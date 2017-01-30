Поддержка Путина и «пушка страшная». Громкий турнир в Петербурге начался

Действующая чемпионка получила гильзу от пушки, первая ракетка России очень переживает перед стартом, а у наших теннисисток есть первая победа.

«Пушка страшная» дня

Здесь рассказ не о самом мощном ударе турнира, а о традиционном для Петербурга полуденном выстреле из пушки. В первый игровой день турнира в Петропавловскую крепость пригласили пятерых участниц Ladies Trophy: Роберту Винчи, Елену Остапенко, Ализе Корне, Кристину Младенович и Ану Конюх. К пушке на правах действующей чемпионки подпускают только итальянку. После инструктажа она успешно справляется со своей задачей и получает в подарок гильзу.

– Стрелять из пушки было не так уж трудно, но я испугалась (смеется). Все-таки первый раз стреляла – отличный опыт. Теперь я еще больше чувствую себя петербурженкой: в прошлом году выиграла здесь титул, теперь пушка. Как будто я местная жительница теперь! – радуется после выстрела Винчи.

В прошлом году культурная программа состояла из похода Мартины Хингис и Сани Мирзы в Русский музей. Во второй день текущего розыгрыша участницы отправятся в Музей Фаберже. Состав там будет точно другим, потому что пятерка посетителей Петропавловки во вторник сыграет матчи первого круга.

Волнение дня

Светлане Кузнецовой повезло больше, она пропускает первый круг как одна из четырех топ-сеянных. В понедельник ее все равно ждали на «СИБУР АРЕНЕ», ведь у журналистов накопилось много вопросов. Первая ракетка России выглядит уставшей – наверное, поэтому и забывает в помещении снять шапку.

– Я очень переживаю. Хотелось бы сыграть хорошо, но турнир очень сильный. Нужно быть крайне аккуратной с первого же матча. Мне бы хотелось быть в лучшей форме, чем я нахожусь. Желания очень много, но только от этого ведь мало что зависит, – говорит Кузнецова, которая впервые выступит в родном Петербурге.

Также теннисистка объявила, что она пропустит первый раунд Кубка Федерации, он состоится 11 и 12 февраля. Это не должно стать потерей, потому что соперником российской команды будет Китайский Тайбэй, и там можно позволить поиграть молодым спортсменкам.

После продолжительной пресс-конференции Кузнецова успевает обширно поговорить на телекамеру и еще чуть-чуть – с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге». Полный текст интервью можете прочитать здесь.

Признание дня

В Петербурге дебютирует и Симона Халеп. Оказалось, что румынка могла сыграть на Ladies Trophy и год назад.

– Я хотела принять участие здесь еще в прошлом году, но слишком поздно подала заявку. Я много хорошего слышала о турнире, поэтому сразу приняла решение играть в 2017 году, – признается на пресс-конференции четвертая ракетка мира. В отсутствие Серены Уильямс, Ангелики Кербер и Каролины Плишковой она может почувствовать себя первой – таков номер ее посева.

– Сейчас много говорят о том, что Итоговый турнир года WTA может переехать в Санкт-Петербург. Как вам кажется, Санкт-Петербург может принять этот турнир? – спрашивает теннисистку корреспондент «Советского спорта».

– Уверена, что да. Здесь есть все условия для этого, я бы хотела сыграть тут на Итоговом турнире, – отвечает Симона. Сингапур ей мог и надоесть, потому что в двух последних турнирах она не выходила из группы.

Первый успех России

На Spb Ladies Trophy было заявлено много российских теннисисток, но за три дня, включая два дня игр квалификации, их состав сократился. Ни одна из восьми россиянок не прошла квалификационный этап, а в стартовый день матчей основной сетки турнир завершился для Анной Калинской. 18-летняя спортсменка, получившая wild card, проиграла Дарье Гавриловой, выступающей уже третий сезон за Австралию. Следующая соперница уроженки Москвы – петербурженка Кузнецова.

– Я три раза играла со Светой и трижды проиграла. Мне точно нужно подтягивать качество игры, чтобы хотя бы на равных сыграть с ней, – Гаврилова не очень оптимистична перед вторым кругом.

Еще одно противостояние «наших» и «уже не наших» заканчивается в пользу России. Наталья Вихлянцева в двух сетах обыграла Ярославу Шведову, стоящую в рейтинге на 70 позиций выше (115-е место против 45-го у представительницы Казахстана). Во втором круге мы можем получить полноценное российское дерби, если Дарья Касаткина обыграет Белинду Бенчич. Встреча лучших молодых теннисисток мира – главное событие вторника на турнире.

Заявление дня

Член директората турнира, заслуженный тренер России Владимир Камельзон рассказал, как дела с проведением в Петербурге Итогового турнира WTA. Оказывается, дела в полном порядке!

– Президент России поддержал инициативу провести женский Итоговый турнир в Петербурге, – рассказал Камельзон «Советскому спорту в Санкт-Петербурге». – Мы пробуем отбить его у Сингапура. Владимир Путин поставил свою резолюцию на нашем прошении – это очень большое дело.

– Мы уверены, что Итоговый турнир в Петербурге пройдет. Сейчас мы ведем разговор про 2018-й, но даже если не сразу – в 2019-м точно мы его получим. Вопрос теперь только в переговорах с WTA, и часть переговоров пройдет здесь, в Петербурге: руководители уже здесь, в том числе и для оценки организаторов. В прошлом году такого внимания не было, после успеха турнира-2016 аж 18 представителей WTA с первого дня оценивают Петербург. Мы гостей принимаем, работаем с ними – делаем все, чтобы такой престижный Итоговый турнир прошел у нас, – слова одного из главных организаторов прозвучали очень убедительно.