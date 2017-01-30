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«Англичане такое любят». Почему Кубок Англии душевнее премьер-лиги

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Англичане такое любят». Почему Кубок Англии душевнее премьер-лиги
Источник: Reuters

Английская премьер-лига – как торт-безе. Вся такая пышная и возвышенная. Кубок Англии – как традиционный английский яблочный пирог. Может, неказист на вид, но зато смаковать его можно долго. Что англичане и делают.

Одним из главных героев сыгранных на выходных матчах 1/16 финала Кубка Англии стал человек, который не выходил на поле. Это запасной вратарь «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу. 45 – это его возраст. Вес, правда, не указан даже на официальном сайте клуба. Да это и неважно. Человек предан футболу и имеет вес в команде, куда возвращался несколько раз.

В матче с «Лидсом» помощь Шоу не понадобилась – он остался на лавке. И доволен, ведь его клуб, выступающий в пятом дивизионе, обыграл представителя чемпионшипа (второй по силе лиги). Такое в истории клуба вообще-то было – 28 лет назад в Кубке Англии «Саттон Юнайтед» обыграл со счетом 2:1 «Ковентри», выступавший первой лиге (сейчас – чемпионшип). 17-летний Шоу за «Саттон» тогда еще не играл, но был уже на подходе.

Еще один представитель пятого дивизиона – «Линкольн» – как отмечает комментатор «Матч ТВ» и дока по части британского футбола Тимур Журавель, ниже «Брайтон эн Хоув» на... 72 табличные строчки. Но именно «Линкольн» побеждает лидера чемпионшипа «Брайтон». Это почти как если бы «Экскаваторщик» из Коврова победил лидера ФНЛ московское «Динамо». С той лишь разницей, что «Экскаваторщик» раньше в пятый раунд Кубка не выходил. А у «Линкольна» такое уже было – в 1887 году.

По таким сюжетам можно кино снимать. Хотя центральное английское ТВ такие матчи Кубка страны как кино (то есть самое интересное) и подает. На предыдущей стадии ВВС показала переигровку между «Линкольном» и «Ипсвичем».

- Англичане такое любят, - говорит Журавель. - И права на показ матчей Кубка Англии принадлежат именно ВВС, который можно назвать федеральным. Премьер-лига – это для тех, кто может себе позволить. Кубок Англии – для всех. Причем не обязательно топовые матчи. Разные. И перед каждым матчем и во время него медиактивность – эксперты в студии, стойка комментатора у кромки поля…

У этой стойки во время матчи «Дерби» с «Лестером» комментировал события на поле Пол Инс, известный игрок сборной Англии 1990-х. А на поле в футболе «Дерби» носился его сын Томас. Понятно, что организаторы неслучайно выбрали такую конфигурацию ТВ-экспертов на матч.

Кстати, о медиаактивности. Журавель отмечает, что только на кубковых матчах видеокамера задействована в раздевалке команд и до игры, и в перерыве.

- Во время перерыва в том же матче «Лестера» и «Дерби» показывали, как Стив Макларен размахивает руками, что-то объясняет, - говорит Журавель. – Что объясняют тренеры, пока не понятно – микрофоны в раздевалке, в отличие от видеокамер, пока не установили. За это нововведение в прямом эфире высказался Гари Линекер. Алан Ширер засомневался - считает, что такого сделать точно не позволят.

Тимур напоминает, что «фишка» с камерой в раздевалке, появилась в России еще в начале 2000-х. Тогда происходящее в раздевалке «Крыльев» могли видеть на табло самарского стадиона «Металлург»

Правда, англичане пока не дошли до того, чтобы взять интервью у тренера прямо по ходу матча. В этом сезоне такой короткий комментарий во время игры с ЦСКА дал главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко, но он не первопроходец. Первым такое флеш-интервью взяли у Сергея Оборина, возглавлявшего «Амкар» (в 2005 году во время матча с «Динамо»), затем у Гаджи Гаджиева (в перерыве матча его «Крыльев» с «Москвой), а потом и у Андрея Гордеева (во время матча его «Сатурна» с «Динамо»). «Советский спорт» писал об этом

Интересно, Юргену Клоппу, который скачет у кромки поля, было бы сложно затормозить секунд на 20, чтобы рассказать, почему ни Фирмино, ни Старридж не могут забить «Вулверхэмптону» и «Ливерпуль» проигрывает?

В прошлом году немец, кстати, дал очень душевное интервью в чайной комнате на скромном стадионе «Экзетера», с которым его команда играла в Кубке. Посудомойкам пришлось немного потесниться, чтобы Юрген ответил на вопросы в прямом эфире. Кстати, немец тоже задал радушным хозяйкам пару вопросов, например, нет ли на стадионе «Экзетера» кружки с его именем.

Вспомнилось, как тренеры после матча 1/16 финала Кубка России «Волга» (Тверь) – «Зенит» (Санкт-Петербург) давали пресс-конференцию поле матча в спортивном зале по соседству. Андре Виллаш-Боаш тогда, правда, не пришел, отправив «тренироваться» помощника.

- А тот матч «Экзетера» и «Ливерпуля», кстати, подавали, как тренерское противостояние, - вспоминает Журвель. - В том смысле, что Клопп предпочитает спортивные костюмы, а главный тренер «Экзетера» (Пол Тисдейл – Прим. ред.) – чуть ли не самый модный тренер во всей Англии.

Если взглянуть на подборку фото Тисдейла, он и правда в порядке.

В общем, Кубок Англии искрил. Игроки заштатного «Уикомба» чуть было не вышибли из розыгрыша «Тоттенхэм», но в итоге проиграли 3:4 и услышали овации в свой адрес.

Швайнштайгер больше года не играл за «МЮ», но вдруг вышел в матче с «Уиганом» и даже забил. В Манчестере искры аж до пожара довели – уже, на следующий день после матча, правда.

Пожарные легко справились с огнем – прямо, как «МЮ» с «Уиганом» (4:0). 

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