всю семью подарки.

СТАТИСТИКА

Санный спорт. Чемпионат мира. Иглс (Австрия)

Мужчины. Одноместные сани. Спринт

1. Киндл (Австрия) 32,467. 2. Репилов (Россия) 32,479. 3. Фишналлер (Италия) 32,590. 4. Павличенко (Россия) 32,594…11. Федоров (Россия) 32,722.

Мужчины. Одноместные сани. 1. Киндл (Австрия) – 1.39,799. 2. Репилов (Россия) – 1.39,861. 3. Фишналлер (Италия) – 1.39,919… 5. Павличенко – 1.40,031… 8. Федоров – 1.40,212… 13. Горбацевич (все – Россия) – 1.40,390.

Эстафета

1. Германия 2.08,474. 2. США 2.08,664. 3. Россия (Иванова, Репилов, Денисьев/Антонов) 2.08,984.


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