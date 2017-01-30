Взгляд из Канады: Овечкин – лучший русский в истории НХЛ, Малкин попал в топ-100

Вокруг списка «100 величайших игроков в истории НХЛ» возникла большая дискуссия. Грех ее не продолжить!

Знаете, что бросилось в глаза, когда НХЛ огласила этот список, который обречен стать легендарным? То, что все 100 игроков представлены по алфавиту. Мы так и не узнаем, кто круче – Уэйн Гретцки или Марио Лемье, Александр Овечкин или Сергей Федоров.

«Я думаю, что лига поступила правильно, - считает Павел Буре, чья фамилия тоже есть в этой сотне. – Одного игрока над другим не подняли. Просто получился элитный клуб для звезд хоккея всех времен».

Но интерес-то никуда не делся. И вот ведущий обозреватель авторитетного издания The Hockey News Кен Кэмпбелл составил свой табель о рангах. Конечно, это субъективное мнение. Но ведь и топ-100 составляли люди, а не роботы.

«Если верить базе данных hockeydb.com, хотя бы один матч в НХЛ провели 7436 хоккеистов, - пишет Кэмпбелл. – Так что составить список «100 величайших игроков в истории НХЛ было непростой задачей. Но вот по порядку звезд-то не расставили. Возможно, лига не хотела как-то ранить наши чувства. Представляете, какие тут копья могут ломаться из-за того, кто стоит выше, а кто – ниже. Подозреваю, что многие не согласятся и с моей версией рейтинга. Но это личное мнение. И если бы НХЛ просила меня сделать выбор, я бы расставил игроков вот так…

1. Уэйн Гретцки. Он остается лучшим бомбардиром НХЛ всех времен.

2. Яромир Ягр. Символ стабильного превосходства и каприза природы.

3. Жан Беливо. Величайший игрок лиги тех времен, когда «Монреаль» переживал наилучшие времена.

4. Доминик Гашек. Лучший, кто когда-либо играл на позиции вратаря. Два года подряд брал титул MVP.

5. Бобби Орр. Бриллиант и первопроходец, но его карьера была короткой из-за травм.

6. Горди Хоу. Когда ты – великий, тебя называют Мистером Хоккеем. На протяжении 23 сезонов забивал не меньше 20 голов. И забил 15, когда ему было 52.

7. Марио Лемье. Один из самых величайших природных талантов, которых когда-либо мы видели в игре.

8. Сидни Кросби. Лучший хоккеист мира в ту эру, когда в НХЛ самая высокая конкуренция.

9. Морис Ришар. Он вышел на пенсию, установив 17 рекордов НХЛ. Один из самых талантливых и пламенных форвардов в истории хоккея.

10. Никлас Лидстрем. У этого идеального защитника никогда не было паники. Мог бы и сейчас выступать в НХЛ и быть звездой, если бы захотел».

Да, выбор Кэмпбелла уже сейчас кажется спорным. Почему Лемье и Орр так низко, а Кросби и Гашек – так высоко? Но это – его выбор. Дальше по порядку идут Марк Мессье, Патрик Руа, Дуг Харви, Мартин Бродо, Ги Лефлер, Бобби Халл, Терри Савчук, Стив Айзерман, Скотт Нидермайер, Жак Плант, Фил Эспозито. И наконец…

22. Александр Овечкин. Величайший снайпер своего поколения. Только одного нет в его резюме – чемпионского титула, - замечает Кэмпбелл. То есть он фактически признал Ови сильнейшим российским хоккеистом в истории НХЛ. А кто идет следом?

55. Павел Буре. Мало кто в истории лиги мог вытворять такие фокусы с шайбой на бешенной скорости, как он, - восклицает Кэмпбелл. Заметьте, первыми в его списке идут россияне, которые не выиграли ни одного Кубка Стэнли. Ну кого, в КХЛ удивит, например, Дмитрий Казионов, у которого есть три Кубка Гагарина? Зато Сергея Мозякина, Даниса Зарипова, Александра Радулова будут помнить всегда.

58. Сергей Федоров. Остается единственным игроком в истории НХЛ, завоевавшим в один год «Харт Трофи» (самый ценный хоккеист лиги) и «Селк Трофи» (лучший форвард оборонительного плана). Просто задумайтесь, как это круто, - призывает Кэмпбелл.

75. Павел Дацюк. Волшебник умел забивать невероятные голы. А еще их было бы гораздо больше, если б на нем не лежала задача много отрабатывать в обороне, - справедливо говорит Кэмпбелл.

И смотрите!...

90. Евгений Малкин. Дважды лучший бомбардир лиги, обладатель «Харт Трофи», «Колдер Трофи» и «Конн Смайт Трофи» как лучший новичок и самый ценный в плей-офф. Как же он, черт возьми, умудрился все это собрать?

Да, Кэмпбелл включил в топ-100 форварда «Питтсбурга», которого так не хватает в этом списке. Как жаль, что Кен не входил в комиссию выборщиков!